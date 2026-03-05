newspaper
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
05.03.2026 | 23:06
Τραγωδία στην Ομόνοια - 15χρονος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου και σκοτώθηκε
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Διχάζει την αυτοκινητοβιομηχανία ο νέος νόμος της ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 05 Μαρτίου 2026, 23:20

Διχάζει την αυτοκινητοβιομηχανία ο νέος νόμος της ΕΕ

Ο νόμος για την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας διχάζει την αυτοκινητοβιομηχανία στην ΕΕ

ΕπιμέλειαΑλέξανδρος Σιουτζούκης
A
A
Vita.gr
Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Spotlight

Σε «εμφύλιο» πόλεμο οδηγεί την αυτοκινητοβιομηχανία ( κατασκευαστές αυτοκινήτων και  προμηθευτές ανταλλακτικών), ο νέος νόμος της ΕΕ για την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας (Industrial Accelerator Act – IAA) που έχει ως στόχο την προστασία βασικών βιομηχανικών κλάδων.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες υποστηρίζουν ότι οι προτιμήσεις «Αγοράστε Ευρωπαϊκά» του νόμου για την επιτάχυνση της βιομηχανίας που ψηφίστηκε την Τετάρτη θα αυξήσουν το κόστος και θα υπονομεύσουν τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού τους, ενώ οι προμηθευτές — εταιρείες που κατασκευάζουν τα πάντα, από φρένα έως μπουζί — υποστηρίζουν ότι οι κανόνες θα προστατεύσουν τις θέσεις εργασίας και τα εγχώρια εργοστάσια.

Ο νόμος για την επιτάχυνση της βιομηχανίας στοχεύει στην προστασία των βιομηχανιών της ΕΕ και στην ενίσχυση της πράσινης παραγωγής με αυστηρούς κανόνες τοπικού περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρικών οχημάτων και των μπαταριών. Η Επιτροπή τον παρουσίασε ως θεόσταλτο δώρο που θα προστατεύσει τις βιομηχανίες της ΕΕ, σχολιάζει το Politico.

Η αυτοκινητοβιομηχανία αντιδρά

«Η Ευρώπη πρέπει να είναι μια ολοκληρωμένη βιομηχανική βάση. Όχι απλώς μια απλή πλατφόρμα συναρμολόγησης», δήλωσε ο επίτροπος Βιομηχανίας και αντιπρόεδρος της Κομισιόν Στεφάν Σεζουρνέ  σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη. «Χωρίς μια ισχυρή βιομηχανική βάση, δεν μπορεί να υπάρξει ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, κλιματική μετάβαση, στρατηγική αυτονομία».

Ωστόσο, οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν το πιστεύουν. Για αυτές, η IAA είναι ένα από τα πιο καθολικά μισητά νομοθετήματα που προέκυψαν από τη δεύτερη θητεία της προέδρου της Επιτροπής, Ουρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τους τελευταίους μήνες, ο Στεφάν Σεζουρνέ παρακάλεσε τις εταιρείες να υπογράψουν μια κοινή ανοιχτή επιστολή που προωθούσε τη νομοθεσία, αφού αντιμετώπισε έντονη αντίδραση από τους συναδέλφους του επιτρόπους, τις εθνικές πρωτεύουσες και τους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ.

Καμία αυτοκινητοβιομηχανία δεν υπέγραψε. Παρόλο που το Παρίσι υποστηρίζει σθεναρά την IAA, γαλλικές μάρκες όπως η Renault και η Stellantis επίσης αρνήθηκαν.

Ωστόσο, η ομάδα πίεσης των προμηθευτών αυτοκινήτων της ΕΕ, CLEPA, υπέγραψε, μαζί με πολλά από τα μέλη της, όπως οι γερμανικές εταιρείες Bosch και Schaeffler.

«Λαμβάνει υπόψη την πραγματικότητα της επιχείρησης και τον αθέμιτο ανταγωνισμό που αντιμετωπίζουμε», δήλωσε ο Τζεφ Πίτερς, επικεφαλής κυβερνητικών υποθέσεων της CLEPA. «Είναι μια σημαντική στιγμή για εμάς και ένα πολλά υποσχόμενο ξεκίνημα».

