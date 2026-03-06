Μήτρες προς ενοικίαση – Μέσα στον κόσμο της αναπαραγωγής μωρών για την αγορά καινούργιου SUV

Η δημοσιογράφος Alev Scott αρχίζει να ερευνά τη εμπορευματοποίηση της μητρότητας όταν, ως νέα μητέρα, παράγει περισσότερο μητρικό γάλα από ό,τι χρειάζεται το μωρό της. Τι να κάνει με το πλεόνασμα; Ένας μέρος του το δωρίζει σε μια τράπεζα γάλακτος νοσοκομείου για πρόωρα μωρά. «Τα στήθη μου έχουν εκπληρώσει το καθήκον τους ως πολίτες» λέει η Scott.

Άλλο μέρος του γάλατος το δίνει με χαρά σε μια φίλη της που δυσκολεύεται να θηλάσει, κάνοντας τα μωρά τους «αδέρφια γάλακτος». Αλλά τότε ανακαλύπτει μια παράξενη ομάδα ανδρών πελατών: body builders που αναζητούν την απόλυτη πρωτεΐνη από τη μια και καθαρόαιμοι, κλασικοί ανώμαλοι, «ερωτικοί θηλάζοντες», που ιδανικά θα θήλαζαν απευθείας από την πηγή.

Η Scott πουλάει μια σακούλα από το προϊόν της στον Steve, ο οποίος ισχυρίζεται ότι το μητρικό γάλα καταπραΰνει το ευαίσθητο στομάχι του και της στέλνει email για να της πει ότι το γάλα της έχει «λίγο γεύση αμυγδάλου, αλλά είναι πολύ ωραίο».

Γάλα, ωάρια, παρένθετη μητρότητα

Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της έρευνας, η Scott χρησιμοποιεί τις δικές της ενστικτώδεις αντιδράσεις ως ηθικό κριτήριο. Είναι πιο δυσάρεστο να αγοράζεις και να πουλάς ένα μητρικό προϊόν/υπηρεσία -γάλα, ωάρια, παρένθετη μητρότητα- ή να τα προσφέρεις από κοινωνική ευαισθησία;

Οι γυναίκες κινούνται πιο αλτρουιστικά από τους άνδρες, λέει, σημειώνοντας ότι δωρίζουν περισσότερο αίμα, πλάσμα, βλαστοκύτταρα και νεφρά. Αν και η Scott δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για το πώς η κοινωνικοποίηση των κοριτσιών με το χάσταγκ #bekind μπορεί να τις οδηγήσει να διακινδυνεύσουν την υγεία τους για το όνειρο ενός ξένου.

Το νομοθετικό πλαίσιο

Στη Βρετανία, χάρη στην Αρχή Ανθρώπινης Γονιμοποίησης και Εμβρυολογίας (HFEA), δεν υπάρχει ηθικό κενό, συνεχίζει η Scott. Οι δότριες ωαρίων αμείβονται με μέγιστο ποσό 985 λίρες ανά κύκλο και πρέπει να συμφωνήσουν ότι τα παιδιά που θα γεννηθούν μπορούν να μάθουν την ταυτότητά τους όταν γίνουν 18 ετών.

Επιτρέπεται μόνο η αλτρουιστική παρένθετη μητρότητα, με αμοιβή που περιορίζεται σε (αόριστα καθορισμένα) έξοδα. Σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, η παρένθετη μητρότητα είναι παράνομη, ενώ η Ιταλία έχει επίσης ποινικοποιήσει την ανάθεση της γέννησης ενός μωρού στο εξωτερικό.

Στην Κύπρο, οι «ταξιδεύουσες παρένθετες μητέρες» ξεκινούν από το Αζερμπαϊτζάν ή τη Γεωργία για ενέσεις γονιμότητας, για να λάβουν ένα έμβρυο και τελικά να γεννήσουν

Φάρμες μωρών

Ορισμένες φτωχότερες χώρες, όπως η Ινδία και η Ταϊλάνδη, ήταν κέντρα παρένθετης μητρότητας μέχρι που φρικτές ιστορίες για φάρμες μωρών και αναίσθητους Δυτικούς ώθησαν τις κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση.

Έτσι, όπως αναφέρει η Scott, η παγκόσμια βιομηχανία γονιμότητας, ενισχυμένη από επενδύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων, ψάχνει σε όλο τον κόσμο για χαλαρές δικαιοδοσίες όπου τα μωρά μπορούν να δημιουργηθούν και να πωληθούν με την ελάχιστη ρύθμιση και το χαμηλότερο κόστος.

