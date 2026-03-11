view
Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026
11.03.2026 | 14:59
ΗΠΑ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πύλη του Λευκού Οίκου
Expla-in 11 Μαρτίου 2026, 20:15
Eνσωμάτωση

The Expla-in Project: Πώς σχετίζεται ο πόλεμος στο Ιράν με τα σενάρια πρόωρων εκλογών στην Ελλάδα;

Πόλεμος στο Ιράν, οι πρόωρες εκλογές και οι πολιτικοί υπολογισμοί. Ποια είναι τα επιχειρήματα εκείνων που τις θέλουν και όσων τάσσονται υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας.

ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Εικονοληψία: Δημήτρης Μιχαλάκης
Γραφικά: Νίκος Χατζηευθυμίου – Γιάννης Κανελλόπουλος
Μοντάζ : Μάριος Φώτος
Παραγωγή: Μαρίνα Βερνίκου
Τι ρόλο παίζουν ο πόλεμος στο Ιράν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στην αναθέρμανση της συζήτησης για πρόωρες εκλογές; Και ποια είναι τα επιχειρήματα όσων, στο κυβερνητικό στρατόπεδο, ρίχνουν στο τραπέζι την πρόταση για πρόωρες κάλπες; Ποια είναι, επίσης, τα επιχειρήματα εκείνων που τάσσονται υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας;

Καταρχάς, η συζήτηση για εκλογές το φθινόπωρο είχε αρχίσει να φουντώνει στους γαλάζιους διαδρόμους ήδη πριν από το ξέσπασμα του πολέμου. Ωστόσο, ο πόλεμος στο Ιράν έδωσε νέα τροφή σε αυτά τα σενάρια.

Ο πρωθυπουργός,  σύμφωνα με πληροφορίες, σε συνομιλητές του κλείνει κατηγορηματικά το θέμα των πρόωρων εκλογών, ενώ και το Μαξίμου σπεύδει, μέσω κυβερνητικών πηγών, να διαμηνύσει ότι οι κάλπες θα στηθούν τον Απρίλιο του 2027.

Ωστόσο, «γαλάζια» στελέχη, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι υπάρχουν λόγοι ώστε ο πρωθυπουργός να «σκανδαλιστεί» από τη σκέψη του ενδεχομένου πρόωρων εκλογών.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ξέφωτο μιας ευνοϊκής δημοσκοπικής συγκυρίας

Αυτοί οι λόγοι βασίζονται, κατά βάση, στην εκτίμηση ότι οι μεγάλες κρίσεις και οι πόλεμοι ευνοούν την εκάστοτε κυβέρνηση, προκαλώντας συσπείρωση των πολιτών γύρω της. Επομένως, η κυβέρνηση θα μπορούσε να αξιοποιήσει το ξέφωτο μιας ευνοϊκής δημοσκοπικής συγκυρίας, την οποία της προσφέρουν οι διεθνείς εξελίξεις.

Ο αντίλογος, βέβαια, λέει ότι, εφόσον ο πόλεμος συνεχιστεί, οι επιπτώσεις του στις τιμές των καυσίμων, των εμπορευμάτων και στον τουρισμό θα είναι τόσο επιβαρυντικές, ώστε να μην ευδοκιμήσει ένα σενάριο εκλογών το φθινόπωρο.

Από την άλλη, κάποιοι υποστηρίζουν ότι και σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση θα μπορούσε να επικαλεστεί εκ νέου την εισαγόμενη ακρίβεια. Άρα, στο σενάριο δημοσιονομικής χαλάρωσης από την Ευρώπη, δίνεται στην κυβέρνηση της ΝΔ η δυνατότητα να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες κάλπες. Σε αυτό το σενάριο, οι συνθήκες θα περιλαμβάνουν επιδόματα και, παράλληλα, η ΝΔ θα μπορέσει να αποφύγει τα χειρότερα που ενδεχομένως θα ακολουθήσουν στο πεδίο της οικονομίας.

Οι υπέρμαχοι των πρόωρων εκλογών εισηγούνται κάλπες και επιχειρηματολογούν κυρίως στο εξής: ότι τώρα υπάρχει για την κυβέρνηση η ευκαιρία συσπείρωσης του συντηρητικού ακροατηρίου, με την προβολή της αποστολής φρεγατών και αεροσκαφών στην Κύπρο.

