Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
Τα σημάδια που δείχνουν ότι είσαι «παιδί» της δεκαετίας του ’80
09 Μαρτίου 2026, 06:01

Τα σημάδια που δείχνουν ότι είσαι «παιδί» της δεκαετίας του ’80

Αν μεγάλωσατε στη δεκαετία του '80, είναι πολύ πιθανόν να έχετε κάποια από αυτά τα 11 χαρακτηριστικά στην προσωπικότητά σας, που σήμερα είναι πιο σπάνια.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η δεκαετία του ’80 συχνά συνδέεται με έντονη ποπ κουλτούρα, αλλαγές στους κοινωνικούς κανόνες και βέβαια με τα πρώτα βήματα της σύγχρονης τεχνολογίας. Όμως εξίσου σημαντικό ρόλο εκείνη την εποχή έπαιξαν και τα πιο «αποστασιοποιημένα» στυλ ανατροφής και οι αυξημένες ευθύνες μέσα στο σπίτι.

Τα παιδιά τότε περνούσαν πολλές ώρες σε ελεύθερο, μη επιβλεπόμενο παιχνίδι και μάθαιναν από νωρίς να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις. Αν μεγαλώσατε, λοιπόν, στα ’80s, όχι μόνο ακούγατε κασέτες σε γουόκμαν ή μαζεύατε αφίσες, αλλά είναι πιθανό να έχετε αναπτύξει ορισμένα θετικά χαρακτηριστικά που σήμερα συναντώνται πιο δύσκολα.

1. Τα 80s σάς δίδαξαν να έχετε υπομονή

Μεγάλωσατε περιμένοντας να τελειώσει κάποιος τη συνομιλία που είχε στο σταθερό τηλέφωνο για να μιλήσετε εσείς ή να έρθει η σειρά σας για να χρησιμοποιήσετε το στερεοφωνικό. Δεν είχατε άμεση πρόσβαση στα πάντα. Μάθατε να καθυστερείτε την ικανοποίηση και να μην απαιτείτε άμεση ανταπόκριση.

2. Δίνετε αξία στον χρόνο μοναχικότητας

Είστε άνετοι με τη μοναχικότητα. Δεν φοβάστε τη σιωπή. Αντίθετα, τη χρησιμοποιείτε για ξεκούραση, σκέψη και αποφόρτιση.

3. Γίνεστε δημιουργικοί, όταν βαριέστε

Δεν χρειάζεστε συνεχή ερεθίσματα. Μάθατε να φτιάχνετε μόνοι σας αυτοσχέδια παιχνίδια, είχατε ιδέες και επινοούσατε δραστηριότητες. Η βαρεμάρα για σας είναι αφορμή για δημιουργία.

4. Αν μεγαλώσατε στα 80s, μάλλον ξέρετε να αξιολογείτε το ρίσκο

Το ελεύθερο παιχνίδι χωρίς συνεχή επίβλεψη σας βοήθησε να μάθετε να παίρνετε αποφάσεις και να υπολογίζετε συνέπειες. Έχετε αναπτύξει αυτονομία και ανθεκτικότητα.

5. Είστε άνετοι με την τεχνολογία, αλλά όχι τόσο εξαρτημένοι όσο η νεότερη γενιά

Μεγαλώσατε στη μετάβαση από τον αναλογικό κόσμο στον ψηφιακό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία αποτελεσματικά, χωρίς να εξαρτάστε από αυτή για συνεχή διέγερση ή επιβεβαίωση.

6. Αν ήσασταν παιδιά στα 80s, μάθατε να επικοινωνείτε άμεσα

Οι κοινωνικές δεξιότητες χτίστηκαν πρόσωπο με πρόσωπο. Μάθατε να λύνετε συγκρούσεις και να μιλάτε ξεκάθαρα, χωρίς «παιχνίδια» ή ασάφεια.

7. Είστε πιστοί στους ανθρώπους σας

Οι φιλίες τότε δεν βασίζονταν σε likes ή διαδικτυακές συγκρίσεις. Οι δεσμοί παλιά χτίζονταν μέσα από κοινές εμπειρίες και χρόνο μαζί. Η αφοσίωση είναι βασική σας αξία.

