ΑΑΔΕ: Εκπνέει η προθεσμία για διορθώσεις στο ΟΣΔΕ
Οικονομία 09 Μαρτίου 2026, 11:40

ΑΑΔΕ: Εκπνέει η προθεσμία για διορθώσεις στο ΟΣΔΕ

Ποιες πληρωμές αναμένονται από την Γενική Διεύθυνση Ελέγχων, Ενισχύσεων και Πληρωμών της ΑΑΔΕ (πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ)

Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Spotlight

Μέχρι απόψε Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 τα μεσάνυχτα (ώρα 23:59) θα παραμείνει ανοιχτό το σύστημα υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) των ετών 2024 και 2025 προκειμένου αγρότες και κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν σε διορθώσεις των δηλώσεων ΟΣΔΕ, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

Με την ολοκλήρωση των διορθώσεων, όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, θα ακολουθήσουν οι απαιτούμενοι διοικητικοί και διασταυρωτικοί έλεγχοι προκειμένου μέχρι το Πάσχα του 2026 να καταβληθούν οι ενισχύσεις στους δικαιούχους.

Έως τις 24 Μαρτίου θα είναι διαθέσιμη η χρήση της εφαρμογής για κινητές συσκευές Agrisnap-GR για τη λήψη και αποστολή φωτογραφιών με γεωσήμανση

Ειδικότερα, αναμένεται την Μεγάλη Εβδομάδα να πληρωθούν εκκρεμότητες παλαιότερων ετών 2016 και 2017, η βασική εισοδηματική στήριξη 2025, οι γεωργοί νεαρής ηλικίας 2025, η βασική αναδιανεμητική στήριξη για τη βιωσιμότητα 2025, καθώς και οι συνδεδεμένες ενισχύσεις σε σκληρό και μαλακό σίτο και κριθάρι για το 2025 και η ειδική ενίσχυση βάμβακος 2025.

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες ανακοινώσεις, την ίδια περίοδο αναμένεται και η καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης 2025 (ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα).

Οι διορθώσεις

Στο σύστημα υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2024 μπορούν να γίνουν οι παρακάτω διορθώσεις:

  • Γεωργοί που μισθώνουν αγροτεμάχια για τα οποία προέκυψε απόκλιση δηλωθείσας έκτασης μεταξύ ΕΑΕ και Ε9 των ιδιοκτητών μπορούν να καταχωρήσουν νέο ΑΤΑΚ, να διορθώσουν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή να επιλέξουν εξαίρεση ΑΤΑΚ στην περίπτωση που ενοικιάζουν εκτάσεις από φορέα που δεν έχει υποχρέωση υποβολής Ε9
  • Γεωργοί που αιτούνται συνδεδεμένες ενισχύσεις ή / και οικολογικά προγράμματα μπορούν να διορθώσουν τα αναρτημένα στοιχεία φορολογικών παραστατικών στις περιπτώσεις που προέκυψε ασυμφωνία μετά από έλεγχο με τα τηρούμενα δεδομένα στο myData
  • Γεωργοί που αιτούνται Μέτρο/Δράση/Παρέμβαση να διορθώσουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων ή να επισυνάψουν νέο παραστατικό εφόσον κριθεί απαραίτητο. Αφορά περιπτώσεις στις οποίες δεν καλύπτεται το διάστημα της 4-ετούς ενοικίασης

Στο σύστημα υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2025 οι διορθώσεις αφορούν:

– Γεωργοί οι οποίοι κρίθηκαν μη επιλέξιμοι λόγω μη ταυτοποίησης των σταθερών τους στοιχείων ή του αριθμού ΙΒΑΝ μπορούν να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις

