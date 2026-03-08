newspaper
Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
08.03.2026 | 19:52
Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κάνσας Σίτι - Λόγω απειλής που σχετίζεται με την ασφάλεια
Σημαντική είδηση:
08.03.2026 | 19:23
Ιωάννινα: Κλειστά τη Δευτέρα τα σχολεία του δήμου Ιωαννιτών λόγω του σεισμού
Το Ιράν δεν μπορεί να επιβιώσει δίχως την Κίνα
Deutsche Welle 08 Μαρτίου 2026, 20:35

Το Ιράν δεν μπορεί να επιβιώσει δίχως την Κίνα

Η παγκόσμια οικονομική πίεση αυξάνεται. Tο Ιράν εμποδίζει τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ. Tο μπλοκάρισμα του θαλάσσιου εμπορίου πλήττει και τη δική του οικονομία.

Σύνταξη
Ενώ οι ιρανικές απειλές έχουν οδηγήσει σε μεγάλο βαθμό σε παύση της θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ, ειδικοί αμφιβάλλουν ότι η Τεχεράνη θα διακινδυνεύσει έναν μακροπρόθεσμο αποκλεισμό της ναυτιλιακής οδού σε αντίποινα για τις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ. «Περίπου το 70% του εμπορίου εκτός πετρελαίου του Ιράν περνάει από λιμάνια που εξαρτώνται από την πρόσβαση μέσω των Στενών», λέει η αναλύτρια, Ντάλγκα Χατίνογλου, του Iran International, ενός ειδησεογραφικού πρακτορείου με έδρα το Λονδίνο.

«Δεν φαίνεται λογικό για το Ιράν να κλείσει τον διάδρομο του Ορμούζ, επειδή εισάγει κρίσιμα αγαθά, όπως τρόφιμα, αλλά και η πλειονότητα των εξαγωγών του πηγαίνει στην Κίνα και την Ινδία, οπότε αυτό θα στρεφόταν εναντίον της χώρας», δήλωσε η ειδικός ενέργειας Σάρα Βακσούρι της SVB Energy International στο Bloomberg TV.

Οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου έχουν εκτοξευθεί από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ άρχισαν να επιτίθενται στο Ιράν το Σάββατο. Εκτιμάται ότι το κόστος ενός βαρελιού πετρελαίου θα μπορούσε να ανέλθει στα 100 δολάρια ή και περισσότερο εάν η θαλάσσια κυκλοφορία μέσω των Στενών του Ορμούζ γίνει πολύ επικίνδυνη.

Σημαντική εμπορική οδός πετρελαίου

Περίπου το 20% του παγκόσμιου αργού πετρελαίου που καταναλώνεται σε όλο τον κόσμο μεταφέρεται μέσω της θαλάσσιας διόδου, σύμφωνα με την αμερικανική ενεργειακή αρχή EIA. Πάνω από το 80% αυτών των παραδόσεων κατευθύνεται στην Ασία, κυρίως στην Κίνα, την Ινδία και την Ιαπωνία. Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ όχι μόνο θα εμπόδιζε τις μεταφορές πετρελαίου, αλλά και τις παραδόσεις καυσίμων αεροπορίας και υγροποιημένου φυσικού αερίου, σύμφωνα με την Iran International. Περίπου το 30% των καυσίμων αεροπορίας της Ευρώπης και το 20% του παγκόσμιου LNG μεταφέρεται μέσω της διόδου.

Πολλές χώρες – συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, των κρατών-μελών της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας και του Καναδά – έχουν στρατηγικά αποθέματα για να αντέξουν αρκετές εβδομάδες προσωρινών διακοπών.

Το Ιράν εξαρτάται από την Κίνα

Ένας αποκλεισμός όχι μόνο θα διέκοπτε τις μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τα κράτη του Κόλπου προς τη Δύση, αλλά και τις ιρανικές εξαγωγές που προορίζονται για την Κίνα και την Ινδία, γεγονός που θα επιδείνωνε την οικονομική κρίση του Ιράν. Το Ιράν υπόκειται σε δυτικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που στοχεύουν τις εξαγωγές του, από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979. Περαιτέρω κυρώσεις του ΟΗΕ επιβλήθηκαν μεταξύ 2006 και 2015 λόγω του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Οι κυρώσεις χαλάρωσαν μεταξύ 2016 και 2018 εν μέσω της συμμετοχής του Ιράν στο Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA) που σχετίζεται με τα πυρηνικά. Ωστόσο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε εκ νέου αυστηρές κυρώσεις μετά την απόσυρση των ΗΠΑ από το πλαίσιο της JCPOA. Οι δυτικές κυρώσεις προσφέρουν μια «κερκόπορτα» για το Ιράν ώστε να συνεχίσει το εμπόριο, καθώς δεν επιβάλλονται κυρώσεις σε εκείνα τα κράτη που δεν συμμορφώνονται με τους περιορισμούς. Αυτό οδήγησε το Ιράν να στείλει πάνω από το 80% των εξαγωγών του στην Κίνα, σύμφωνα με την πλατφόρμα δεδομένων και ανάλυσης Kpler.

