Τα σημάδια που δείχνουν ότι είσαι «παιδί» της δεκαετίας του ’80

Η δεκαετία του ’80 συχνά συνδέεται με έντονη ποπ κουλτούρα, αλλαγές στους κοινωνικούς κανόνες και βέβαια με τα πρώτα βήματα της σύγχρονης τεχνολογίας. Όμως εξίσου σημαντικό ρόλο εκείνη την εποχή έπαιξαν και τα πιο «αποστασιοποιημένα» στυλ ανατροφής και οι αυξημένες ευθύνες μέσα στο σπίτι.

Τα παιδιά τότε περνούσαν πολλές ώρες σε ελεύθερο, μη επιβλεπόμενο παιχνίδι και μάθαιναν από νωρίς να αναλαμβάνουν υποχρεώσεις. Αν μεγαλώσατε, λοιπόν, στα ’80s, όχι μόνο ακούγατε κασέτες σε γουόκμαν ή μαζεύατε αφίσες, αλλά είναι πιθανό να έχετε αναπτύξει ορισμένα θετικά χαρακτηριστικά που σήμερα συναντώνται πιο δύσκολα.

1. Τα 80s σάς δίδαξαν να έχετε υπομονή

Μεγάλωσατε περιμένοντας να τελειώσει κάποιος τη συνομιλία που είχε στο σταθερό τηλέφωνο για να μιλήσετε εσείς ή να έρθει η σειρά σας για να χρησιμοποιήσετε το στερεοφωνικό. Δεν είχατε άμεση πρόσβαση στα πάντα. Μάθατε να καθυστερείτε την ικανοποίηση και να μην απαιτείτε άμεση ανταπόκριση.

2. Δίνετε αξία στον χρόνο μοναχικότητας

Είστε άνετοι με τη μοναχικότητα. Δεν φοβάστε τη σιωπή. Αντίθετα, τη χρησιμοποιείτε για ξεκούραση, σκέψη και αποφόρτιση.

3. Γίνεστε δημιουργικοί, όταν βαριέστε

Δεν χρειάζεστε συνεχή ερεθίσματα. Μάθατε να φτιάχνετε μόνοι σας αυτοσχέδια παιχνίδια, είχατε ιδέες και επινοούσατε δραστηριότητες. Η βαρεμάρα για σας είναι αφορμή για δημιουργία.

4. Αν μεγαλώσατε στα 80s, μάλλον ξέρετε να αξιολογείτε το ρίσκο

Το ελεύθερο παιχνίδι χωρίς συνεχή επίβλεψη σας βοήθησε να μάθετε να παίρνετε αποφάσεις και να υπολογίζετε συνέπειες. Έχετε αναπτύξει αυτονομία και ανθεκτικότητα.

5. Είστε άνετοι με την τεχνολογία, αλλά όχι τόσο εξαρτημένοι όσο η νεότερη γενιά

Μεγαλώσατε στη μετάβαση από τον αναλογικό κόσμο στον ψηφιακό. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνολογία αποτελεσματικά, χωρίς να εξαρτάστε από αυτή για συνεχή διέγερση ή επιβεβαίωση.

6. Αν ήσασταν παιδιά στα 80s, μάθατε να επικοινωνείτε άμεσα

Οι κοινωνικές δεξιότητες χτίστηκαν πρόσωπο με πρόσωπο. Μάθατε να λύνετε συγκρούσεις και να μιλάτε ξεκάθαρα, χωρίς «παιχνίδια» ή ασάφεια.

7. Είστε πιστοί στους ανθρώπους σας

Οι φιλίες τότε δεν βασίζονταν σε likes ή διαδικτυακές συγκρίσεις. Οι δεσμοί παλιά χτίζονταν μέσα από κοινές εμπειρίες και χρόνο μαζί. Η αφοσίωση είναι βασική σας αξία.

8. Εκτιμάτε τη νοσταλγία

Δεν έχετε χιλιάδες ψηφιακές φωτογραφίες, αλλά δυνατές αναμνήσεις. Μπορείτε να θυμάστε τα όμορφα χωρίς να μένετε κολλημένοι στο παρελθόν.

9. Είστε άνετοι με την αλλαγή

Μεγαλώσατε σε μια εποχή κοινωνικών και τεχνολογικών μεταβάσεων. Έτσι, μάθατε να προσαρμόζεστε και να διαχειρίζεστε την αβεβαιότητα.

10. Τα 80s και η προτεραιότητα στην κοινότητα

Οι γειτονιές, το παιχνίδι έξω, οι παρέες χωρίς οθόνες δημιούργησαν αίσθηση κοινότητας. Οι σχέσεις για σας έχουν μεγαλύτερη αξία από την εξωτερική επιτυχία.

11. Αντέχετε τη δυσφορία

Δεν αποφεύγετε τα δύσκολα. Έχετε μάθει να διαχειρίζεστε τη βαρεμάρα, την απογοήτευση και τις προκλήσεις. Η ανθεκτικότητα είναι μέρος της ταυτότητάς σας.

Καθώς αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν και οι εμπειρίες της παιδικής ηλικίας, που μας καθορίζουν και ως ενήλικες. Ωστόσο, όσοι μεγάλωσαν στα ’80s κουβαλούν μια ιδιαίτερη ισορροπία: ανεξαρτησία, ανθεκτικότητα και ανθρώπινη σύνδεση, χαρακτηριστικά που σήμερα μοιάζουν πιο σπάνια.

* Πηγή: Vita