Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Τρίτη, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, σε πλήγμα drones στην πόλη Ντίλινγκ, στην πολιτεία Νότιο Κορντοφάν, στο νότιο Σουδάν, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο ιατρική πηγή (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από dabangasudan.org).

Αλλοι δεκατρείς άνθρωποι διακομίστηκαν τραυματισμένοι στο νοσοκομείο της Ντίλινγκ, ανέφερε πηγή σε αυτήν την ιατρική δομή, αφού πολλά drones έπληξαν την πόλη, όπως δήλωσε κάτοικος στο AFP.

Πολλά drones έπληξαν την πόλη Ντίλινγκ, σκοτώνοντας 7 ανθρώπους, ανάμεσά τους 3 παιδιά, και τραυματίζοντας άλλους 13

Ο τακτικός στρατός ανέκτησε τον έλεγχο της κατάστασης στην Ντίλινγκ τον Ιανουάριο, βάζοντας τέλος στην μακρά πολιορκία της από τους αντιπάλους του τα σχεδόν τρία χρόνια πολέμου, τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Το σουδανικό υπουργείο Εξωτερικών, που πρόσκειται στον στρατό, καταδίκασε χθες τις «συστηματικές επιθέσεις εναντίον κατοικιών πολιτών και ζωτικών υποδομών» των ΔΤΥ στη Ντίλινγκ, στην Ελ Ομπάιντ, την πρωτεύουσα της πολιτείας Βόρειο Κορντοφάν, και στην Κόστι, στην πολιτεία του Λευκού Νείλου.

Αφού κυρίευσαν την Ελ Φάσερ, το τελευταίο οχυρό του στρατού στο αχανές Νταρφούρ (δυτικά), οι παραστρατιωτικοί επικεντρώνουν τις επιχειρήσεις τους στην γειτονική περιοχή Κορντοφάν.

Πλούσιο υπέδαφος

Η περιοχή αυτή — με υπέδαφος πλούσιο σε πετρέλαιο και ορυκτά και ιδιαίτερα εύφορη — βρίσκεται ανάμεσα στα εδάφη που ελέγχει ο στρατός, στο βόρειο, στο ανατολικό και το κεντρικό τμήμα της χώρας από τη μια, και το Νταρφούρ από την άλλη.

Ο πόλεμος στο Σουδάν, που ξέσπασε τη 15η Απριλίου 2023, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχει ξεριζώσει εκατομμύρια άλλους, προκαλώντας αυτήν που ο ΟΗΕ χαρακτηρίζει τη «χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο».

Και οι δυο πλευρές κατηγορούνται από τη διεθνή κοινότητα για αναρίθμητες φρικαλεότητες, και εγκλήματα πολέμου — συστηματική στοχοποίηση αμάχων, βομβαρδισμούς κατοικημένων περιοχών αδιακρίτως, χρήση της σεξουαλικής βίας και της πείνας ως όπλων…

Πηγή: ΑΠΕ