Τι λένε όσοι είναι υπέρ της πρότασης για πρόωρες κάλπες

Το σκεπτικό όσων τάσσονται υπέρ της πρότασης για πρόωρες κάλπες λέει, επίσης, ότι όσο πιο νωρίς γίνουν οι εκλογές, τόσο η κυβέρνηση θα στερήσει χρόνο από τους πολιτικούς της αντιπάλους να προετοιμαστούν για την εκλογική αναμέτρηση. Ειδικά σε μια συγκυρία κατά την οποία κυοφορούνται νέα κόμματα, όπως αυτό του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, της Μαρίας Καρυστιανού και, ίσως, ένα κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Στον αντίποδα, βέβαια, βρίσκονται τα επιχειρήματα όσων θέλουν εξάντληση της τετραετίας.

Πρώτον, εφόσον ο πρωθυπουργός πάει σε κάλπες την άνοιξη του 2027, υποστηρίζουν ότι θα μπορεί να επικαλείται θεσμική προσήλωση.

Δεύτερον, με δεδομένο ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. τον Ιούλιο του 2027, λένε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορέσει να το χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης είτε στο κυνήγι της αυτοδυναμίας είτε για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Με το επιχείρημα, δηλαδή, ότι θα πρέπει, τον Ιούλιο του 2027, να έχει λήξει ο κύκλος των εκλογικών αναμετρήσεων και να υπάρχει κυβέρνηση και πρωθυπουργός, προκειμένου η χώρα να αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Το σίγουρο είναι ότι η συζήτηση αυτή στο γαλάζιο εσωτερικό καλά κρατεί.

Economy
Πλαφόν: Σε 61 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών το ανώτατο περιθώριο κέρδους

Πλαφόν: Σε 61 κωδικούς τροφίμων και βασικών ειδών το ανώτατο περιθώριο κέρδους

Κόσμος
Τραμπ: «Ο πόλεμος πηγαίνει υπέροχα, δεν έχει μείνει τίποτα να στοχεύσουμε»

Τραμπ: «Ο πόλεμος πηγαίνει υπέροχα, δεν έχει μείνει τίποτα να στοχεύσουμε»

inWellness
Απλά πράγματα 11.03.26

Διατροφή: Η μια κίνηση που «ρίχνει» τις θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα

Μια νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μια απλή αλλαγή στη διατροφή μπορεί να μειώσει τις θερμίδες που καταναλώνουμε, χωρίς να χρειαστεί να μικρύνουν οι μερίδες σας.

Σύνταξη
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Από τη μόλυνση του κινητού με Predator στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές – Πώς νιώθει η Άρτεμις Σίφορντ
Expla-in 10.03.26

Από τη μόλυνση του κινητού με Predator στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές - Πώς νιώθει η Άρτεμις Σίφορντ

Σημαντικό βήμα προς τη λογοδοσία θεωρεί την πρωτόδικη καταδίκη των τεσσάρων ιδιωτών στη δίκη για τις υποκλοπές, η Άρτεμις Σίφορντ, θύμα διπλής παρακολούθησης -από την ΕΥΠ και το Predator. Μιλώντας στο in εξηγεί πώς παγιδεύτηκε και ποια θα είναι η δικαίωση. «Πρέπει να διερευνηθεί πλήρως η αλυσίδα ευθυνών: ποιος αποφάσισε, ποιος διευκόλυνε και ποιος γνώριζε», αναφέρει.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
The Expla-in Project| Το πλαφόν στη τιμή της βενζίνης έρχεται… Το κόστος στα καύσιμα θα πέσει;
The Expla-in Project 09.03.26

Το πλαφόν στη τιμή της βενζίνης έρχεται… Το κόστος στα καύσιμα θα πέσει;

Και ενώ η τιμή της βενζίνης σημαδεύει τα 2 ευρώ ανά λίτρο, η κυβέρνηση ετοιμάζεται για επιβολή πλαφόν στα κέρδη εμπορίας και λιανικής καυσίμων – Τι δείχνει η εμπειρία του παρελθόντος

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
The Expla-in Project: Το ντόμινο του Ιράν – Από την Τεχεράνη στην Κύπρο
Expla-in 07.03.26

Το ντόμινο του Ιράν - Από την Τεχεράνη στην Κύπρο

Οι εύθραυστες διπλωματικές ισορροπίες με φόντο και τον πόλεμο ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον Ιράν, μπορεί να επηρεάσουν εμμέσως τα ελληνοτουρκικά και τι ανησυχεί περισσότερο την Τουρκία;

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
The Expla-in Project: Ποιος ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν και γιατί μας αφορά;
Ποιος ; 07.03.26

Ποιος ήταν ο Τζέφρι Έπσταϊν και γιατί μας αφορά;