– Γεωργοί που μισθώνουν αγροτεμάχια για τα οποία προέκυψε απόκλιση δηλωθείσας έκτασης μεταξύ ΕΑΕ και Ε9 των ιδιοκτητών μπορούν να καταχωρήσουν νέο ΑΤΑΚ, να διορθώσουν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή να επιλέξουν εξαίρεση ΑΤΑΚ στην περίπτωση που ενοικιάζουν εκτάσεις από φορέα που δεν έχει υποχρέωση υποβολής Ε9 ή να καταχωρήσουν ΚΑΕΚ

– Κτηνοτρόφοι που έχουν προβεί σε λανθασμένη καταχώρηση της μετακίνησης από τον χειμερινό στάβλο στον θερινό και αντίστροφα μπορούν να διορθώσουν τις ημερομηνίες μετακίνησης

– Κτηνοτρόφοι, οι οποίοι πληρούν τα παραγωγικά κριτήρια κατανομής επιλέξιμων βοσκοτοπικών εκτάσεων και δεν έχουν αναρτήσει το δικαιολογητικό εξόφλησης τελών βόσκησης

– Γεωργοί που αιτούνται Μέτρο/Δράση/Παρέμβαση να διορθώσουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων ή να επισυνάψουν νέο παραστατικό εφόσον κριθεί απαραίτητο. Αφορά περιπτώσεις στις οποίες δεν καλύπτεται το διάστημα της 4-ετούς ενοικίασης

– Προσθήκη ή αφαίρεση Μέτρου/Δράσης/Παρέμβασης σε επίπεδο αγροτεμαχίου

– Προσθήκη οικολογικού σχήματος σε επίπεδο αγροτεμαχίου και το απαραίτητο παραστατικό για τους κτηνοτρόφους που έλαβαν κατανομή επιλέξιμων βοσκοτόπων οι οποίοι είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση στο ECO 5 ή ECO 7 ή ECO 9

– Γεωργοί των οποίων τα αγροτεμάχια χαρακτηρίστηκαν μετά από τον έλεγχο των τεχνικών παρακολούθησης γης (monitoring) ως κίτρινα έχουν τη δυνατότητα:

  • Τροποποίησης της γεωμετρίας του αγροτεμαχίου εντός των ορίων του Αλλαγής της δηλωθείσας καλλιέργειας. Εξαιρούνται τα αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στην παρέμβαση Π3-70
  • Απόσυρσης / διαγραφής αιτήματος συνδεδεμένης ενίσχυσης στην περίπτωση σύμφωνης γνώμης του καλλιεργητή με τα ευρήματα του monitoring.
  • Απόσυρσης / διαγραφής αιτήματος οικολογικού προγράμματος στην περίπτωση σύμφωνης γνώμης του καλλιεργητή με τα ευρήματα του monitoring

– Γεωργοί οι οποίοι πρέπει να υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για λόγους άλλους από την καταβολή των ενισχύσεων π.χ. περιπτώσεις της χορήγησης άδειας για την εμπορική δραστηριότητα σε λαϊκές αγορές και για την αγορά αγροτικού αυτοκινήτου μπορούν να προβούν σε εκπρόθεσμη αίτηση

– Καταχώρηση φορολογικών παραστατικών (π.χ. τιμολογίων αγοράς σκευασμάτων ή δακοπαγίδων ή κομποστοποίησης κτλ) για την τεκμηρίωση των όρων επιλεξιμότητας των οικολογικών προγραμμάτων

– Καταχώρηση φορολογικών παραστατικών φορολογικών παραστατικών (π.χ. τιμολογίων πώλησης σφαγίων, τιμολογίων πώλησης προϊόντων σε κτηνοτρόφους) για την τεκμηρίωση των όρων επιλεξιμότητας των συνδεδεμένων ενισχύσεων

– Τέλος, στους γεωργούς οι οποίοι είχαν εκκρεμότητες λόγω κληρονομιάς, αγοραπωλησιών ή άλλους λόγους δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης του Ε9 (Περιουσιακή Κατάσταση 2026) και καταχώρησης των επικαιροποιημένων στοιχείων στην ΕΑΕ 2025.