Βαθιά διαίρεση

Στον πυρήνα της διαίρεσης μεταξύ προμηθευτών και κατασκευαστών αυτοκινήτων βρίσκεται το τι θεωρείται ευρωπαϊκό στις προτιμησιακές απαιτήσεις της νομοθεσίας, επισημαίνει το Politico.

Η παγκοσμιοποίηση έχει επιτρέψει στους κατασκευαστές αυτοκινήτων να δημιουργήσουν εξαιρετικά ενοποιημένες αλυσίδες εφοδιασμού σε όλες τις αγορές, γεγονός που με τη σειρά του έχει μειώσει το κόστος, καθώς αναζητούν φθηνότερους χώρους παραγωγής και εξαρτήματα.

Η Renault, για παράδειγμα, διαθέτει εκτεταμένες εγκαταστάσεις παραγωγής στο Μαρόκο, όπου κατασκευάζει το Dacia Sandero, το οποίο είναι το αυτοκίνητο με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη.

Ένα προηγούμενο σχέδιο της IAA που έλαβε το Poitico απέκλειε αξιόπιστους εταίρους όπως το Μαρόκο ή το Ηνωμένο Βασίλειο, απαιτώντας μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για να θεωρηθούν ως «Κατασκευασμένα στην Ευρώπη». Αυτό ώθησε το Παρίσι να ασκήσει πιέσεις εκ μέρους των αυτοκινητοβιομηχανιών του, ώστε το Μαρόκο να θεωρηθεί ευρωπαϊκό.

Η τελική πρόταση ανέτρεψε την πορεία, μεταβαίνοντας σε ένα σενάριο εξαίρεσης όπου δεκάδες χώρες με συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ — συμπεριλαμβανομένων του Μαρόκου, της Τουρκίας, του Καναδά και της Ιαπωνίας — θεωρούνται αυτόματα ευρωπαϊκές. Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή πρέπει να ενεργήσει προληπτικά για να διαγράψει μια χώρα από τον κατάλογο των αξιόπιστων εταίρων.

Οι ξένοι κατασκευαστές αυτοκινήτων, όπως η Honda, ανασάναν με ανακούφιση μετά την αλλαγή.

«Καθώς ο νόμος περνά από τη διαδικασία της συναπόφασης, θα συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για να τονίσουμε τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που συναρμολογούνται στην Ιαπωνία, βοηθώντας την Ευρώπη να επιτύχει τους στόχους της για βιώσιμη κινητικότητα», δήλωσε ο Πάτρικ Κίτινγκ, επικεφαλής των κυβερνητικών υποθέσεων της Honda.

Τι λένε οι ευρωπαίοι κατασκευαστές

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες της ΕΕ θεωρούν ότι η αποδυναμωμένη έκδοση [του νόμου] είναι καλύτερη από την αρχική, αλλά εξακολουθούν να μην είναι ικανοποιημένες.

«Αντί να αντιμετωπίσει τις βαθιές αιτίες της ανεπαρκούς ανταγωνιστικότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει την προστατευτική της πολιτική με τον νόμο για την επιτάχυνση της βιομηχανίας — η προσδοκία ότι αυτό θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας στη βιομηχανία είναι μη ρεαλιστική», δήλωσε η BMW σε ανακοίνωσή της, χαρακτηρίζοντας την πρόταση «αντεπαγωγική».

Ωστόσο, οι προμηθευτές προειδοποιούν ότι, εάν οι κατευθυντήριες γραμμές χαλαρώσουν στην τελική έκδοση της IAA, οι ανταγωνιστές τους θα μπορούσαν να παρακάμψουν τις απαιτήσεις ευρωπαϊκής προτίμησης, δημιουργώντας μονάδες παραγωγής σε μία από τις αξιόπιστες χώρες-εταίρους.

Αυτό συμβαίνει ήδη με τους κινέζους προμηθευτές που πλημμυρίζουν την ΕΕ με τα εξαρτήματά τους, χάρη στην πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στην πατρίδα τους, η οποία έχει ενισχυθεί από τις επιδοτήσεις, δήλωσε ο Πίτερς.

