Ράμα Ντουάτζι: Ειρωνεία και αποθέωση για την Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης – «Βυζαντινή αυτοκράτειρα»
Stories 24 Δεκεμβρίου 2025 | 18:30

Ράμα Ντουάτζι: Ειρωνεία και αποθέωση για την Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης – «Βυζαντινή αυτοκράτειρα»

Με την πρώτη της επίσημη φωτογράφιση ως η Πρώτη Κυρία της μητρόπολης που απειλεί την ηγεμονία του Τραμπ, η Ράμα Ντουάτζι που εξοργίζει τη δεξιά, θέλει να είναι η «παντοτινή κοπέλα» του Ζόραν Μαμντάνι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Spotlight

Στο μεταίχμιο της πολιτικής ορθότητας και της καλλιτεχνικής πρωτοπορίας, η Ράμα Ντουάτζι αρνείται πεισματικά να χωρέσει στο στερεότυπο της «συζύγου του Δημάρχου», μετατρέποντας την πρώτη της επίσημη φωτογράφιση στο The Cut σε πεδίο μάχης για την ταυτότητά της.

Με την αυτοπεποίθηση μιας γυναίκας που κυκλοφορεί με Citi Bike και την ευαισθησία μιας εικαστικού που αποτυπώνει το τραύμα της διασποράς, η Ράμα Ντουάτζι αντιμετωπίζει τώρα το πρώτο μεγάλο κύμα δημόσιας κριτικής, παραμένοντας αμετανόητη στην ανθρωπιστική ατζέντα της που είναι κόκκινο πανί για τους MAGA.

Η Ράμα Ντουάτζι είναι το νέο style icon της πόλης που δεν κοιμάται και επέλεξε τον σύζυγό της Ζοράν Μαμντάνι να τη διοικήσει καθώς η εικαστικός μοιάζει να κινείται σε αργή κίνηση.

Τουλάχιστον, έτσι αισθάνεται από το βράδυ της 24ης Ιουνίου, όταν η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων την έθεσε σε τροχιά για να γίνει η νεότερη —και η πρώτη μουσουλμάνα— Πρώτη Κυρία στην ιστορία της Νέας Υόρκης.

«Αστειεύομαι με τον Ζοράν λέγοντάς του πως εγώ είχα περισσότερους followers από εκείνον παλαιότερα»

View this post on Instagram

A post shared by Danya Issawi (@danya.issawi)

Ενώ οι επευφημίες στο Λονγκ Άιλαντ Σίτι κάλυπταν τα πάντα, η 28χρονη σκιτσογράφος βρισκόταν σε κατάσταση σοκ. «Ένιωθα σαν να περπατάω μέσα σε ομίχλη», εξομολογείται. Όμως, πίσω από την αρχική σύγχυση, κρυβόταν η γυναίκα που είχε ήδη σμιλέψει την αισθητική ταυτότητα της πιο πολυσυζητημένης καμπάνιας του 2025.

Από τις καλλιγραφικές λεπτομέρειες στο λογότυπο του Ζοράν Μαμντάνι μέχρι τις viral οδηγίες για την ορθή αραβική προφορά, η Ντουάτζι δεν ήταν ποτέ μια απλή παρατηρητής. Ήταν η de facto σύμβουλος, η γυναίκα που «κλείδωσε» το όραμα πριν καν ανοίξουν οι κάλπες.

Η αισθητική της αντίστασης

Για τη Ντουάτζι, το ρούχο δεν είναι ποτέ τυχαίο αλλά μια επέκταση της τέχνης και της πολιτικής της ταυτότητας.

Τη νύχτα της νίκης, επέλεξε να φορέσει έναν Παλαιστίνιο σχεδιαστή, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα χωρίς να αρθρώσει λέξη. Αυτή η αυθεντικότητα είναι που την μετέτρεψε σε μια μορφή «λαϊκής ηρωίδας» για τις γυναίκες που αρνούνται να ετεροπροσδιοριστούν.

Σήμερα η ίδια εξηγεί τη δύναμη της δημόσιας εικόνας. «Είναι ωραίο να υπάρχει μια ανάλυση πίσω από τα ρούχα. Το να στέλνεις ένα μήνυμα για την Παλαιστίνη επιλέγοντας έναν Παλαιστίνιο σχεδιαστή είναι μια πράξη ουσίας».

