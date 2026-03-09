Το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης (NYPD) δήλωσε ότι ένας «αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός» ρίχτηκε κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας έξω από το σπίτι του δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι. Δύο άντρες συνελήφθησαν.

Ακροδεξιοί ισλαμοφοβικοί διαδηλωτές με επικεφαλής τον Τζέικ Λανγκ, που είχε συμμετάσχει στα γεγονότα στο Καπιτώλιο και πήρε χάρη στη συνέχεια από τον Τραμπ, συγκρούστηκαν με αντιφασίστες διαδηλωτές.

Η δήλωση της Κυριακής έγινε μια μέρα μετά το περιστατικό έξω από την κατοικία του δημάρχου, το Gracie Mansion, όπου ακροδεξιοί, αντιμουσουλμάνοι διαδηλωτές, με επικεφαλής τον ακτιβιστή Τζέικ Λανγκ, συγκρούστηκαν με αντιδιαδηλωτές.

Εκ μέρους του NYPD, η Τζέσικα Τις δήλωσε ότι μια προκαταρκτική ανάλυση διαπίστωσε ότι το αντικείμενο που ρίχτηκε από έναν άνδρα στη διαμαρτυρία «δεν ήταν ψεύτικη συσκευή ή βόμβα καπνού».

Τι δήλωσε η αστυνομία

«Πρόκειται, στην πραγματικότητα, για έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο», είπε, προσθέτοντας ότι θα διεξαχθεί περαιτέρω ανάλυση του μηχανισμού, καθώς και ενός δεύτερου μηχανισμού που αφέθηκε κοντά στο σημείο.

Η Τις δήλωσε ότι δύο άνδρες, οι Εμίρ Μπαλάτ και Ιμπραήμ Καγιούμι, συνελήφθησαν στο σημείο. Το FBI συμμετέχει επίσης στην έρευνα.

Η αστυνομία είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο Μπαλάτ ήταν μεταξύ μιας ομάδας αντιδιαδηλωτών όταν πέταξε τη συσκευή σε ένα φράγμα κοντά στην αστυνομία αλλά αυτή δεν εξερράγη. Προηγουμένως ακροδεξιοί είχαν ρίξει σπρέι πιπεριού στους αντιφασίστες.

Ο Μπαλάτ έριξε μια δεύτερη συσκευή στον δρόμο καθώς έφευγε, ανέφερε η αστυνομία.

Σε δήλωση την Κυριακή, ο Μαμντάνι καταδίκασε την κινητοποίηση του Λανγκ, αλλά είπε ότι η επακόλουθη βία ήταν «ακόμα πιο ανησυχητική».

«Η βία σε μια διαμαρτυρία δεν είναι ποτέ αποδεκτή», είπε.

«Η προσπάθεια χρήσης εκρηκτικού μηχανισμού και τραυματισμού άλλων δεν είναι μόνο εγκληματική, είναι κατακριτέα και το αντίθετο αυτού που είμαστε».

Ο ακροδεξιός που πήρε χάρη από τον Τραμπ

Ο Λανγκ, ακροδεξιός ακτιβιστής που συνελήφθη για την εισβολή στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021 και έλαβε χάρη από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ πέρυσι, κάλεσε τη διαμαρτυρία του Σαββάτου ενάντια σε αυτό που αναφέρει ως «ισλαμοποίηση» της Νέας Υόρκης.

Ο Μαμντάνι είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της πόλης, η οποία εκτιμάται ότι φιλοξενεί έως και 1 εκατομμύριο μουσουλμάνους.

Στη δήλωσή του, ο δήμαρχος χαρακτήρισε τον Λανγκ ως υπερασπιστή της «λευκής ανωτερότητας», προσθέτοντας ότι «τέτοιο μίσος δεν έχει θέση στη Νέα Υόρκη».

Ο Λανγκ ανακοίνωσε πρόσφατα ότι είναι υποψήφιος για τη Γερουσία των ΗΠΑ στη Φλόριντα. Βρέθηκε επίσης πρόσφατα στη Μινεάπολη κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων εναντίον των μεταναστών.

Μαζί του έξω από το σπίτι του Μαμντάνι ήταν ακόμα 20 άτομα ενώ η αντιδιαδήλωση είχε 120 άτομα.