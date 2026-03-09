Χαμογέλα και πάλι!: Πρωτιά στην τηλεθέαση και ρεκόρ σεζόν το Σάββατο
Η infotainment εκπομπή του MEGA Χαμογέλα και πάλι! βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης και κατέγραψε ρεκόρ σεζόν το Σάββατο 7 Μαρτίου.
Πρωτιά στην τηλεθέαση και ρεκόρ σεζόν κατέγραψε η εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι!» με τη Σίσσυ Χρηστίδου το Σάββατο 7 Μαρτίου.
Η infotainment εκπομπή του MEGA επιβεβαίωσε τη διαχρονική σχέση της με το τηλεοπτικό κοινό, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοση για φέτος και κατακτώντας την κορυφή της τηλεθέασης, με ποσοστό 17,7%. Στο γενικό σύνολο κατέγραψε ποσοστό 14,7%. Αξίζει να σημειωθεί η εντυπωσιακή απήχηση σε επιμέρους γυναικείο κοινό, όπου το «Χαμογέλα και πάλι!» έφτασε το 22,8%.
Η πιο δυνατή και χαρούμενη τηλεοπτική παρέα του Σαββατοκύριακου συνεχίζει δυναμικά να προσφέρει στο κοινό θετική διάθεση και ενέργεια, πάντα μέσα από τη συχνότητα του MEGA.