«Είναι ωραίο να υπάρχει μια ανάλυση πίσω από τα ρούχα. Το να στέλνεις ένα μήνυμα για την Παλαιστίνη επιλέγοντας έναν Παλαιστίνιο σχεδιαστή είναι μια πράξη ουσίας»

Όταν την ημέρα του μεγάλου ντιμπέιτ εκείνη επέλεξε να παραδώσει ένα προγραμματισμένο σεμινάριο κεραμικής αντί να παραστεί στο πλευρό του συζύγου της, το διαδίκτυο την αποθέωσε.

«Είναι η πιο σικ γυναίκα εν ζωή», έγραφαν οι χρήστες, ενώ το pixie cut της έγινε το απόλυτο trend στα κομμωτήρια του Μανχάταν.

«Δεν ήξερα ότι αυτό ήταν πραγματικό πράγμα», λέει γελώντας για το γεγονός ότι οι γυναίκες ζητούν πλέον από τους στυλίστες τους «το κούρεμα της Ράμα».

Η φωτογράφιση και η θύελλα

Η πρόσφατη εμφάνισή της στο εξώφυλλο του περιοδικού The Cut, όπου φωτογραφήθηκε με ενδύματα υψηλής ραπτικής, προκάλεσε μια απρόσμενη ψηφιακή θύελλα.

Ενώ οι θαυμαστές της στο Reddit την περιέγραψαν ως μια «Βυζαντινή αυτοκράτειρα» ή μια «σύγχρονη Όντρεϊ Χέπμπορν», η κριτική από το X υπήρξε αμείλικτη και βαθιά πολιτικοποιημένη.

Ορισμένοι χρήστες χαρακτήρισαν τις δηλώσεις της για το βάρος της δημοσιότητας ως υποκριτικές, κατηγορώντας την για «ναρκισσισμό».

«Λατρεύει την προσοχή· θα γίνει η νέα αγαπημένη της Vogue», σχολίασε δηκτικά ένας χρήστης, ενώ άλλοι τη συνέκριναν ειρωνικά με τη Μισέλ Ομπάμα, προτείνοντάς της να ξεκινήσει podcast για το πόσο «δύσκολη» είναι η ζωή της

«’Εχει η Ράμα Ντουάτζι ξαφνική αλλεργία στη δημοσιότητα; Συνέλθετε παρακαλώ…», σχολίασε δηκτικά ένας χρήστης, αναδεικνύοντας την αντίφαση ανάμεσα στο προφίλ της και την πολιτική ατζέντα του συζύγου της.

«Πέρασε χρόνια χτίζοντας το «ακτιβιστικό-σικ» προφίλ του Μαμντάνι και ποζάροντας για αφιερώματα σε glossy περιοδικά, την ώρα που εκείνος πετσόκοβε τη χρηματοδότηση της αστυνομίας. Τώρα δηλώνει σοκαρισμένη που ο κόσμος την προσέχει; Ολόκληρο το καθεστώς του Μαμντάνι δεν είναι τίποτα άλλο από επιτελεστικός ναρκισσισμός» συνέχισε.

Η Ντουάζι έχει απάντηση στην κριτική. «Όταν ξαφνικά έχεις ένα εκατομμύριο μάτια πάνω στη δουλειά σου, η πρώτη παρόρμηση είναι να τα καθαρίσεις όλα. Εγώ απλώς επιλέγω την άρνηση» λέει.

Οχυρό της, η άρνηση

Γεννημένη στο Χιούστον από Σύρους γονείς και μεγαλωμένη στο Ντουμπάι, η Ντουάτζι κουβαλά την εμπειρία του «τρίτου πολιτισμού».

Οι μνήμες της από την ισλαμοφοβία μετά την 11η Σεπτεμβρίου, όταν ο πατέρας της αναγκάστηκε να ξυρίσει τη γενειάδα του, διαπνέουν το έργο της με τις γυναίκες που σχεδιάζει —με τις έντονες μπούκλες και τα χαρακτηριστικά προφίλ— να έχουν χαρακτηριστεί ως μια ωδή στη δύναμη της διασποράς.

«Το σκοτάδι είναι φίλος μας γιατί μας χαρίζει την ανωνυμία. Ο Ζοράν μου είπε πως ακούγομαι σαν τον Μπάτμαν, αλλά είναι η αλήθεια»

Ωστόσο, η έκθεση στη δημόσια σφαίρα έφερε και την αναπόφευκτη τοξικότητα. Οι επιθέσεις από μέσα όπως η New York Post, που προσπάθησαν να παρουσιάσουν τον γάμο της ως «μυστικό» ή να την κατηγορήσουν για «οργή κατά του ιμπεριαλισμού», την ανάγκασαν να υψώσει τείχη.