8. Εκτιμάτε τη νοσταλγία

Δεν έχετε χιλιάδες ψηφιακές φωτογραφίες, αλλά δυνατές αναμνήσεις. Μπορείτε να θυμάστε τα όμορφα χωρίς να μένετε κολλημένοι στο παρελθόν.

9. Είστε άνετοι με την αλλαγή

Μεγαλώσατε σε μια εποχή κοινωνικών και τεχνολογικών μεταβάσεων. Έτσι, μάθατε να προσαρμόζεστε και να διαχειρίζεστε την αβεβαιότητα.

10. Τα 80s και η προτεραιότητα στην κοινότητα

Οι γειτονιές, το παιχνίδι έξω, οι παρέες χωρίς οθόνες δημιούργησαν αίσθηση κοινότητας. Οι σχέσεις για σας έχουν μεγαλύτερη αξία από την εξωτερική επιτυχία.

11. Αντέχετε τη δυσφορία

Δεν αποφεύγετε τα δύσκολα. Έχετε μάθει να διαχειρίζεστε τη βαρεμάρα, την απογοήτευση και τις προκλήσεις. Η ανθεκτικότητα είναι μέρος της ταυτότητάς σας.

Καθώς αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν και οι εμπειρίες της παιδικής ηλικίας, που μας καθορίζουν και ως ενήλικες. Ωστόσο, όσοι μεγάλωσαν στα ’80s κουβαλούν μια ιδιαίτερη ισορροπία: ανεξαρτησία, ανθεκτικότητα και ανθρώπινη σύνδεση, χαρακτηριστικά που σήμερα μοιάζουν πιο σπάνια.

* Πηγή: Vita

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
Ρομπέρτο Μπενίνι: Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο
La Vita è Bella 09.03.26

Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο

Ο Ρομπέρτο Μπενίνι, πέρα από το ταλέντο του να μας κάνει να γελάμε, έχει μια μοναδική ικανότητα να αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρωπότητας με έναν λόγο που είναι ταυτόχρονα ποιητικός και βαθιά πολιτικός. Το πρόσφατο ξέσπασμα του Ιταλού ηθοποιού και σκηνοθέτη ενώ η Μέση Ανατολή φλέγεται, μας συγκλόνισε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη
Διπλωματία 09.03.26

Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη

Για τη Λευκωσία, η σημερινή διπλή επίσκεψη — σε συνάρτηση με όλες τις κινήσεις παροχής προστασίας της περασμένης εβδομάδας — αποτελεί σαφές δείγμα αναβάθμισης της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά
Ελλάδα 09.03.26

Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά

Η απόφαση του δικαστηρίου εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα  κρίσιμη  για τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι δεν έχουν εκτίσει ούτε μία ημέρα από τις πρωτόδικες ποινές τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Μεσόγειος φλέγεται
Σε κρίση όλη η Ευρώπη 09.03.26

Η Μεσόγειος φλέγεται

Νέα μελέτη προειδοποιεί ότι η Μεσόγειος θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή της κρίσης, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και οι παρατεταμένες ξηρασίες δημιουργούν συνθήκες για πιο καταστροφικές πυρκαγιές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Στις φλόγες μετά από επίθεση με drone διυλιστήριο στο Μπαχρέιν
10η μέρα πολέμου 09.03.26 Upd: 07:35

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Στις φλόγες μετά από επίθεση με drone διυλιστήριο στο Μπαχρέιν

ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπολύουν εκτεταμένες επιθέσεις σε στρατιωτικές και πετρελαιϊκές υποδομές του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη υπό την ηγεσία του νέου ανώτατου ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απαντά με επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου - Ισραηλινές επιθέσεις και στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Μέση Ανατολή: Δέκα παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον (όλων μας)
Μέση Ανατολή 09.03.26

Δέκα παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον (όλων μας)

Ο πόλεμος που ξεκίνησε o Τραμπ από κοινού με τον Νετανιάχου κατέληξε μεν στον αποκεφαλισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αλλά σε ό,τι αφορά όμως την επόμενη ημέρα... το «απόλυτο χάος».