Ο Τζέφρι Έπσταϊν απέκτησε πρόσβαση στους ισχυρότερους ανθρώπους του κόσμου. Σε μία σειρά από βίντεο, το Expla-in Project θα ξεδιπλώσει τις πτυχές του σκανδάλου. Σε αυτό το μέρος αναλύουμε το προφίλ του.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
The Expla-in Project: Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο
Expla-in 05.03.26

Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο

Τι αποτυπώνεται στις φωτογραφίες της συλλογής Χόιερ μέρος της οποίας είναι οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής - Τι δείχνει για την προπαγάνδα των ναζί.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
The Expla-in Project | Αναποφάσιστοι: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τι συμβαίνει με τη «γκρίζα ζώνη» των ψηφοφόρων;
Σχόλιο Metron Analysis 05.03.26

Αναποφάσιστοι: Δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τι συμβαίνει με τη «γκρίζα ζώνη» των ψηφοφόρων;

Αναποφάσιστοι: Το πολιτικό σκηνικό αλλάζει. Με τη βοηθεια του Γιάννη Μπαλαμπανίδη, Επικεφαλής πολιτικής και κοινωνικής έρευνας στην Metron Analysis, το in αναλύει το νέο τοπίο και τη «γκρίζα ζώνη»

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
The Expla-in Project: Γιατί είναι σε συναγερμό η Κύπρος;
Expla-in 02.03.26

The Expla-in Project: Γιατί είναι σε συναγερμό η Κύπρος;

Το ιρανικό drone που έπεσε στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι στην Κύπρο, αλλά και οι δηλώσεις από το Ιράν πως θα ενταθούν οι επιθέσεις εναντίον της Κύπρου βάζουν το νησί στο κάδρο του πολέμου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
The Expla-in Project: Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;
Το χρονικό 02.03.26

The Expla-in Project: Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;

Οι αποκαλύψεις το 2022 για τις υποκλοπές η επίμονη δημοσιογραφική έρευνα και η διεύρυνση του κατηγορητηρίου το 2026. Ανοίγει νέος κύκλος στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο κάδρο και άλλα πρόσωπα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
The Expla-in Project: Τι συμβαίνει με τις συχνές βροχοπτώσεις στην Ελλάδα;
Explainer 27.02.26

The Expla-in Project: Γιατί βρέχει ασταμάτητα φέτος στην Ελλάδα;

Το in προδημοσιεύει έκθεση της μονάδας ΜΕΤΕΟ για τους λόγους που καταγράφονται στην Ελλάδα συχνές βροχοπτώσεις. 'Υψη βροχής που δεν έχουν παρατηρηθεί τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
LIVE: Λεβερκούζεν – Άρσεναλ
Champions League 11.03.26

LIVE: Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

LIVE: Λεβερκούζεν – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβερκούζεν – Άρσεναλ για τη φάση των «16» του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Το Ιράν έβαλε 12 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ – «Δε νομίζω ότι τα κατάφερε η Τεχεράνη» απαντά ο Τραμπ
Κόσμος 11.03.26

Το Ιράν έβαλε 12 νάρκες στο Στενό του Ορμούζ – «Δε νομίζω ότι τα κατάφερε η Τεχεράνη» απαντά ο Τραμπ

Ο Τραμπ ενθάρρυνε επίσης τα πετρελαιοφόρα να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, επιμένοντας ότι είναι ασφαλή παρά τις επιθέσεις σε τρία πλοία στην πλωτή οδό νωρίτερα σήμερα. 

Σύνταξη
«Πεθαίνω εδώ μέσα» – Αμετανόητος για όλα, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην πρώτη του συνέντευξη από το κολαστήριο του Ράικερς
Ύβρη 11.03.26

«Πεθαίνω εδώ μέσα» – Αμετανόητος για όλα, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν στην πρώτη του συνέντευξη από το κολαστήριο του Ράικερς

Ως ήρωας αρχαίας τραγωδίας στην τελική της πράξη, ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν έσπασε για πρώτη φορά τη σιωπή του μιλώντας από την απομόνωση του διαβόητου Ράικερς Άιλαντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καραλής – Ντουπλάντις: Τιτανομαχία στην Ουψάλα ανάμεσα στους δύο κορυφαίους του επί κοντώ
Επί κοντώ 11.03.26

Καραλής - Ντουπλάντις: Τιτανομαχία στην Ουψάλα ανάμεσα στους δύο κορυφαίους του αθλήματος

Στο σπίτι του Μόντο Ντουπλάντις, στο μίτινγκ «Mondo Classic» της Ουψάλα, αγωνίζεται την Πέμπτη (12/3, 19:30), στην επόμενη στάση της χειμερινής του περιοδείας ο Εμμανουήλ Καραλής.