Η υποβολή φωτογραφιών με γεωσήμανση

Στο μεταξύ, έως και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59 θα είναι διαθέσιμη η χρήση της εφαρμογής για κινητές συσκευές Agrisnap-GR για τη λήψη και αποστολή φωτογραφιών με γεωσήμανση, στο πλαίσιο αξιολόγησης των αγροτεμαχίων που χαρακτηρίστηκαν με ευρήματα Monitoring (κωδικός 80100 – «κίτρινα»).

Σημειώνεται ότι, από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής έως και τις 26 Φεβρουαρίου 2026, περισσότεροι από 17.000 παραγωγοί έχουν ήδη υποβάλει πάνω από 46.000 φωτογραφίες με γεωσήμανση, τεκμηριώνοντας σχεδόν 40.000 αγροτεμάχια σε όλη τη χώρα.

Μετά το κλείσιμο της εφαρμογής για την υποβολή διορθώσεων στο σύστημα της ΕΑΕ, και μέχρι την Παρασκευή 13/3/2026, θα ανοίξει εκ νέου ειδική εφαρμογή στην πλατφόρμα myBusinessSupport για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, σε όσες περιπτώσεις παραμένουν εκκρεμότητες για αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα. Η εφαρμογή θα παραμείνει ανοικτή μέχρι και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59.

Πηγή: OT

Economy
Πετρέλαιο: Υπονομεύει την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία

Πετρέλαιο: Υπονομεύει την ελληνική και ευρωπαϊκή οικονομία

Vita.gr
Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Εγκέφαλος: Οι 5 πρωινές συνήθειες που του κάνουν κακό

Κόσμος
Η Τουρκία είναι κατοχική δύναμη, λέει ο Χριστοδουλίδης για τα τουρκικά F16

Η Τουρκία είναι κατοχική δύναμη, λέει ο Χριστοδουλίδης για τα τουρκικά F16

inWellness
inTown
Ιράν: Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης για να κατευναστούν οι αγορές
Κατευνασμός αγορών 09.03.26

Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου καθώς η τιμή έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι

Ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί στη ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου με τις ΗΠΑ να προτείνουν την αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου, μέτρο που είχαν αποκλείσει τις προηγούμενες ημέρες

Σύνταξη
Σταυροδρόμι για τη Bayer: χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ για τη γλυφοσάτη
Αισισδοξία για συμφωνία 09.03.26

Σταυροδρόμι για τη Bayer: χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ για τη γλυφοσάτη

Ο γερμανικός φαρμακευτικός κολοσσός περιμένει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, καθώς χιλιάδες υποθέσεις για επιπτώσεις του ζιζανιοκτόνου απειλούν την οικονομική του σταθερότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Πλούτος: Το «τραπεζικό πορτοφόλι» μας δείχνει το βάθος των οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα
Η διαπίστωση 09.03.26

Το «τραπεζικό πορτοφόλι» μας δείχνει το βάθος των οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα

Η κατανομή του πλούτου στο τραπεζικό σύστημα παρουσιάζει μια έντονη ασυμμετρία. Το μεγαλύτερο μέρος του όγκου των χρημάτων στην Ελλάδα συγκεντρώνεται σε μια πολύ μικρή μειοψηφία καταθετών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μέση Ανατολή: Συναγερμός για ενεργειακό και πληθωριστικό σοκ
Εντείνεται η αβεβαιότητα 09.03.26

Συναγερμός για ενεργειακό και πληθωριστικό σοκ

Στο επίκεντρο του Eurogroup το ενεργειακό κόστος και τα «απόνερα» της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή - Τα σενάρια για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και προϋπολογισμό

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη
Σύγκρουση 08.03.26

Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη

Ποιες χώρες έχουν τις μεγαλύτερες πηγές ενέργειας - Το ντόμινο των συρράξεων για τον έλεγχο των φυσικών πόρων - Πώς αλλάζει ο «χάρτης» του κόσμου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Fello’fly: Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων – Αεροπλάνα που πετούν σε σχηματισμό V
Αεροπλάνα σε σχηματισμό V 08.03.26

Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων και το πέταγμα της χήνας

Τα αεροπλάνα πετούν σε σχηματισμό V για να μειώσουν την αεροδυναμική αντίσταση και να εξοικονομήσουν καύσιμα, εκμεταλλευόμενα τις δίνες που δημιουργεί το προπορευόμενο αεροσκάφος, μιμούμενα τη συμπεριφορά των αποδημητικών πουλιών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Από το μισθολογικό στο τεχνολογικό χάσμα – Μειώθηκαν στο 19% οι γυναίκες στην ευρωπαϊκή tech αγορά
Έκθεση McKinsey 08.03.26

Από το μισθολογικό στο τεχνολογικό χάσμα - Μειώθηκαν στο 19% οι γυναίκες στην ευρωπαϊκή tech αγορά

Αν δεν ληφθούν στοχευμένα μέτρα για τις γυναίκες, το χάσμα μεταξύ των φύλων μπορεί να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο, ιδιαίτερα στην εποχή της AI, προειδοποιεί η έκθεση της McKinsey

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Το Χόλιγουντ άρχισε ξαφνικά να παίρνει τα UFO στα σοβαρά – «Όλα θα αποκαλυφθούν»
«Κάπου εκεί έξω» 09.03.26

Το Χόλιγουντ άρχισε ξαφνικά να παίρνει τα UFO στα σοβαρά - «Όλα θα αποκαλυφθούν»

Μια «ιστορικά βασισμένη» ταινία για το Ρόσγουελ και την πρώση Α.Τ.Ι.Α. είναι στα σκαριά, ενώ σκηνοθέτες από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ έως τον Τζόζεφ Κοσίνσκι προωθούν επερχόμενες ταινίες με θέμα τα UFO - «Αυτή η ταινία θα εντυπωσιάσει το κοινό».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εν αρχή ην το Σύνταγμα…
Μαθήματα δημοκρατίας 09.03.26

Εν αρχή ην το Σύνταγμα…

Ενόψει της διαδικασίας αναθεώρησης, ένας έγκριτος συνταγματολόγος εξηγεί τι είναι το Σύνταγμα και οι θεσμοί της δημοκρατίας μας

Σύνταξη
Το βιβλίο «Red Dawn Over China» επανεξετάζει την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα
Culture Live 09.03.26

Το βιβλίο «Red Dawn Over China» επανεξετάζει την άνοδο του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα

Ο ιστορικός Φρανκ Ντικέτερ προτείνει μια διαφορετική ανάγνωση για τα γεγονότα που οδήγησαν στην επικράτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος το 1949, εστιάζοντας στον ρόλο του πολέμου, των διεθνών ισορροπιών και των ιστορικών πηγών που έχουν έρθει στο φως τις τελευταίες δεκαετίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τουρκία: Έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου – Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ
Κόσμος 09.03.26

Η Τουρκία έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου - Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ

Έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν αναπτυχθεί στα Κατεχόμενα από σήμερα, ενώ η Τουρκία λέει ότι θα λάβει πρόσθετα μέτρα εάν χρειαστεί

Σύνταξη
Αρπακτική συμπεριφορά σκύλου: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Επικίνδυνη συνήθεια 09.03.26

Αρπακτική συμπεριφορά: Οι σκύλοι που κυνηγούν άλλα ζώα για να τα βλάψουν – Μπορούμε να τους ελέγξουμε;

Η αρπακτική συμπεριφορά ενός σκύλου είναι, ίσως, η πιο σοβαρή, επειδή σκοπό έχει να προκαλέσει κακό σε άλλα, μικρότερα ζώα που αντικρίζει.

