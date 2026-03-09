ΑΑΔΕ: Εκπνέει η προθεσμία για διορθώσεις στο ΟΣΔΕ

Μέχρι απόψε Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 τα μεσάνυχτα (ώρα 23:59) θα παραμείνει ανοιχτό το σύστημα υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) των ετών 2024 και 2025 προκειμένου αγρότες και κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν σε διορθώσεις των δηλώσεων ΟΣΔΕ, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

Με την ολοκλήρωση των διορθώσεων, όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, θα ακολουθήσουν οι απαιτούμενοι διοικητικοί και διασταυρωτικοί έλεγχοι προκειμένου μέχρι το Πάσχα του 2026 να καταβληθούν οι ενισχύσεις στους δικαιούχους.

Έως τις 24 Μαρτίου θα είναι διαθέσιμη η χρήση της εφαρμογής για κινητές συσκευές Agrisnap-GR για τη λήψη και αποστολή φωτογραφιών με γεωσήμανση

Ειδικότερα, αναμένεται την Μεγάλη Εβδομάδα να πληρωθούν εκκρεμότητες παλαιότερων ετών 2016 και 2017, η βασική εισοδηματική στήριξη 2025, οι γεωργοί νεαρής ηλικίας 2025, η βασική αναδιανεμητική στήριξη για τη βιωσιμότητα 2025, καθώς και οι συνδεδεμένες ενισχύσεις σε σκληρό και μαλακό σίτο και κριθάρι για το 2025 και η ειδική ενίσχυση βάμβακος 2025.

Επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες ανακοινώσεις, την ίδια περίοδο αναμένεται και η καταβολή της εξισωτικής αποζημίωσης 2025 (ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα).

Οι διορθώσεις

Στο σύστημα υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2024 μπορούν να γίνουν οι παρακάτω διορθώσεις:

Γεωργοί που μισθώνουν αγροτεμάχια για τα οποία προέκυψε απόκλιση δηλωθείσας έκτασης μεταξύ ΕΑΕ και Ε9 των ιδιοκτητών μπορούν να καταχωρήσουν νέο ΑΤΑΚ, να διορθώσουν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή να επιλέξουν εξαίρεση ΑΤΑΚ στην περίπτωση που ενοικιάζουν εκτάσεις από φορέα που δεν έχει υποχρέωση υποβολής Ε9

Γεωργοί που αιτούνται συνδεδεμένες ενισχύσεις ή / και οικολογικά προγράμματα μπορούν να διορθώσουν τα αναρτημένα στοιχεία φορολογικών παραστατικών στις περιπτώσεις που προέκυψε ασυμφωνία μετά από έλεγχο με τα τηρούμενα δεδομένα στο myData

Γεωργοί που αιτούνται Μέτρο/Δράση/Παρέμβαση να διορθώσουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων ή να επισυνάψουν νέο παραστατικό εφόσον κριθεί απαραίτητο. Αφορά περιπτώσεις στις οποίες δεν καλύπτεται το διάστημα της 4-ετούς ενοικίασης

Στο σύστημα υποβολής Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2025 οι διορθώσεις αφορούν:

– Γεωργοί οι οποίοι κρίθηκαν μη επιλέξιμοι λόγω μη ταυτοποίησης των σταθερών τους στοιχείων ή του αριθμού ΙΒΑΝ μπορούν να προχωρήσουν στις απαραίτητες διορθώσεις

– Γεωργοί που μισθώνουν αγροτεμάχια για τα οποία προέκυψε απόκλιση δηλωθείσας έκτασης μεταξύ ΕΑΕ και Ε9 των ιδιοκτητών μπορούν να καταχωρήσουν νέο ΑΤΑΚ, να διορθώσουν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή να επιλέξουν εξαίρεση ΑΤΑΚ στην περίπτωση που ενοικιάζουν εκτάσεις από φορέα που δεν έχει υποχρέωση υποβολής Ε9 ή να καταχωρήσουν ΚΑΕΚ

– Κτηνοτρόφοι που έχουν προβεί σε λανθασμένη καταχώρηση της μετακίνησης από τον χειμερινό στάβλο στον θερινό και αντίστροφα μπορούν να διορθώσουν τις ημερομηνίες μετακίνησης

– Κτηνοτρόφοι, οι οποίοι πληρούν τα παραγωγικά κριτήρια κατανομής επιλέξιμων βοσκοτοπικών εκτάσεων και δεν έχουν αναρτήσει το δικαιολογητικό εξόφλησης τελών βόσκησης