Σήμερα, η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικού, βενεζουελάνικου και ρωσικού πετρελαίου. Οι δυτικές κυρώσεις εναντίον και των τριών τις έχουν αναγκάσει να πουλήσουν το πετρέλαιό τους σε μειωμένη τιμή. Ενώ η Κίνα επωφελείται από αυτές τις εξοικονομήσεις, το Ιράν πρέπει να ανταγωνιστεί τα χαμηλότερα έσοδα από τις εξαγωγές.

Άλλωστε, οι κυρώσεις, οι οποίες απαιτούν σκιώδεις στόλους, μεσάζοντες και παρακάμψεις, αυξάνουν το κόστος μεταφοράς. «Προς το παρόν, η Κίνα είναι η απαραίτητη σανίδα σωτηρίας για τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, καθώς αγοράζει το μεγαλύτερο μέρος του αργού πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις», λέει ο Νικολάι Κοζάνοφ του Πανεπιστημίου του Κατάρ.

Η Κίνα διαφοροποιεί τις εισαγωγές πετρελαίου

H οικονομική ανάπτυξη της Κίνας είναι πιο σημαντική για το Ιράν από οποιεσδήποτε νέες κυρώσεις του ΟΗΕ. Οι κυρώσεις κατά του Ιράν, της Ρωσίας και της Βενεζουέλας έχουν επίσης επιτρέψει στην Κίνα να διαφοροποιήσει τις εισαγωγές πετρελαίου της. Η Κίνα έχει αποστασιοποιηθεί από προμηθευτές που συνδέονται στενά με τις ΗΠΑ, όπως τα κράτη μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), πολλά από τα οποία είναι ενσωματωμένα στο σύστημα ασφαλείας και χρηματοπιστωτικού συστήματος υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Οι κυρώσεις έχουν αποδυναμώσει το Ιράν ανεξάρτητα από την οικονομική του ανθεκτικότητα, λέει ο Κοζάνοφ.

Αυτό συμβαίνει επειδή περιορίζουν αυστηρά την πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες, διεθνή χρηματοδότηση και επενδύσεις, εξηγεί ο αναλυτής. Αυτό μειώνει την παραγωγή πετρελαίου του μακροπρόθεσμα.

«Το Ιράν είναι πιθανό να παραμείνει ενεργό στις παγκόσμιες αγορές πετρελαίου, αλλά ως δομικά αποδυναμωμένος προμηθευτής με υψηλές εκπτώσεις, διαπραγματεύεται προοδευτικά σταθερούς όγκους για χαμηλότερα έσοδα ανά μονάδα», λέει ο Κοζάνοφ προσθέτοντας ότι «η αργή αρνητική σπείρα του πετρελαϊκού τομέα του Ιράν αντανακλά τη γενική και σταδιακή πτώση της συνολικής απόδοσης και σταθερότητας του καθεστώτος».

Economy
Ελληνική οικονομία: Πόσο αντέχει στα νέα δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή 

Ελληνική οικονομία: Πόσο αντέχει στα νέα δεδομένα που φέρνει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή 

Αλβανία: Η πρώτη ψηφιακή υπουργός στο… εδώλιο
Προσωπικά δεδομένα 05.03.26

Η πρώτη ψηφιακή υπουργός της Αλβανίας στο… εδώλιο

Η Αλβανίδα ψηφιακή υπουργός Diella έχει την εικόνα και τη φωνή της ηθοποιού Ανίλα Μπίσα - Η ίδια, ωστόσο, δεν έδωσε ποτέ τη συγκατάθεσή της και τώρα κινείται νομικά κατά της κυβέρνησης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
H Ροζάνα Αρκέτ θεωρεί ότι η χρήση της λέξης «Ν» στις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο είναι καθαρός ρατσισμός
«Ανατριχιαστικό» 08.03.26

H Ροζάνα Αρκέτ θεωρεί ότι η χρήση της λέξης «Ν» στις ταινίες του Κουέντιν Ταραντίνο είναι καθαρός ρατσισμός