Η Ουκρανία ήταν ένα καυτό σημείο παρένθετης μητρότητας μέχρι τον πόλεμο, ενώ η Γεωργία ανέλαβε τον ρόλο στη συνέχεια. Στο Μεξικό υπάρχουν γυναίκες που είναι πρόθυμες να κάνουν για 16.000 δολάρια αυτό που μια Αμερικανίδα παρένθετη μητέρα θα έκανε για 85.000 δολάρια.

Μαθαίνουμε ότι στο Αϊντάχο υπάρχει μια εκπληκτική βιοτεχνία από καλές χριστιανές δασκάλες ή νοσοκόμες που κυοφορούν μωρά για να αγοράσουν ένα καινούργιο SUV

Στο εργοστάσιο μωρών της Γεωργίας

Την ευγνωμοσύνη πλούσιων ζευγαριών

Χωρίς την Αρχή Ανθρώπινης Γονιμοποίησης και Εμβρυολογίας η βιομηχανία γονιμότητας στις ΗΠΑ είναι μια απεριόριστη ελεύθερη αγορά όπου οι παρένθετες μητέρες αισθάνονται «ενδυναμωμένες» επειδή πληρώνονται.

Η Scott παίρνει συνέντευξη από τη Stephanie στο Αϊντάχο, η οποία γέννησε 12 παιδιά ως παρένθετη μητέρα (τα τέσσερα ήταν δίδυμα) πριν επιμείνει να υποβληθεί σε υστερεκτομή για να σταματήσει.

Τα δικά της παιδιά μισούσαν την μόνιμη εγκυμοσύνη της, αλλά εκείνη συνέχισε με την ελπίδα να κερδίσει την ευγνωμοσύνη πλούσιων ζευγαριών -κάτι που σπάνια συνέβαινε. Μαθαίνουμε ότι στο Αϊντάχο υπάρχει μια εκπληκτική βιοτεχνία από καλές χριστιανές δασκάλες ή νοσοκόμες που κυοφορούν μωρά για να αγοράσουν ένα καινούργιο SUV.

Αυτές οι γυναίκες βρίσκονται στο σκοτεινό κέντρο της εμπορικής παρένθετης μητρότητας: η ζοφερή ζωή τους και οι επιπτώσεις στην σωματική και ψυχική τους υγεία δεν έχουν τεκμηριωθεί

Ανήθικος κόσμος

Η Stephanie, που όπως οι περισσότερες σύγχρονες παρένθετες μητέρες κυοφορεί έμβρυα που έχουν δημιουργηθεί με ωάρια άλλων γυναικών, δεν ένιωσε ποτέ ότι τα μωρά ήταν «δικά της».

Παρόλα αυτά, αφού το πρώτο ζευγάρι συμπεριφέρθηκε σαν «ηλίθιο» και δεν την άφησε να κρατήσει το νεογέννητο, στο μέλλον απαίτησε δύο ώρες για να θηλάσει μόνη της, για να «κλείσει» το θέμα.

Οι Αμερικανοί τουλάχιστον έχουν συμβόλαια (αν και με ρήτρες τύπου «The Handmaid’s Tale»), αλλά στη βόρεια Κύπρο, το Λας Βέγκας της γονιμότητας, η Scott συναντά έναν ανήθικο κόσμο όπου ακόμη και οι πιο ύποπτοι ανύπαντροι άνδρες και οι εξηντάρηδες υποψήφιοι γονείς δεν απορρίπτονται ποτέ.

Προκάτ μωρά

Η Scott σημειώνει ότι οι δότριες ωαρίων από τη Ρωσία, την Ουκρανία ή τα μουσουλμανικά κράτη ποζάρουν σέξι στα προφίλ τους, σαν συνοδοί πολυτελείας. «Στην πραγματικότητα, η πορνεία και η δωρεά ωαρίων είναι συχνά συναφείς δραστηριότητες» αναφέρει.

Αναρωτιέται πόσο παράξενο πρέπει να είναι να επιλέγεις τα γενετικά χαρακτηριστικά της μητέρας του μωρού σου. Η εμφάνιση μοντέλου είναι πολύτιμη, αν και οι μικροεπεμβάσεις μπορούν να κρύψουν τα κακά γονίδια. Ένα πτυχίο από πανεπιστήμιο του Ivy League είναι ένα πλεονέκτημα.

Οι εβραίες δότριες χρεώνουν υψηλά ποσά, καθώς η θρησκεία τους είναι μητριαρχική. Αλλά όσα χρήματα και αν παίρνουν οι γυναίκες, οι κλινικές πουλάνε τα ωάριά τους για ακόμα πιο πολλά.

