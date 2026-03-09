newspaper
Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
09.03.2026 | 08:23
Κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Κηφισίας και Μεσογείων – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Ζοχράν Μαμντάνι: Εξουδετερώθηκε βόμβα έξω από το σπίτι του
Κόσμος 09 Μαρτίου 2026, 09:10

Ζοχράν Μαμντάνι: Εξουδετερώθηκε βόμβα έξω από το σπίτι του

Επεισόδια έξω από το σπίτι του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη καθώς ακροδεξιοί κάλεσαν διαδήλωση εναντίον του μουσουλμάνου δημάρχου με αντιφασίστες να συγκεντρώνονται επίσης στο σημείο

Το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης (NYPD) δήλωσε ότι ένας «αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός» ρίχτηκε κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας έξω από το σπίτι του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι. Δύο άντρες συνελήφθησαν.

Ακροδεξιοί ισλαμοφοβικοί διαδηλωτές με επικεφαλής τον Τζέικ Λανγκ, που είχε συμμετάσχει στα γεγονότα στο Καπιτώλιο και πήρε χάρη στη συνέχεια από τον Τραμπ, συγκρούστηκαν με αντιφασίστες διαδηλωτές.

Η δήλωση της Κυριακής έγινε μια μέρα μετά το περιστατικό έξω από την κατοικία του δημάρχου, το Gracie Mansion, όπου ακροδεξιοί, αντιμουσουλμάνοι διαδηλωτές, με επικεφαλής τον ακτιβιστή Τζέικ Λανγκ, συγκρούστηκαν με αντιδιαδηλωτές.

Εκ μέρους του NYPD, η Τζέσικα Τις δήλωσε ότι μια προκαταρκτική ανάλυση διαπίστωσε ότι το αντικείμενο που ρίχτηκε από έναν άνδρα στη διαμαρτυρία «δεν ήταν ψεύτικη συσκευή ή βόμβα καπνού».

Τι δήλωσε η αστυνομία

«Πρόκειται, στην πραγματικότητα, για έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο», είπε, προσθέτοντας ότι θα διεξαχθεί περαιτέρω ανάλυση του μηχανισμού, καθώς και ενός δεύτερου μηχανισμού που αφέθηκε κοντά στο σημείο.

Η Τις δήλωσε ότι δύο άνδρες, οι Εμίρ Μπαλάτ και Ιμπραήμ Καγιούμι, συνελήφθησαν στο σημείο. Το FBI συμμετέχει επίσης στην έρευνα.

Η αστυνομία είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο Μπαλάτ ήταν μεταξύ μιας ομάδας αντιδιαδηλωτών όταν πέταξε τη συσκευή σε ένα φράγμα κοντά στην αστυνομία αλλά αυτή δεν εξερράγη. Προηγουμένως ακροδεξιοί είχαν ρίξει σπρέι πιπεριού στους αντιφασίστες.

Far-right activist Jake Lang carries a goat outside Gracie Mansion, the official residence of New York Mayor Zohran Mamdani, during an anti-Islam protest, which also drew counter-protesters in New York City, New York, U.S., March 7, 2026. REUTERS/Madison Swart

Ο Μπαλάτ έριξε μια δεύτερη συσκευή στον δρόμο καθώς έφευγε, ανέφερε η αστυνομία.

Σε δήλωση την Κυριακή, ο Μαμντάνι καταδίκασε την κινητοποίηση του Λανγκ, αλλά είπε ότι η επακόλουθη βία ήταν «ακόμα πιο ανησυχητική».

«Η βία σε μια διαμαρτυρία δεν είναι ποτέ αποδεκτή», είπε.

«Η προσπάθεια χρήσης εκρηκτικού μηχανισμού και τραυματισμού άλλων δεν είναι μόνο εγκληματική, είναι κατακριτέα και το αντίθετο αυτού που είμαστε».

Ο ακροδεξιός που πήρε χάρη από τον Τραμπ

Ο Λανγκ, ακροδεξιός ακτιβιστής που συνελήφθη για την εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021 και έλαβε χάρη από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι, κάλεσε τη διαμαρτυρία του Σαββάτου ενάντια σε αυτό που αναφέρει ως «ισλαμοποίηση» της Νέας Υόρκης.

Ο Μαμντάνι είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της πόλης, η οποία εκτιμάται ότι φιλοξενεί έως και 1 εκατομμύριο μουσουλμάνους.

Στη δήλωσή του, ο δήμαρχος χαρακτήρισε τον Λανγκ ως υπερασπιστή της «λευκής ανωτερότητας», προσθέτοντας ότι «τέτοιο μίσος δεν έχει θέση στη Νέα Υόρκη».

Ο Λανγκ ανακοίνωσε πρόσφατα ότι είναι υποψήφιος για τη Γερουσία των ΗΠΑ στη Φλόριντα. Βρέθηκε επίσης πρόσφατα στη Μινεάπολη  κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εναντίον των μεταναστών.