«Δεν μπορώ να ανεχτώ το γεγονός ότι του [Ταραντίνο] του έχει δοθεί άδεια να χρησιμοποιεί [τη λέξη Ν στις ταινίες του]. Δεν είναι τέχνη, είναι απλά ρατσισμός», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Ροζάνα Αρκέτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το μέλλον που φοβόμασταν είναι ήδη εδώ
The New York Times 08.03.26

Το μέλλον που φοβόμασταν είναι ήδη εδώ

Οι κοινωνίες είναι απροετοίμαστες για τις αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Η σύγκρουση της αμερικανικής κυβέρνησης με την εταιρεία Anthropic ποδεικνύει ότι υπάρχουν κανόνες στη χρήση της και οι χρήστες δεν κινούνται πάντα βάσει ηθικής.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Fello’fly: Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων – Αεροπλάνα που πετούν σε σχηματισμό V
Αεροπλάνα σε σχηματισμό V 08.03.26

Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων και το πέταγμα της χήνας

Τα αεροπλάνα πετούν σε σχηματισμό V για να μειώσουν την αεροδυναμική αντίσταση και να εξοικονομήσουν καύσιμα, εκμεταλλευόμενα τις δίνες που δημιουργεί το προπορευόμενο αεροσκάφος, μιμούμενα τη συμπεριφορά των αποδημητικών πουλιών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κάνσας Σίτι – Λόγω απειλής που σχετίζεται με την ασφάλεια
ΗΠΑ 08.03.26

Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κάνσας Σίτι – Λόγω απειλής που σχετίζεται με την ασφάλεια

Σοβαρό περιστατικό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι προκάλεσε πλήρη διακοπή των πτήσεων. Δόθηκε εντολή εκκένωσης του αεροδρομίου από επιβάτες και εργαζομένους.

Σύνταξη
Αταμάν: «Είμαστε στη χειρότερη κατάστασή μας» (vid)
Μπάσκετ 08.03.26

Αταμάν: «Είμαστε στη χειρότερη κατάστασή μας» (vid)

Μετά την ήττα από τον Ηρακλή ο Εργκίν Αταμάν παραδέχθηκε πως ο Παναθηναϊκός είναι στη χειρότερη κατάστασή του φέτος και από’ δω και πέρα είναι με την πλάτη στον τοίχο και στη Euroleague.

Σύνταξη
Σ. Φάμελλος: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, να μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις της χώρας στη στρατιωτική επέμβαση
Πολιτική Γραμματεία 08.03.26

Σ. Φάμελλος: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας, να μην χρησιμοποιηθούν οι βάσεις της χώρας στη στρατιωτική επέμβαση

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, χαρακτήρισε αυτόκλητους «σερίφηδες» τους Ντ. Τραμπ και Μπ. Νετανιάχου και ζήτησε το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών να ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή της Ελλάδας και δεν θα χρησιμοποιηθούν οι βάσεις στη χώρα μας σε αυτήν τη στρατιωτική επέμβαση.

Σύνταξη
Από ενθουσιασμός έως ανατριχίλα – Ποια θα επέλεγε να φορέσει τα παπούτσια με κεφάλι γάτας της Schiaparelli;
Σουρεαλισμός και συμπάθεια 08.03.26

Από ενθουσιασμός έως ανατριχίλα – Ποια θα επέλεγε να φορέσει τα παπούτσια με κεφάλι γάτας της Schiaparelli;

Ο Daniel Roseberry ανέβασε το θέμα του trompe-l'oeil της Schiaparelli σε ένα άλλο επίπεδο την Παρασκευή 6 Μαρτίου κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού με μια συλλογή για το Φθινόπωρο/Χειμώνα του 2026 που περιλάμβανε εκκεντρικά, ψηλοτάκουνα mule με κεφάλι γάτας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βόλος – ΟΦΗ 1-1: Αφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τα πλέι οφ 5-8 με… σοκ στο 90+7′ (vid)
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Βόλος – ΟΦΗ 1-1: Αφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς για τα πλέι οφ 5-8 με… σοκ στο 90+7′ (vid)

Οι Θεσσαλοί το… έσωσαν στο τέλος, καθώς ιοσφάρισαν με πέναλτι στο 90+7’, όπου ευστόχησε ο Χουάνπι. Ο ΟΦΗ οπισθοχώρησε, μόλις προηγήθηκε αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμα.