– Γεωργοί που αιτούνται Μέτρο/Δράση/Παρέμβαση να διορθώσουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων ή να επισυνάψουν νέο παραστατικό εφόσον κριθεί απαραίτητο. Αφορά περιπτώσεις στις οποίες δεν καλύπτεται το διάστημα της 4-ετούς ενοικίασης

– Προσθήκη ή αφαίρεση Μέτρου/Δράσης/Παρέμβασης σε επίπεδο αγροτεμαχίου

– Προσθήκη οικολογικού σχήματος σε επίπεδο αγροτεμαχίου και το απαραίτητο παραστατικό για τους κτηνοτρόφους που έλαβαν κατανομή επιλέξιμων βοσκοτόπων οι οποίοι είναι επιλέξιμοι για ενίσχυση στο ECO 5 ή ECO 7 ή ECO 9

– Γεωργοί των οποίων τα αγροτεμάχια χαρακτηρίστηκαν μετά από τον έλεγχο των τεχνικών παρακολούθησης γης (monitoring) ως κίτρινα έχουν τη δυνατότητα:

Τροποποίησης της γεωμετρίας του αγροτεμαχίου εντός των ορίων του Αλλαγής της δηλωθείσας καλλιέργειας. Εξαιρούνται τα αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στην παρέμβαση Π3-70

Απόσυρσης / διαγραφής αιτήματος συνδεδεμένης ενίσχυσης στην περίπτωση σύμφωνης γνώμης του καλλιεργητή με τα ευρήματα του monitoring.

Απόσυρσης / διαγραφής αιτήματος οικολογικού προγράμματος στην περίπτωση σύμφωνης γνώμης του καλλιεργητή με τα ευρήματα του monitoring

– Γεωργοί οι οποίοι πρέπει να υποβάλλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης για λόγους άλλους από την καταβολή των ενισχύσεων π.χ. περιπτώσεις της χορήγησης άδειας για την εμπορική δραστηριότητα σε λαϊκές αγορές και για την αγορά αγροτικού αυτοκινήτου μπορούν να προβούν σε εκπρόθεσμη αίτηση

– Καταχώρηση φορολογικών παραστατικών (π.χ. τιμολογίων αγοράς σκευασμάτων ή δακοπαγίδων ή κομποστοποίησης κτλ) για την τεκμηρίωση των όρων επιλεξιμότητας των οικολογικών προγραμμάτων

– Καταχώρηση φορολογικών παραστατικών φορολογικών παραστατικών (π.χ. τιμολογίων πώλησης σφαγίων, τιμολογίων πώλησης προϊόντων σε κτηνοτρόφους) για την τεκμηρίωση των όρων επιλεξιμότητας των συνδεδεμένων ενισχύσεων

– Τέλος, στους γεωργούς οι οποίοι είχαν εκκρεμότητες λόγω κληρονομιάς, αγοραπωλησιών ή άλλους λόγους δίνεται η δυνατότητα ενημέρωσης του Ε9 (Περιουσιακή Κατάσταση 2026) και καταχώρησης των επικαιροποιημένων στοιχείων στην ΕΑΕ 2025.

Η υποβολή φωτογραφιών με γεωσήμανση

Στο μεταξύ, έως και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59 θα είναι διαθέσιμη η χρήση της εφαρμογής για κινητές συσκευές Agrisnap-GR για τη λήψη και αποστολή φωτογραφιών με γεωσήμανση, στο πλαίσιο αξιολόγησης των αγροτεμαχίων που χαρακτηρίστηκαν με ευρήματα Monitoring (κωδικός 80100 – «κίτρινα»).

Σημειώνεται ότι, από την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής έως και τις 26 Φεβρουαρίου 2026, περισσότεροι από 17.000 παραγωγοί έχουν ήδη υποβάλει πάνω από 46.000 φωτογραφίες με γεωσήμανση, τεκμηριώνοντας σχεδόν 40.000 αγροτεμάχια σε όλη τη χώρα.

Μετά το κλείσιμο της εφαρμογής για την υποβολή διορθώσεων στο σύστημα της ΕΑΕ, και μέχρι την Παρασκευή 13/3/2026, θα ανοίξει εκ νέου ειδική εφαρμογή στην πλατφόρμα myBusinessSupport για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων, σε όσες περιπτώσεις παραμένουν εκκρεμότητες για αγροτεμάχια έως 20 στρέμματα. Η εφαρμογή θα παραμείνει ανοικτή μέχρι και την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026 και ώρα 23:59.