Μαζί του έξω από το σπίτι του Μαμντάνι ήταν ακόμα 20 άτομα ενώ η αντιδιαδήλωση είχε 120 άτομα.

Φυσικό αέριο
Chevron: Δύο ρήτρες στις συμβάσεις με δημόσιο, δείχνουν ΑΟΖ με Λιβύη

Chevron: Δύο ρήτρες στις συμβάσεις με δημόσιο, δείχνουν ΑΟΖ με Λιβύη

Κόσμος
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό

Ο πόλεμος στο Ιράν έκανε τον Τραμπ να καταλάβει το αδιανόητο – Ότι χρειάζεται την Ευρώπη
Αμοιβαία εξάρτηση 09.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν έκανε τον Τραμπ να καταλάβει το αδιανόητο – Ότι χρειάζεται την Ευρώπη

Μια σειρά από κρίσεις, έργο του Τραμπ (δασμοί, Γροιλανδία, Ιράν, προσβλητικές συμπεριφορές) έκαναν την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να του έχει εμπιστοσύνη. Και τώρα που τη χρειάζεται, δεν είναι διατεθειμένη να του πει «ναι».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι IDF κατηγορούνται για χρήση πυρομαχικών λευκού φωσφόρου στον Λίβανο – Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ
10η μέρα πολέμου 09.03.26 Upd: 08:33

Οι IDF κατηγορούνται για χρήση πυρομαχικών λευκού φωσφόρου στον Λίβανο – Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ

ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπολύουν εκτεταμένες επιθέσεις σε στρατιωτικές και πετρελαιϊκές υποδομές του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη υπό την ηγεσία του νέου ανώτατου ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απαντά με επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου - Ισραηλινές επιθέσεις και στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Μέση Ανατολή: Δέκα παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον (όλων μας)
Μέση Ανατολή 09.03.26

Δέκα παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον (όλων μας)

Ο πόλεμος που ξεκίνησε o Τραμπ από κοινού με τον Νετανιάχου κατέληξε μεν στον αποκεφαλισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αλλά σε ό,τι αφορά όμως την επόμενη ημέρα... το «απόλυτο χάος».

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Οι Φρουροί της Επανάστασης αντεπιτίθενται – Και εξακολουθούν να διαμορφώνουν το Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 09.03.26

Οι Φρουροί της Επανάστασης αντεπιτίθενται – Και εξακολουθούν να διαμορφώνουν το Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης ήταν οι πιο έμπιστοι υπερασπιστές της δημοκρατίας του Χαμενεΐ. Διαθέτουν τεράστιο μηχανισμό πληροφοριών, επιχειρηματικό δίκτυο και εκατοντάδες χιλιάδες προσωπικό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αλί Ανσάρι: «Δεν είναι απίθανο η Ελλάδα να συρθεί στον πόλεμο»
Μέση Ανατολή 09.03.26

«Δεν είναι απίθανο η Ελλάδα να συρθεί στον πόλεμο» - Αλί Ανσάρι για τις επιπτώσεις από την επίθεση στο Ιράν

Πώς κρίνει τη στρατηγική των αντιμαχόμενων πλευρών και τι προβλέπει για τον πόλεμο ο καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας του Ιράν και διευθυντής του Ινστιτούτου Ιρανικών Σπουδών στο St Andrews της Σκωτίας

Ιωάννα Κλεφτόγιαννη
Ειρηνικός: 6 νεκροί σε νέα επιδρομή των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου
Ειρηνικός Ωκεανός 09.03.26

Νέες δολοφονίες των ΗΠΑ σε επίθεση κατά ταχύπλοου

Οι ΗΠΑ εκτέλεσαν έξι άτομα σε νέα επιδρομή που εξαπέλυσαν εναντίον ταχύπλοου στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 150 από την έναρξη των επιχειρήσεων του είδους.

Σύνταξη
Ο καρδινάλιος του Σικάγο για το βίντεο-μοντάζ του Λευκού Οίκου: «Χάνουμε την ανθρωπιά μας»
Πόλεμος στο Ιράν 08.03.26

Ο καρδινάλιος του Σικάγο για το βίντεο-μοντάζ του Λευκού Οίκου: «Χάνουμε την ανθρωπιά μας»

«Ένας αληθινός πόλεμος, με αληθινούς νεκρούς και αληθινά δεινά, να αντιμετωπίζεται σαν ένα βιντεοπαιχνίδι, αυτό είναι αποκρουστικό», επισήμανε ο καρδινάλιος Μπλέιζ Σούπιτς.