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 08.03.26

LIVE: Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

LIVE: Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε να μη σταματήσει ποτέ να «χορεύει» εν μέσω χάους – Δηλαδή, να παλεύει να ζήσει
Σκοτάδι, φως 08.03.26

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε να μη σταματήσει ποτέ να «χορεύει» εν μέσω χάους – Δηλαδή, να παλεύει να ζήσει

Kάποτε, η Τζένιφερ Λόπεζ έλαβε μια συμβουλή από μια από τις μέντορές της, τη συγγραφέα Λουίζ Χέι, την οποία εξακολουθεί να ακολουθεί μέχρι σήμερα. Ποια ήταν αυτή; Να χορεύει πάντοτε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ηρακλής – Παναθηναϊκός 76-74: Μεγάλη επιστροφή και νίκη για τον «Γηραιό» από το -21! (vids)
Μπάσκετ 08.03.26

Ηρακλής – Παναθηναϊκός 76-74: Μεγάλη επιστροφή και νίκη για τον «Γηραιό» από το -21! (vids)

Ο Ηρακλής επέστρεψε από το -21 με το οποίο έχανε στο Ιβανώφειο από τον Παναθηναϊκό, για να πετύχει τεράστια νίκη με 76-74, χάρη σε buzzer beater του Έλντερ-Ντέιβις 2 δέκατα πριν τη λήξη!

Σύνταξη
Super League 2: Στο +4 ο ΠΑΟΚ Β’ (3-0), ισοπαλίες για Νέστο και Καβάλα πριν το ντέρμπι παραμονής (vids)
Super League 2 08.03.26

Στο +4 ο ΠΑΟΚ Β' (3-0), ισοπαλίες για Νέστο και Καβάλα πριν το ντέρμπι παραμονής (vids)

Για την 4η αγωνιστική των πλέι άουτ, ο ΠΑΟΚ Β’ ήταν ο κερδισμένος μετά το 3-0 επί του Καμπανιακού, καθώς Νέστος και Καβάλα έμειναν στο 0-0 στις έδρες των ΠΑΣ Γιάννινα και Μακεδονικού αντίστοιχα.

Σύνταξη
Ο πόλεμος ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον Ιράν φέρνει το τέλος της αυταπάτης
Πολιτική 08.03.26

Ο πόλεμος ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον Ιράν φέρνει το τέλος της αυταπάτης

Κανείς δεν μπορεί να δηλώσει βέβαιος για τις ευρύτερες συνέπειες του πολέμου με το Ιράν, ούτε και αν θα είναι πιο «βολικό» το καθεστώς που θα κληθεί να αναλάβει μία τέτοια χώρα εάν επικρατήσει χάος.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Ήχος της Πτώσης – Μια γερμανική φάρμα φρίκης, τέσσερις ομάδες γυναικών, τέσσερις διαφορετικές ιστορικές περίοδοι
Φεμινιστική κραυγή 08.03.26

Ο Ήχος της Πτώσης – Μια γερμανική φάρμα φρίκης, τέσσερις ομάδες γυναικών, τέσσερις διαφορετικές ιστορικές περίοδοι

Το σπαρακτικό δράμα της Μάσα Σιλίνσκι, Ο Ήχος της Πτώσης, είναι ένα εξαιρετικό έπος που θα σας συγκλονίσει, σύμφωνα με τον σινεκριτικό των Times, Kevin Maher.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Είμαι σοκαρισμένη, δεν σε έκανε ποτέ να νιώσεις άβολα», λέει ασθενής του γιατρού που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία
Ελλάδα 08.03.26

«Είμαι σοκαρισμένη, δεν σε έκανε ποτέ να νιώσεις άβολα», λέει ασθενής του γιατρού που κατηγορείται για παιδική πορνογραφία

Στο σπίτι του γιατρού βρέθηκαν σκληροί δίσκοι, υπολογιστές και ένα κινητό τηλέφωνο, στο οποίο βρέθηκαν φωτογραφίες που φέρεται να είχε τραβήξει ο ίδιος

Σύνταξη
Εμετικά μηνύματα από το Grok για Χίλσμπορο και αεροπορικό δυστύχημα του Μονάχου – Άμεση αντίδραση από Λίβερπουλ και Γιουνάιτεντ
On Field 08.03.26

Εμετικά μηνύματα από το Grok για Χίλσμπορο και αεροπορικό δυστύχημα του Μονάχου – Άμεση αντίδραση από Λίβερπουλ και Γιουνάιτεντ

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τα αδιανόητα και χυδαία μηνύματα που εμφανίστηκαν στο Grok με τις διοικήσεις Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να λαμβάνουν άμεσα δράση εναντίον της πλατφόρμας Χ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