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν
Επιμονή, συναισθηματικός εκβιασμός 09.03.26

Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν

Τα αρχεία του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν επιχείρησε επί χρόνια να αναλάβει τη διαχείριση της περιουσίας του δισεκατομμυριούχου Μορτ Ζούκερμαν, πιέζοντας τον ίδιο και το περιβάλλον του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Φρουροί της Επανάστασης αντεπιτίθενται – Και εξακολουθούν να διαμορφώνουν το Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 09.03.26

Οι Φρουροί της Επανάστασης αντεπιτίθενται – Και εξακολουθούν να διαμορφώνουν το Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης ήταν οι πιο έμπιστοι υπερασπιστές της δημοκρατίας του Χαμενεΐ. Διαθέτουν τεράστιο μηχανισμό πληροφοριών, επιχειρηματικό δίκτυο και εκατοντάδες χιλιάδες προσωπικό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σταυροδρόμι για τη Bayer: χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ για τη γλυφοσάτη
Αισισδοξία για συμφωνία 09.03.26

Σταυροδρόμι για τη Bayer: χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ για τη γλυφοσάτη

Ο γερμανικός φαρμακευτικός κολοσσός περιμένει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, καθώς χιλιάδες υποθέσεις για επιπτώσεις του ζιζανιοκτόνου απειλούν την οικονομική του σταθερότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Πλούτος: Το «τραπεζικό πορτοφόλι» μας δείχνει το βάθος των οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα
Η διαπίστωση 09.03.26

Το «τραπεζικό πορτοφόλι» μας δείχνει το βάθος των οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα

Η κατανομή του πλούτου στο τραπεζικό σύστημα παρουσιάζει μια έντονη ασυμμετρία. Το μεγαλύτερο μέρος του όγκου των χρημάτων στην Ελλάδα συγκεντρώνεται σε μια πολύ μικρή μειοψηφία καταθετών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αλί Ανσάρι: «Δεν είναι απίθανο η Ελλάδα να συρθεί στον πόλεμο»
Μέση Ανατολή 09.03.26

«Δεν είναι απίθανο η Ελλάδα να συρθεί στον πόλεμο» - Αλί Ανσάρι για τις επιπτώσεις από την επίθεση στο Ιράν

Πώς κρίνει τη στρατηγική των αντιμαχόμενων πλευρών και τι προβλέπει για τον πόλεμο ο καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας του Ιράν και διευθυντής του Ινστιτούτου Ιρανικών Σπουδών στο St Andrews της Σκωτίας

Ιωάννα Κλεφτόγιαννη
Μέση Ανατολή: Συναγερμός για ενεργειακό και πληθωριστικό σοκ
Εντείνεται η αβεβαιότητα 09.03.26

Συναγερμός για ενεργειακό και πληθωριστικό σοκ

Στο επίκεντρο του Eurogroup το ενεργειακό κόστος και τα «απόνερα» της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή - Τα σενάρια για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και προϋπολογισμό

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ιράν: Πάνω από τα 110 δολάρια το πετρέλαιο – Γκρεμίζονται τα χρηματιστήρια σε Τόκιο και Σεούλ
Ξεπέρασε τα 110$ 09.03.26

Το πετρέλαιο βάζει φωτιά στο Τόκιο και τη Σεούλ

Φωτιά στις αγορές βάζει το πετρέλαιο, η τιμή του οποίου ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα χρηματιστήρια στο Τόκιο και τη Σεούλ γκρεμίζονται λίγο μετά το άνοιγμα.

Σύνταξη
Ειρηνικός: 6 νεκροί σε νέα επιδρομή των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου
Ειρηνικός Ωκεανός 09.03.26

Νέες δολοφονίες των ΗΠΑ σε επίθεση κατά ταχύπλοου

Οι ΗΠΑ εκτέλεσαν έξι άτομα σε νέα επιδρομή που εξαπέλυσαν εναντίον ταχύπλοου στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 150 από την έναρξη των επιχειρήσεων του είδους.

Σύνταξη
Ιράν: Η ανάφλεξη των τιμών στα καύσιμα «πολύ μικρό τίμημα», σύμφωνα με τον Τραμπ
Ξεπέρασε τα 100$ 09.03.26

«Πολύ μικρό τίμημα» για τον Τραμπ η φωτιά στο πετρέλαιο

«Μόνο ηλίθιοι θα νόμιζαν κάτι διαφορετικό!», έγραψε ο Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι η ραγδαία αύξηση των τιμών στα καύσιμα είναι «πολύ μικρό τίμημα για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου».

Σύνταξη
