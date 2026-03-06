«Ελευθέριος Βενιζέλος»: Δύο άνδρες πιάστηκαν στα χέρια στον χώρο αναμονής [βίντεο]
Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες
Ένταση σημειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», όταν δύο άνδρες επιβάτες που βρίσκονταν στον χώρο αναμονής ενεπλάκησαν σε έντονη λογομαχία και πιάστηκαν στα χέρια.
Ο ένας από τους δύο –ένας άνδρας από τον Καναδά– φέρεται να αντέδρασε ιδιαίτερα επιθετικά, παρά το γεγονός ότι ο άλλος επιβάτης δεν επιθυμούσε να συνεχιστεί το επεισόδιο και προσπάθησε να το λήξει.
Σύλληψη από την αστυνομία
Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση των αστυνομικών του αεροδρομίου, οι οποίοι τελικά προχώρησαν στη σύλληψη του Καναδού, ο οποίος όπως θα δείτε στο βίντεο κρατούσε στα χέρια του, μια ισραηλινή σημαία.
Πηγές αναφέρουν ότι ο άνδρας αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς προκάλεσε την αρχική αντιπαράθεση ανάμεσα στους δύο επιβάτες.
Δείτε το βίντεο που εξασφάλισε το in:
