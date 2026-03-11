Τι ρόλο παίζουν ο πόλεμος στο Ιράν και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή στην αναθέρμανση της συζήτησης για πρόωρες εκλογές; Και ποια είναι τα επιχειρήματα όσων, στο κυβερνητικό στρατόπεδο, ρίχνουν στο τραπέζι την πρόταση για πρόωρες κάλπες; Ποια είναι, επίσης, τα επιχειρήματα εκείνων που τάσσονται υπέρ της εξάντλησης της τετραετίας;

Καταρχάς, η συζήτηση για εκλογές το φθινόπωρο είχε αρχίσει να φουντώνει στους γαλάζιους διαδρόμους ήδη πριν από το ξέσπασμα του πολέμου. Ωστόσο, ο πόλεμος στο Ιράν έδωσε νέα τροφή σε αυτά τα σενάρια.

Ο πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, σε συνομιλητές του κλείνει κατηγορηματικά το θέμα των πρόωρων εκλογών, ενώ και το Μαξίμου σπεύδει, μέσω κυβερνητικών πηγών, να διαμηνύσει ότι οι κάλπες θα στηθούν τον Απρίλιο του 2027.

Ωστόσο, «γαλάζια» στελέχη, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι υπάρχουν λόγοι ώστε ο πρωθυπουργός να «σκανδαλιστεί» από τη σκέψη του ενδεχομένου πρόωρων εκλογών.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ξέφωτο μιας ευνοϊκής δημοσκοπικής συγκυρίας

Αυτοί οι λόγοι βασίζονται, κατά βάση, στην εκτίμηση ότι οι μεγάλες κρίσεις και οι πόλεμοι ευνοούν την εκάστοτε κυβέρνηση, προκαλώντας συσπείρωση των πολιτών γύρω της. Επομένως, η κυβέρνηση θα μπορούσε να αξιοποιήσει το ξέφωτο μιας ευνοϊκής δημοσκοπικής συγκυρίας, την οποία της προσφέρουν οι διεθνείς εξελίξεις.

Ο αντίλογος, βέβαια, λέει ότι, εφόσον ο πόλεμος συνεχιστεί, οι επιπτώσεις του στις τιμές των καυσίμων, των εμπορευμάτων και στον τουρισμό θα είναι τόσο επιβαρυντικές, ώστε να μην ευδοκιμήσει ένα σενάριο εκλογών το φθινόπωρο.

Από την άλλη, κάποιοι υποστηρίζουν ότι και σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση θα μπορούσε να επικαλεστεί εκ νέου την εισαγόμενη ακρίβεια. Άρα, στο σενάριο δημοσιονομικής χαλάρωσης από την Ευρώπη, δίνεται στην κυβέρνηση της ΝΔ η δυνατότητα να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες κάλπες. Σε αυτό το σενάριο, οι συνθήκες θα περιλαμβάνουν επιδόματα και, παράλληλα, η ΝΔ θα μπορέσει να αποφύγει τα χειρότερα που ενδεχομένως θα ακολουθήσουν στο πεδίο της οικονομίας.

Οι υπέρμαχοι των πρόωρων εκλογών εισηγούνται κάλπες και επιχειρηματολογούν κυρίως στο εξής: ότι τώρα υπάρχει για την κυβέρνηση η ευκαιρία συσπείρωσης του συντηρητικού ακροατηρίου, με την προβολή της αποστολής φρεγατών και αεροσκαφών στην Κύπρο.

Τι λένε όσοι είναι υπέρ της πρότασης για πρόωρες κάλπες

Το σκεπτικό όσων τάσσονται υπέρ της πρότασης για πρόωρες κάλπες λέει, επίσης, ότι όσο πιο νωρίς γίνουν οι εκλογές, τόσο η κυβέρνηση θα στερήσει χρόνο από τους πολιτικούς της αντιπάλους να προετοιμαστούν για την εκλογική αναμέτρηση. Ειδικά σε μια συγκυρία κατά την οποία κυοφορούνται νέα κόμματα, όπως αυτό του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, της Μαρίας Καρυστιανού και, ίσως, ένα κόμμα από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά.

Στον αντίποδα, βέβαια, βρίσκονται τα επιχειρήματα όσων θέλουν εξάντληση της τετραετίας.

Πρώτον, εφόσον ο πρωθυπουργός πάει σε κάλπες την άνοιξη του 2027, υποστηρίζουν ότι θα μπορεί να επικαλείται θεσμική προσήλωση.

Δεύτερον, με δεδομένο ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. τον Ιούλιο του 2027, λένε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μπορέσει να το χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης είτε στο κυνήγι της αυτοδυναμίας είτε για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Με το επιχείρημα, δηλαδή, ότι θα πρέπει, τον Ιούλιο του 2027, να έχει λήξει ο κύκλος των εκλογικών αναμετρήσεων και να υπάρχει κυβέρνηση και πρωθυπουργός, προκειμένου η χώρα να αναλάβει την προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε.

Το σίγουρο είναι ότι η συζήτηση αυτή στο γαλάζιο εσωτερικό καλά κρατεί.