Πριν απο λίγο καιρό, προμηθευτές και κατασκευαστές αυτοκινήτων ένωσαν τις δυνάμεις τους για να ασκήσουν πιέσεις στην Επιτροπή ώστε να αποδυναμώσει σημαντικά τους στόχους για τις εκπομπές CO2 για το 2035.

Ωστόσο, αυτή η νίκη έφερε τα πρώτα σημάδια της τρέχουσας διαμάχης.

Τα όρια εκπομπών CO2

Όταν η Επιτροπή παρουσίασε ένα πακέτο μέτρων για την αυτοκινητοβιομηχανία τον Δεκέμβριο με στόχο την αποδυνάμωση των κανόνων για το 2035, αυτό συνοδευόταν από έναν όρο: οποιαδήποτε ευελιξία όσον αφορά τα πρότυπα εκπομπών συνδέονταν με τις ευρωπαϊκές προτιμήσεις που ορίζονταν στην IAA.

Οι αντικρουόμενες απαιτήσεις των διαφόρων τμημάτων της αυτοκινητοβιομηχανίας προστίθενται στις συγκρούσεις μεταξύ των κρατών μελών και εντός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

«Πρέπει να παραδεχτώ ότι ήταν πολύ δύσκολο να επιτευχθεί πολιτική ισορροπία εντός της Επιτροπής», δήλωσε ο Γάλλος επίτροπος Στεφάν Σεζουρνέ.

Σε κάθε περίπτωση , η  πρόταση της Ευρωπαικής Επιτροπής πρέπει ακόμη να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη προτού γίνει νόμος.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ιράν: Πώς ο πόλεμος διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

Ιράν: Πώς ο πόλεμος διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Επιλογή συντρόφου: Ποια είναι τα κριτήρια;

Κόσμος
Σφοδρά ισραηλινά πλήγματα σε 200+ στόχους στο Ιράν

Σφοδρά ισραηλινά πλήγματα σε 200+ στόχους στο Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Παρά τη μείωση στις πωλήσεις φυσικού αερίου λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;
Ο «κρυφός» πόλεμος 05.03.26

Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;

Το Ιράν παρείχε περίπου το 15% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας και δεν είναι σαφές πόσο εύκολα ή φθηνά μπορεί το Πεκίνο να αντικαταστήσει αυτό το απόθεμα σε αυτή την συγκυρία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κίνα: Ζητά από τα διυλιστήριά της να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν
Πληροφορίες Bloomberg 05.03.26

To Πεκίνο ζητά από τα κινεζικά διυλιστήρια να αναστείλουν εξαγωγές καυσίμων εν μέσω του πολέμου στο Ιράν

Αξιωματούχοι της NDRC στην Κίνα «ζήτησαν προφορικά προσωρινή αναστολή των αποστολών διυλισμένων προϊόντων, με άμεση ισχύ», σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg

Σύνταξη
Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα

Η αγορά εργασίας της ευρωζώνης παρουσίασε μικρή βελτίωση τον Ιανουάριο του 2026, με το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας να μειώνεται στο 6,1%, το χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Σύνταξη
Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα – Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν
Ανησυχία 05.03.26

Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα - Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν ασκεί πιέσεις σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιπασμάτων στον κόσμο - Προειδοποιήσεις αναλυτών

Σύνταξη
Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική
Social Europe 05.03.26

Η Ευρώπη εκτεθειμένη και ευάλωτη – Η κρίση στο Ιράν αποδεικνύει τα ρήγματα στην ενεργειακή πολιτική

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή αποδεικνύει ακόμη μία φορά πόσο ευάλωτη είναι η Ευρώπη. Και πως πρέπει να δράσει για την ενεργειακή αυτονομία, τη βιομηχανική ανάπτυξη και στον στρατηγικό ρόλο της διεθνώς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

ΔΝΤ: Σε νέα δοκιμασία η παγκόσμια οικονομία

«Οι αγορές» μετά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή «κινούνται σαν το τρενάκι του τρόμου σε λούνα παρκ τις τελευταίες ημέρες», σχολίασε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Σύνταξη
Ιράν: Νέα άνοδος της τιμής του πετρελαίου κατά 2% στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών
Ασιατικές αγορές 05.03.26

Νέα άνοδος της τιμής του πετρελαίου

Νέα άνοδο καταγράφει η τιμή του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών καθώς το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξάνεται κατά 1,86% στα 76,05 δολάρια.

