Η ιστορία του Κορανίου στο οποίο ορκίστηκε ο Ζοράν Μαμντάνι, ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο νέος δήμαρχος Ζοράν Μαμντάνι ορκίστηκε στο Κοράνι, ως ο πρώτος μουσουλμάνος που κατέχει τη θέση του δημάρχου της Νέας Υόρκης.

Ένα από τα δύο ιερά κείμενα του Ισλάμ που χρησιμοποιήθηκαν στην τελετή ανήκε στον παππού του Μαμντάνι. Το άλλο αποτέλεσε δάνειο από το Schomburg Center for Research in Black Culture της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, το δεύτερο βιβλίο επιλέχθηκε από την Ζάρα Ραχίμ, ανώτερη σύμβουλος του Μαμντάνι και την Ράμα Ντουβάτζι, σύζυγο του Μαμντάνι, με τη βοήθεια της Χίμπα Αμπίντ, ειδική στον ισλαμικό πολιτισμό στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης.

«Η σημασία του δεν έγκειται στην πολυτέλεια»

Το κοράνι που χρησιμοποίησε ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, πιστεύεται ότι δημιουργήθηκε στα τέλη του 18ου ή στις αρχές του 19ου αιώνα στην Συρία. Λόγω του μικρού του μεγέθους, εικάζεται ότι προοριζόταν για καθημερινή χρήση, αντανακλώντας μια κεντρική αρχή της νικηφόρας εκστρατείας του Μαμντάνι για τη δημαρχία.

«Η σημασία αυτού του Κορανίου ξεπερνά κατά πολύ την ομορφιά των σελίδων του», δήλωσε η Αμπίντ σε μια ανακοίνωση. «Η σημασία του δεν έγκειται στην πολυτέλεια, αλλά στην προσβασιμότητα».

«Είναι μια επιλογή με σημαντική συμβολική σημασία, γιατί πρόκειται να έχουμε έναν μουσουλμάνο δήμαρχο που θα ορκιστεί χρησιμοποιώντας το Κοράνι, αλλά και έναν δήμαρχο που γεννήθηκε στην αφρικανική ήπειρο, στην Ουγκάντα», πρόσθεσε.

Το βιβλίο ήταν μέρος της προσωπικής συλλογής του Αρτούρο Αλφόνσο Σκόμπεργκ (1874-1938), του αφρο-πορτορικανού μελετητή, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ζωής του συγκέντρωσε πάνω από 4000 βιβλία, χειρόγραφα και άλλα αντικείμενα που σχετίζονται με την τέχνη, τον πολιτισμό και τη θρησκεία των μαύρων, πριν τα πουλήσει στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Νέας Υόρκης.

«Χωρίς ποτέ να τους αναγνωριστεί η συμβολή τους»

Το κοράνι θα εκτεθεί για πρώτη φορά στο κοινό στις 6 Ιανουαρίου στο κεντρικό κτίριο της βιβλιοθήκης.

Η Αμπίντ είπε ότι ελπίζει ότι η έκθεση θα επιτρέψει στους Νεοϋορκέζους να μάθουν περισσότερα για το ιερό βιβλίο και τη ζωή των μουσουλμάνων στην πόλη.

Η ίδια και οι σύμβουλοι του Ζοράν Μαμντάνι σχεδιάζουν επίσης να χρησιμοποιήσουν την έκθεση για να ενθαρρύνουν περισσότερους ανθρώπους να αξιοποιήσουν τα αρχαία που είναι διαθέσιμα στη βιβλιοθήκη.

Σε δήλωσή της, η Ραχίμ είπε ότι η χρήση του Κορανίου από τον Μαμντάνι θα αποκαταστήσει μια αδικία: «την μακροχρόνια απουσία» των μουσουλμάνων από τη δημόσια ζωή της πόλης.

«Αυτή η στιγμή θα σηματοδοτήσει μια καμπή στην ιστορία της Νέας Υόρκης και ανήκει σε όλους τους Νεοϋορκέζους, οι οποίοι διαμόρφωσαν σιωπηλά αυτή την πόλη, χωρίς ποτέ να τους αναγνωριστεί η συμβολή τους», είπε.

*Με πληροφορίες από: ARTnews | New York Times