Σύνταξη
Το προφίλ του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
Κόσμος 08.03.26

Το προφίλ του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Με την Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων να έχει αποφασίσει από το απόγευμα της Κυριακής, έμενε μονάχα η ανακοίνωση του ονόματος. Ο νέος ηγέτης του Ιράν είναι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ιράν απειλεί με αντίποινα στα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους – «Δεν επιδιώκουμε εκεχειρία»
Μέση Ανατολή 08.03.26

Το Ιράν απειλεί με αντίποινα στα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους – «Δεν επιδιώκουμε εκεχειρία»

Το Ιράν, είπε ο Καλιμπάφ, «παραμένει ισχυρό και δεν θα παραδοθεί ποτέ». Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε «μεγάλο λάθος» υποθέτοντας ότι το Ιράν θα συνθηκολογούσε μετά από λίγες ημέρες πολέμου, πρόσθεσε.

Σύνταξη
Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη
Σύγκρουση 08.03.26

Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη

Ποιες χώρες έχουν τις μεγαλύτερες πηγές ενέργειας - Το ντόμινο των συρράξεων για τον έλεγχο των φυσικών πόρων - Πώς αλλάζει ο «χάρτης» του κόσμου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«10χρονος σχεδιαστής μόδας κατακτάει το Παρίσι» – Ποιος είναι ο Max Alexander; Ποια η ατζέντα του;
Φαινόμενο 09.03.26

«10χρονος σχεδιαστής μόδας κατακτάει το Παρίσι» – Ποιος είναι ο Max Alexander; Ποια η ατζέντα του;

Στις 3 Μαρτίου 2026, στην ιστορική Όπερα του Παρισιού, ο σχεδιαστής μόδας που είχε όλα τα βλέμματα της μόδας επάνω του ήταν μόλις δέκα ετών. Τι τρέχει με τον Μαξ Αλεξάντερ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s
Country Joe and the Fish 09.03.26

Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s

Ο «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ, εμβληματική μορφή της αντικουλτούρας της δεκαετίας του ’60 και δημιουργός του αντιπολεμικού ύμνου «I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To-Die Rag» που σημάδεψε το Woodstock, πέθανε σε ηλικία 84 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέο «κύμα» διεύρυνσης ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ- Στην τελική ευθεία για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 09.03.26

Νέο «κύμα» διεύρυνσης ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ- Στην τελική ευθεία για το συνέδριο

Με δεύτερο «κύμα» διεύρυνσης και νέα ονόματα, το ΠΑΣΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το συνέδριο, ενώ ξεκινά η μάχη για τους αντιπροσώπους και τις εσωκομματικές ισορροπίες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ρομπέρτο Μπενίνι: Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο
La Vita è Bella 09.03.26

Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο

Ο Ρομπέρτο Μπενίνι, πέρα από το ταλέντο του να μας κάνει να γελάμε, έχει μια μοναδική ικανότητα να αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρωπότητας με έναν λόγο που είναι ταυτόχρονα ποιητικός και βαθιά πολιτικός. Το πρόσφατο ξέσπασμα του Ιταλού ηθοποιού και σκηνοθέτη ενώ η Μέση Ανατολή φλέγεται, μας συγκλόνισε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη
Διπλωματία 09.03.26

Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη

Για τη Λευκωσία, η σημερινή διπλή επίσκεψη — σε συνάρτηση με όλες τις κινήσεις παροχής προστασίας της περασμένης εβδομάδας — αποτελεί σαφές δείγμα αναβάθμισης της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά
Ελλάδα 09.03.26

Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά

Η απόφαση του δικαστηρίου εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα  κρίσιμη  για τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι δεν έχουν εκτίσει ούτε μία ημέρα από τις πρωτόδικες ποινές τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Μεσόγειος φλέγεται
Σε κρίση όλη η Ευρώπη 09.03.26

Η Μεσόγειος φλέγεται

Νέα μελέτη προειδοποιεί ότι η Μεσόγειος θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή της κρίσης, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και οι παρατεταμένες ξηρασίες δημιουργούν συνθήκες για πιο καταστροφικές πυρκαγιές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι IDF κατηγορούνται για χρήση πυρομαχικών λευκού φωσφόρου στον Λίβανο – Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ
10η μέρα πολέμου 09.03.26 Upd: 08:33

Οι IDF κατηγορούνται για χρήση πυρομαχικών λευκού φωσφόρου στον Λίβανο – Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ

ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπολύουν εκτεταμένες επιθέσεις σε στρατιωτικές και πετρελαιϊκές υποδομές του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη υπό την ηγεσία του νέου ανώτατου ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απαντά με επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου - Ισραηλινές επιθέσεις και στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Μέση Ανατολή: Δέκα παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον (όλων μας)
Μέση Ανατολή 09.03.26

Δέκα παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον (όλων μας)

Ο πόλεμος που ξεκίνησε o Τραμπ από κοινού με τον Νετανιάχου κατέληξε μεν στον αποκεφαλισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αλλά σε ό,τι αφορά όμως την επόμενη ημέρα... το «απόλυτο χάος».

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