Σύνταξη
Πετρέλαιο: Πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία αν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι
Πόλεμος στο Ιράν 04.03.26

Πώς θα επηρεαστεί η ελληνική οικονομία αν το πετρέλαιο ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι

Οι επιπτώσεις που θα έχει τόσο η άνοδος της τιμής στο πετρέλαιο όσο και η διάρκειά της με φόντο τον πόλεμο στο Ιράν - Τι δηλώνει στον ΟΤ ο ομότιμος καθηγητής Οικονομικών του ΕΚΠΑ, Παναγιώτης Πετράκης

Αθανασία Ακρίβου
Αθανασία Ακρίβου
Ο Ντόναλντ Τραμπ «διακόπτει κάθε εμπορική συναλλαγή» με την Ισπανία
Οικονομία 03.03.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ «διακόπτει κάθε εμπορική συναλλαγή» με την Ισπανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι «διακόπτει κάθε εμπορική συναλλαγή» με την Ισπανία, μετά την άρνηση της Μαδρίτης να βοηθήσει τις ΗΠΑ στην στρατιωτική τους επιχείρηση στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φενερμπαχτσέ – Μονακό 88-70: Ένατη σερί νίκη για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους
Euroleague 05.03.26

Φενερμπαχτσέ – Μονακό 88-70: Ένατη σερί νίκη για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους

Και το σερί… καλά κρατεί για την Φενερμπαχτσέ, με τον Χόρτον-Τάκερ να βάζει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στη νίκη της τούρκικης ομάδας απέναντι στην Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.

Σύνταξη
Ο Λανουά που δεν τηρεί τα προσχήματα με τους Φωτιά, Βεργέτη και το άρωμα πρόκλησης
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Ο Λανουά που δεν τηρεί τα προσχήματα με τους Φωτιά, Βεργέτη και το άρωμα πρόκλησης

Η στάση του Λανουά και της ΚΕΔ δείχνει ότι συμφωνούν με το πέναλτι-φάντασμα υπέρ του ΠΑΟΚ καθώς δεν πρόκειται να ακουστούν… καμπάνες. Φωτιάς, Βεργέτης παραμένουν στους ορισμούς του Σαββατοκύριακου

Βάιος Μπαλάφας
Η Νέα Αριστερά για τον Άλκη Ρήγο: Σπάνια πολιτική και ανθρώπινη ποιότητα
Αριστερά 05.03.26

Η Νέα Αριστερά για τον Άλκη Ρήγο: Σπάνια πολιτική και ανθρώπινη ποιότητα

Ο Άλκης Ρήγος, επισημαίνει η Νέα Αριστερά, υπήρξε ένας άνθρωπος που δεν έπαψε ποτέ να συμμετέχει, να συζητά, να αγωνιά. Και όλα αυτά με μία σπάνια πολιτική και ανθρώπινη ποιότητα.

Σύνταξη
Αναφορές για επίθεση με drones στο Ντουμπάι
Μέση Ανατολή 05.03.26

Αναφορές για επίθεση με drones στο Ντουμπάι

Διαρκείς συναγερμοί ασφαλείας στο Άμπου Ντάμπι, το Ντουμπάι και τη Σάρτζα, καθώς, σύμφωνα με αναφορές, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι αντιμέτωπα με επιθέσεις που εξαπολύει το Ιράν,

Σύνταξη
Αλαμπάμα: Ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών – Χτυπήθηκε και μια διαιτητής (vid)
Μπάσκετ 05.03.26

Αλαμπάμα: Ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών – Χτυπήθηκε και μια διαιτητής (vid)

Μαλλιά κουβάρια έγιναν οι παίκτες στο παιχνίδι των Σάουθ Αλαμπάμα με την ομάδα της Κόσταλ Καρολάινα γυναικών στην Πενσακόλα της Φλόριντα, με αποκορύφωμα ότι μια διαιτητής έχασε τις αισθήσεις της

Σύνταξη
Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα
Νέο σκάνδαλο 05.03.26

Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα

Την ώρα που ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ παρουσιάζει τα Meta Ray-Ban ως το μέλλον της επικοινωνίας, εκατοντάδες «αναλυτές δεδομένων» στην άλλη πλευρά του κόσμου παρακολουθούν και αποθηκεύουν τις ιδιωτικές στιγμές όλων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»
Μέση Ανατολή 05.03.26

Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι υποχρέωσαν τον αεροπλανοφόρο να απομακρυνθεί «περισσότερα από χίλια χιλιόμετρα από την περιοχή».