Τζούλη Τούντα
Ιράν: Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης για να κατευναστούν οι αγορές
Κατευνασμός αγορών 09.03.26

Η G7 συζητά την κοινή αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου καθώς η τιμή έχει ξεπεράσει τα 110 δολάρια το βαρέλι

Ο πόλεμος στο Ιράν οδηγεί στη ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου με τις ΗΠΑ να προτείνουν την αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου, μέτρο που είχαν αποκλείσει τις προηγούμενες ημέρες

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς – Τουλάχιστον μια σφαίρα διαπέρασε τοίχο
Συνελήφθη γυναίκα 09.03.26

Πυροβολισμοί στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς – Τουλάχιστον μια σφαίρα διαπέρασε τοίχο

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς όταν μια γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε προς την κατοικία της Rihanna, με τουλάχιστον μία σφαίρα να περνά μέσα από τοίχο του σπιτιού

Σύνταξη
Γλασκώβη: Φωτιά κατέστρεψε τον σιδηροδρομικό σταθμό – Κατέρρευσε μέρος του κτιρίου
Κόσμος 09.03.26

Φωτιά κατέστρεψε τον σιδηροδρομικό σταθμό της Γλασκώβης - Σοκαριστικά βίντεο

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε κοντά σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Σκωτίας, τυλίγοντας στις φλόγες το ιστορικό κτίριο στη Γλασκώβη και προκαλώντας τη μερική κατάρρευσή του.

Σύνταξη
Ανεπανάληπτο ξύλο στο Κρουζέιρο-Ατλέτικο Μινέιρο – Απέβαλε 23 παίκτες ο διαιτητής! (vid)
Ποδόσφαιρο 09.03.26

Ανεπανάληπτο ξύλο στο Κρουζέιρο-Ατλέτικο Μινέιρο – Απέβαλε 23 παίκτες ο διαιτητής! (vid)

Αδιανόητα επεισόδια μεταξύ ποδοσφαιριστών διαδραματίστηκαν στο ντέρμπι της Κρουζέιρο με την Ατλέτικο Μινέιρο για τον τελικό των play offs του πρωταθλήματος Μινέιρο

Σύνταξη
Βίντεο-ντοκουμέντο: Πύραυλος Tomahawk των ΗΠΑ πίσω από την επίθεση σε σχολείο που σκότωσε 168 παιδιά στο Ιράν
Ιράν 09.03.26

Βίντεο-ντοκουμέντο: Πύραυλος Tomahawk των ΗΠΑ πίσω από την επίθεση σε σχολείο που σκότωσε 168 παιδιά

Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν βομβαρδίσει το σχολείο, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Όχι. Κατά τη γνώμη μου και με βάση όσα έχω δει, αυτό το έκανε το Ιράν».  

Σύνταξη
Ζοχράν Μαμντάνι: Εξουδετερώθηκε βόμβα έξω από το σπίτι του
Επεισόδια σε πορεία 09.03.26

Εξουδετερώθηκε βόμβα έξω από το σπίτι του Ζοχράν Μαμντάνι

Επεισόδια έξω από το σπίτι του Ζοχράν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη καθώς ακροδεξιοί κάλεσαν διαδήλωση εναντίον του μουσουλμάνου δημάρχου με αντιφασίστες να συγκεντρώνονται επίσης στο σημείο

Σύνταξη
Ο πόλεμος στο Ιράν έκανε τον Τραμπ να καταλάβει το αδιανόητο – Ότι χρειάζεται την Ευρώπη
Αμοιβαία εξάρτηση 09.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν έκανε τον Τραμπ να καταλάβει το αδιανόητο – Ότι χρειάζεται την Ευρώπη

Μια σειρά από κρίσεις, έργο του Τραμπ (δασμοί, Γροιλανδία, Ιράν, προσβλητικές συμπεριφορές) έκαναν την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να του έχει εμπιστοσύνη. Και τώρα που τη χρειάζεται, δεν είναι διατεθειμένη να του πει «ναι».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

