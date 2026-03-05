Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Στην κορυφή της τηλεθέασης το βράδυ της Τετάρτης

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο κατέλαβε την κορυφή της τηλεθέασης το βράδυ της Τετάρτης 4 Μαρτίου, επιβεβαιώνοντας πως η σάτιρα έχει τηλεοπτικό σπίτι και αυτό είναι στο MEGA.

Οι τηλεθεατές συντονίστηκαν μαζικά στο MEGA, με το «Τσαντίρι» να κερδίζει την πρώτη θέση στη ζώνη μετάδοσής του, με 17,4% στο σύνολο του κοινού. Ο Λάκης Λαζόπουλος απέδειξε για μια ακόμη φορά τη σταθερή και διαχρονική σχέση του με το τηλεοπτικό κοινό, το οποίο ανέδειξε το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» ως την κορυφαία επιλογή στην prime time. Η εκπομπή κυριάρχησε και στο δυναμικό κοινό 18-54, σημειώνοντας ποσοστό 15,9%. Η κάλυψη πλησίασε τους 2,5 εκατ. τηλεθεατές.

Η σάτιρα ανανεώνει το τηλεοπτικό της ραντεβού με τους τηλεθεατές, στο MEGA. Επόμενο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» με τον Λάκη Λαζόπουλο, την Τετάρτη 1 Απριλίου στις 21:00.