Φαίνεται ανεπαρκής

Στην Κύπρο, οι «ταξιδεύουσες παρένθετες μητέρες» ξεκινούν από το Αζερμπαϊτζάν ή τη Γεωργία για ενέσεις γονιμότητας, για να λάβουν ένα έμβρυο και τελικά να γεννήσουν. Αυτές οι γυναίκες βρίσκονται στο σκοτεινό κέντρο της εμπορικής παρένθετης μητρότητας: η ζοφερή ζωή τους και οι επιπτώσεις στην σωματική και ψυχική τους υγεία δεν έχουν τεκμηριωθεί.

Το κύριο πρόβλημα με το βιβλίο Cash Cow της Alev Scott είναι ότι αγγίζει μόνο επιφανειακά μια βιομηχανία που, σύμφωνα με την Global Market Insights, αναμένεται να αυξηθεί από 27,9 δισεκατομμύρια λίρες το 2025 σε 201,8 δισεκατομμύρια λίρες το 2034.

«Η έρευνα της Scott συγχέεται με τις δικές της εγκυμοσύνες, τις αποβολές και την αναπτυσσόμενη μητρική αγάπη. Ωστόσο, η κρίση ενός τόσο περίπλοκου ηθικού τοπίου αποκλειστικά μέσα από το πρίσμα των συναισθημάτων της συχνά φαίνεται ανεπαρκής» γράφει η Τζάνις Τέρνερ στους Times.

Μέσα στο «χωριό των παρένθετων μητέρων» της Ινδίας

Μια «δυναστεία» 100 μωρών

«Συχνά υποβαθμίζει τη θυσία. Σχεδόν δεν αναφέρει τους κινδύνους για την υγεία που ενέχει η δωρεά ωαρίων, όπως το σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών» συνεχίζει η Τζάνις Τέρνερ στους Times.

«Μόνο όταν γράφει για τις φίλες της που υποβάλλονται στην ίδια διαδικασία για να καταψύξουν τα ωάριά τους, αναφέρει τους μήνες ορμονικών διακυμάνσεων και αϋπνίας.

»Σχεδόν δεν αναγνωρίζει ότι οι κυοφορίες από παρένθετες μητέρες είναι εξ ορισμού επικίνδυνες λόγω των ορμονικών φαρμάκων και της πιθανότητας γέννησης διδύμων. Ούτε παραθέτει μελέτες που δείχνουν υψηλό ποσοστό παρένθετων μητέρων που αποκτούν νέες ψυχικές ασθένειες μετά τον τοκετό. Επιπλέον, η New York Times και η Wall Street Journal αποκάλυψαν πρόσφατα σκανδαλώδη περιστατικά εμπορίας γυναικών από την Ταϊλάνδη σε φάρμες παρένθετων μητέρων στην Τιφλίδα και πλούσιων Κινέζων ανδρών που παρήγγειλαν μια “δυναστεία” 100 μωρών».

Τυχαία ζωή

Όταν η Scott περιγράφει την παρένθετη μητρότητα σε μια ηλικιωμένη Κύπρια γυναίκα, αυτή φωνάζει: «Είμαι μητέρα. Αν κυοφορώ ένα μωρό, έχει το αίμα μου. Είναι φτιαγμένο με το αίμα μου. Δεν είναι έτσι;» Πράγματι. Ωστόσο, η Scott το απορρίπτει ως «παθιασμένες πεποιθήσεις μιας παλαιότερης γενιάς».

Η Scott είναι μια εύγλωττη συγγραφέας, αλλά αποφεύγει να απαντήσει σε όλο και πιο πιεστικά ερωτήματα. Γιατί είναι παράνομο να χωρίζεις τα νεογέννητα κουτάβια από τη μητέρα τους, αλλά όχι τα ανθρώπινα μωρά; Πάνω απ’ όλα, πώς θα κατασκευάσουν την ενήλικη ταυτότητά τους τα παιδιά που δημιουργούνται από ένα τυχαίο ρωσικό ωάριο και εκκολάπτονται σε αυτό που όπως ένας πατέρας τυχαία χαρακτήρισε «φούρνο εύκολου ψησίματος»;

«Είμαι καταναλώτρια ή καταναλώνομαι;» ρωτά η Scott τον μητρικό εαυτό της. Μια έξυπνη ερώτηση, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Διατηρεί το προνόμιο να είναι ένας αυτόνομος άνθρωπος, ενώ λιγότερο τυχερές γυναίκες πωλούνται για το σώμα τους.

*Cash Cow: How the Maternal Body Became a Global Commodity and the Hidden Costs for Women (Η μητρική κοιλιά: Πώς το μητρικό σώμα έγινε παγκόσμιο εμπόρευμα και το κρυφό κόστος για τις γυναίκες) της Alev Scott / Εκδόσεις HarperCollins

*Με στοιχεία από thetimes.com | Αρχική Φωτό: REUTERS