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας
Ποδόσφαιρο 05.03.26

LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας για την 29η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο
Expla-in 05.03.26

Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο

Τι αποτυπώνεται στις φωτογραφίες της συλλογής Χόιερ μέρος της οποίας είναι οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής - Τι δείχνει για την προπαγάνδα των ναζί.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;
Όχι ό,τι ο Τραμπ 05.03.26

Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;

Όταν ο Τραμπ επέκρινε τον Στάρμερ ότι απέτυχε να υποστηρίξει τις αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, το έκανε με μια ειρωνική σύγκριση: «Δεν έχουμε να κάνουμε και με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ!» - Ας υποθέσουμε, λοιπόν, τις ενέργειες του ιστορικού Βρετανού ηγέτη αν ήταν ακόμα εδώ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»
Κόσμος 05.03.26

Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»

Για ακόμα μια φορά, η οργάνωση Ανσάρ Αλλάχ, γνωστοί και ως Χούθι, η ντε φάκτο κυβέρνηση της Υεμένης δηλώνει έτοιμη να μπει στον πόλεμο, αυτή την φορά στο πλευρό του Ιράν και του Λιβάνου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κύπρος: Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία – Το απόρρητο ειδικό σχέδιο που θα ενεργοποιήσουν σε περίπτωση πολέμου
Κόσμος 05.03.26

Κύπρος: Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία – Το απόρρητο ειδικό σχέδιο που θα ενεργοποιήσουν σε περίπτωση πολέμου

Τα δημόσια νοσοκομεία είναι έτοιμα να ενεργοποιήσουν άμεσα το απόρρητο σχέδιο διαχείρισης πολεμικών καταστάσεων, εφόσον χρειαστεί, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Πάμπο Χαριλάου.

Σύνταξη
Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση
Κόσμος 05.03.26

Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση

Το 2013, η Ισλανδία αποχώρησε από τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ, έπειτα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, όμως, και οι πρόσφατες απειλές Τραμπ αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 05.03.26

Μέση Ανατολή: Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο

Ο Μακρόν δήλωσε ότι θα βοηθήσει τον στρατό του Λιβάνου να πάρει τον έλεγχο περιοχών όπου δραστηριοποιούνταν η Χεζμπολάχ. Επίσης, στέλνει βοήθεια για τους πολίτες που εκτοπίστηκαν λόγω ισραηλινών επιθέσεων.

Σύνταξη
Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ξανά μαζί: Θα τιμήσουν τον Ρομπ Ράινερ στη σκηνή των Όσκαρ
Culture Live 05.03.26

Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ξανά μαζί: Θα τιμήσουν τον Ρομπ Ράινερ στη σκηνή των Όσκαρ

Περίπου 37 χρόνια μετά την κυκλοφορία του When Harry Met Sally, οι Μεγκ Ράιαν και Μπίλι Κρίσταλ ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους, αυτή τη φορά στα Όσκαρ για να τιμήσουν τον αδικοχαμένο σκηνοθέτη της ταινίας Ρομπ Ράινερ

Σύνταξη
Πόσα χρήματα κερδίζει ένας διαιτητής του… Λανουά: Οι διπλοί ορισμοί, το κόλπο με VAR-AVAR και οι αμοιβές
On Field 05.03.26

Πόσα χρήματα κερδίζει ένας διαιτητής του… Λανουά: Οι διπλοί ορισμοί, το κόλπο με VAR-AVAR και οι αμοιβές

«Βρέξει-χιονίσει» οι διαιτητές της Super League ορίζονται σερί και μπορείτε να δείτε πόσο αμείβονται ανάλογα με τον ρόλο (διαιτητής, 4ος, VAR , ή AVAR) που επιλέγονται

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Απόρρητο