«Σταμάτησα να προσπαθώ να ελέγξω το πώς με αντιλαμβάνονται», δηλώνει με μια αφοπλιστική ηρεμία. «Όταν έχεις ένα εκατομμύριο μάτια πάνω σου, overthinking είναι το μόνο που κάνεις. Ευτυχώς, εγώ απλώς επιλέγω την άρνηση».

Η νέα γεωγραφία

Η μετακόμιση στο Άπερ Ιστ Σάιντ, μια περιοχή που δεν υπήρξε ιδιαίτερα φιλική προς την άνοδο του Μαμντάνι, αντιμετωπίζεται από τη Ντουάτζι με την περιέργεια μιας εξερευνήτριας.

Άλλωστε η ίδια, παρά το γεγονός ότι πλέον συνοδεύεται από ομάδα ασφαλείας, θεωρεί την ανάγκη της για ανωνυμία ως την κινητήρια δύναμή της.

«Το σκοτάδι είναι φίλος μας γιατί μας χαρίζει την ανωνυμία. Ο Ζοράν μου είπε πως ακούγομαι σαν τον Μπάτμαν, αλλά είναι η αλήθεια», λέει περιγράφοντας τις νυχτερινές βόλτες με τον σύζυγό της που πίσω από τις ιδιωτικές πόρτες του σπιτιού τους δεν είναι ο Δήμαρχος, αλλά ο άνθρωπος με τον οποίο μοιράζεται το πρωινό τσάι και τις ανησυχίες της για τον κόσμο.

«Είναι σημαντικό να έχεις κάποιον για τον οποίο μπορείς να συνεχίσεις να είσαι ο εαυτός σου», επιβεβαιώνει συμπληρώνει ο ίδιος ο Μαμντάνι. Για τον φιλόδοξο δήμαρχο που έφερε τριγμούς στην πολιτική σκηνή, η Ράμα είναι και μια άγκυρα με την αλήθεια.

Από σμέουρο, λίτσι

Καθώς προετοιμάζεται για τα νέα της καθήκοντα, η Ράμα Ντουάτζι ξεκαθαρίζει πως δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την ιδιότητά της ως εργαζόμενη καλλιτέχνης ή να αλλάξει την ατζέντα της.

Υπερασπίστρια της Παλαιστίνης (κάτι που έχει εξοργίσει της δεξιά και τους MAGA) η προτεραιότητά της 28χρονης είναι να χρησιμοποιήσει τη νέα της πλατφόρμα για να αναδείξει ταλαντούχους και αφανείς δημιουργούς της πόλης.

Βέβαια στο φως των νέων αλλαγών, η απάντηση στην ερώτηση που συνηθίζει να κάνει στις φίλες της —«τι φρούτο θα ήσουν και γιατί;»— έχει αλλάξει.

«Ποτέ δεν ονειρεύτηκα έναν ιδανικό γάμο. Ακόμα και η λέξη «σύζυγος» μου φαίνεται υπερβολικά έντονη. Αισθάνομαι περισσότερο σαν μια παντοτινή κοπέλα»

Όπως εξομολογείται η Ντουάτζι, η νέα της ζωή κάτω από το μικροσκόπιο της δημοσιότητας την ανάγκασε να αλλάξει «δέρμα».

«Συνήθιζα να λέω πως είμαι ένα σμέουρο, γλυκό αλλά λίγο ξινό. Τώρα όμως αισθάνομαι ότι έχω γίνει κάτι άλλο: ένα λίτσι. Κάποια που απέκτησε ένα ελαφρώς σκληρυμένο εξωτερικό κέλυφος, αλλά παραμένει ακόμα ανοιχτή και μαλακή στο εσωτερικό της» λέει.

Όποια και αν είναι η γεύση που θέλει να είναι η ζωή της, η Ντουάζι ξέρει πως πλέον η στάση και η καθημερινότητα της είναι επιδραστική. «Όλα είναι πολιτική. Είναι αυτό που συζητάω με τον Ζ και τους φίλους μου κάθε πρωί, ακόμα κι αν δεν κάνει καλό στην ψυχική μου υγεία» προσθέτει η Πρώτη Κυρία της Νέας Υόρκης.

