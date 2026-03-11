Αρχίζουν άμεσα τα έργα για την ανακατασκευή του θρυλικού Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο

Οπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ]ξεκινά η διαδικασία της δημοπράτησης για την ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο το οποίο είναι κλειστό για περισσότερο από 12 χρόνια.

Την ανακοίνωση έκανε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος, στη συνεδρίαση της Ολομέλειας και τόνισε ότι τα έργα μπορούν να ξεκινήσουν ακόμα και μέσα στον Απρίλιο, χάρη στη χορηγία της Εθνικής Τράπεζας.

«Βρισκόμαστε πλέον σε μια καθοριστική καμπή: τα πράγματα προχωρούν, με σαφή βήματα και απτά αποτελέσματα, ώστε μια ιστορική εγκατάσταση να περάσει από τη στασιμότητα στην επανεκκίνηση και από την αναμονή στην υλοποίηση.

Πρώτον, έχει προεγκριθεί η οικοδομική άδεια από τον Δήμο Αθηναίων. Πρόκειται για ένα κρίσιμο ορόσημο που επιβεβαιώνει ότι οι διαδικασίες ωριμάζουν και ότι το έργο αποκτά την απαιτούμενη θεσμική βάση για να προχωρήσει με ταχύτητα και ασφάλεια.

Δεύτερον, συστάθηκε τριμελής Επιτροπή με τη συμμετοχή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, της Ανάπλασης Δημοσίων Έργων και της Εθνικής Τράπεζας. Η Επιτροπή συνεδρίασε και ενέκρινε την προκήρυξη του Διαγωνισμού — ένα βήμα ουσίας και όχι συμβολισμού· το βήμα που σηματοδοτεί ότι μπαίνουμε πλέον στη φάση των συγκεκριμένων ενεργειών και της προώθησης του έργου στην πράξη.

Πλέον ξεκινά η διαδικασία της δημοπράτησης: οι τρεις εταιρείες που έχουν επιλεγεί καλούνται να υποβάλουν εντός 20 ημερών τα απαιτούμενα τεύχη/δικαιολογητικά. Με βάση το χρονοδιάγραμμα, δεν αποκλείεται οι εργασίες να ξεκινήσουν και εντός του Απριλίου!

Στόχος μας είναι ξεκάθαρος: το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο Αθηνών να επιστρέψει εκεί που ανήκει: ζωντανό, λειτουργικό, αντάξιο της ιστορίας του», τόνισε ο κ. Κούβελος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μάρκετινγκ της ΕΟΕ Πέτρος Συναδινός τόνισε: «Είναι ιστορική μέρα και πρέπει να είναι υπερήφανη η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή η οποία όπως και στο κωπηλατοδρόμιο έπαιξε έναν καθοριστικό θεσμικό ρόλο γιατί όλες οι εγκρίσεις από το Δήμο Αθηναίων και το Υπουργείο Πολιτισμού ήταν αποτέλεσμα μακροχρόνιων και δύσκολων διαδικασιών. Ελπίζουμε να έχουμε μία ικανοποιητική προσφορά από τις τρεις εταιρείες και να επιλεγεί η καλύτερη ώστε να ξεκινήσουν γρήγορα τα έργα».