Σύνταξη
Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok από το Στρασβούργο – «Οι παρακρατικές μεθοδεύσεις των υποκλοπών δεν αξίζουν στον λαό»
ΠΑΣΟΚ 11.03.26

Βίντεο Ανδρουλάκη στο Tik Tok από το Στρασβούργο – «Οι παρακρατικές μεθοδεύσεις των υποκλοπών δεν αξίζουν στον λαό»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει αναφορά στην απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών και επισημαίνει τη διάσταση ότι η εθνική ασφάλεια, όπως τονίζει, «έγινε έρμαιο σε παιχνίδια εξουσίας με ευθύνη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, και της αυλής του στο Μέγαρο Μαξίμου»

Σύνταξη
Συγχαρητήρια Κικίλια στο Λιμενικό για την κατάσχεση 219 κιλών skunk
Επικαιρότητα 11.03.26

Συγχαρητήρια Κικίλια στο Λιμενικό για την κατάσχεση 219 κιλών skunk

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας συνεχάρη τους άνδρες και τις γυναίκες του Λιμενικού Σώματος για την επαγγελματικότητα και την αποτελεσματικότητά τους στη μάχη κατά των ναρκωτικών.

Σύνταξη
Επιστήμονες φωτογράφισαν τον «αόρατο γίγαντα» του «ζει» στο κέντρο του γαλαξίας μας
Συναρπαστικό 11.03.26

Επιστήμονες φωτογράφισαν τον «αόρατο γίγαντα» του «ζει» στο κέντρο του γαλαξίας μας

Μια συγκλονιστική νέα εικόνα από την καρδιά του Γαλαξία αποκαλύπτει τον βίαιο χορό των άστρων γύρω από τον Τοξότη Α*, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στο σημείο όπου η φυσική συναντά το άπειρο.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό
Ελλάδα 11.03.26

Καταδίωξη στην Αττική Οδό – Συνελήφθησαν δύο άτομα που είχαν αφαιρέσει καλώδια με χαλκό

Όπως διαπιστώθηκε ο ένας από τους συλληφθέντες ανήλικος ενώ ο δεύτερος ενήλικας, γνώριμος των αρχών, ο οποίος σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ήταν στην καταδίωξη με τον νεκρό Ρομά στο Πέραμα.

Σύνταξη
Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος
$$$$$$$$$$$$ 11.03.26

Dynasty: The Murdochs – Στο νέο ντοκιμαντέρ για την οικογένεια Μέρντοχ όλο το δράμα ορίζεται από την εξουσία του χρήματος

Η ζωή μιμείται την τέχνη στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix για την οικογένεια Μέρντοχ, η οπόια διαλύθηκε επειδή ακριβώς έμοιαζε στη σειρά Succession, την οποία και ενέπνευσε όπως είναι γνωστό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής
Ελλάδα 11.03.26

«Παύλο τα καταφέραμε, νικήσαμε, τους τσάκισες»: Με δάκρυα στα μάτια η Μάγδα Φύσσα μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής

Η Μάγδα Φύσσα αποχώρησε από τα δικαστήρια μετά την οριστική καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή υπό το σύνθημα «ο Παύλος ζει τσάκισε τους ναζί» που φώναξαν φίλοι του

Σύνταξη
Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία
Πολιτική 11.03.26

Οι αδυναμίες της Τουρκίας στην αεράμυνα, το παράθυρο «ευκαιρίας» για την Ελλάδα και η Βουλγαρία

Στη Σόφια μεταβαίνει την Πέμπτη ο Νίκος Δένδιας, μετά την απόφαση μεταφοράς μίας συστοιχίας Patriot και ενός ζεύγους F-16 για την προστασία και της Βουλγαρίας στη βόρεια Ελλάδα.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αρχίζουν άμεσα τα έργα για την ανακατασκευή του θρυλικού Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο
Αθλητισμός & Σπορ 11.03.26

Αρχίζουν άμεσα τα έργα για την ανακατασκευή του θρυλικού Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ξεκινά η δημοπράτηση για την ανακατασκευή του Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου στο Ζάππειο και άμεσα τα έργα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Αποκλειστικό in: ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ θα διεκδικήσουν από κοινού ευρωπαϊκούς πόρους για τον αθλητισμό;
Αυτοδιοίκηση 11.03.26

Αποκλειστικό in: ΕΝΠΕ και ΚΕΔΕ θα διεκδικήσουν από κοινού ευρωπαϊκούς πόρους για τον αθλητισμό;

Δεν αποκλείεται Περιφέρειες και Δήμοι της χώρας μέσω των συλλογικών τους εκπροσώπων να διεκδικήσουν ευρωπαϊκούς πόρους για την κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας.

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

