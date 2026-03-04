Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Η σάτιρα επέστρεψε
Media 04 Μαρτίου 2026, 21:00

Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Η σάτιρα επέστρεψε

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» και ο Λάκης Λαζόπουλος σε μια ακόμα βραδιά σάτιρας.

Σύνταξη
Επιτυχία στη δουλειά: Κι όμως, η σχέση σας την επηρεάζει

Επιτυχία στη δουλειά: Κι όμως, η σχέση σας την επηρεάζει

Ο Λάκης Λαζόπουλος άνοιξε και πάλι αυλαία στη σατιρική εκπομπή του MEGA Αλ Τζαντίρ Νιουζ με το καυστικό σχολιασμό του, το αιχμηρό χιούμορ του και τα ανεπανάληπτα επιθεωρησιακά σκετς σε ένα δίωρο διασκέδασης που έχει κερδίσει τη δική του ξεχωριστή θέση στην ελληνική τηλεόραση.

Ο Λάκης Λαζόπουλος και η ομάδα της εκπομπής  έχουν συγκεντρώσει τις δηλώσεις, τα βίντεο και τα στιγμιότυπα της επικαιρότητας που ο δημιουργός μοιράζεται ζωντανά με το κοινό στο πλατό, αλλά και με τους τηλεθεατές από το σπίτι.

Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» υποδέχεται ακόμη έναν καλλιτέχνη που θα χαρίσει τον δικό του ρυθμό στη σκηνή. Ο Γιάννης Κότσιρας έρχεται στο MEGA για να θυμίσει μελωδίες που έχουμε αγαπήσει και τραγουδήσει στις παρέες όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Λάκης Λαζόπουλος θα έχει κοντά του, ξανά, ανθρώπους που αγαπά και εκτιμά για την καλλιτεχνική τους πορεία. Μαζί θα συζητήσουν, θα ανασύρουν κοινές αναμνήσεις και προβληματισμούς και θα δημιουργήσουν μια ακόμη ανεπανάληπτη επιθεωρησιακή στιγμή στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».

World
Κεντρικές τράπεζες: O πόλεμος στο Ιράν φέρνει νέο «πονοκέφαλο» για τα επιτόκια

Κεντρικές τράπεζες: O πόλεμος στο Ιράν φέρνει νέο «πονοκέφαλο» για τα επιτόκια

Vita.gr
Επιτυχία στη δουλειά: Κι όμως, η σχέση σας την επηρεάζει

Επιτυχία στη δουλειά: Κι όμως, η σχέση σας την επηρεάζει

Κόσμος
Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά το Ιράν – Πλήγματα και στον Λίβανο

Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά το Ιράν – Πλήγματα και στον Λίβανο

Media
«Tο MEGA στη Μέση Ανατολή»: Έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, καθημερινά στις 13.50
Media 04.03.26

«Tο MEGA στη Μέση Ανατολή»: Έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, καθημερινά στις 13.50

Το MEGA, παρακολουθώντας λεπτό προς λεπτό τις εξελίξεις, από σήμερα, Τετάρτη 4 έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου θα μεταδίδει καθημερινά στις 13:50 την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή «Tο MEGA στη Μέση Ανατολή» με την Νίκη Λυμπεράκη.

Σύνταξη
Από τη Σαρακοστή στο Πάσχα: Το νέο τεύχος συνταγών της Αργυρώ Μπαρμπαρίγου αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Media 04.03.26

Από τη Σαρακοστή στο Πάσχα: Το νέο τεύχος συνταγών της Αργυρώ Μπαρμπαρίγου αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Στις 8 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής έρχεται μαζί με το νέο τεύχος συνταγών της Αργυρώ Μπαρμπαρίγου «Από τη Σαρακοστή στο Πάσχα - 35 Νόστιμες Συνταγές».

Σύνταξη
The Chase: Με ρεκόρ σεζόν ξεκίνησε η εβδομάδα
Media 03.03.26

The Chase: Με ρεκόρ σεζόν ξεκίνησε η εβδομάδα

Το επιτυχημένο παιχνίδι The Chase κέρδισε τους τηλεθεατές τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοσή του για τη φετινή σεζόν στο δυναμικό κοινό 18-54.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη
Media 03.03.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη

Στις 8 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη.

Σύνταξη
Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: SOS
Media 03.03.26

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: SOS

Λευκωσία καλεί Αθήνα • Ιρανοί και Χεζμπολάχ χτύπησαν ήδη την Κύπρο με drones και απειλούν με κλιμάκωση

Σύνταξη
Ο Πούτιν λέει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να σταματήσει την προμήθεια φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές
«Υπάρχουν κι άλλες» 04.03.26

Ο Πούτιν λέει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να σταματήσει την προμήθεια φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές

«Αυτή δεν είναι απόφαση, είναι, εν προκειμένω, αυτό που ονομάζεται “σκέφτομαι φωναχτά”. Σίγουρα θα δώσω εντολή στην κυβέρνηση να εργαστεί σε αυτό το θέμα μαζί με τις εταιρείες μας», είπε ο Πούτιν.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Σε τροχιά δοκιμασίας η ελληνική οικονομία – Το δυσμενές σενάριο για την ανάπτυξη
Ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή 04.03.26

Σε τροχιά δοκιμασίας η ελληνική οικονομία - Το δυσμενές σενάριο για την ανάπτυξη

Τα «τύμπανα του πολέμου» ηχούν δυνατά στη Μέση Ανατολή τραντάζοντας συθέμελα την παγκόσμια οικονομία. Η Ελλάδα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με τον φόβο για σοβαρές αναταράξεις να είναι υπαρκτός.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Κύπρος ή η Τουρκία ήταν ο στόχος του πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν;
Κόσμος 04.03.26

Η Κύπρος ή η Τουρκία ήταν ο στόχος του πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν;

Η Τουρκία υπογραμμίζει ότι δεν ήταν ο στόχος του πυραύλου και διατηρεί το δικαίωμα απάντησης σε κάθε εχθρική ενέργεια, ενώ Τούρκος αξιωματούχος εκτιμά ότι η πραγματική στόχευση ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο.

Σύνταξη
Το άγχος του Λανουά για ξένους διαιτητές και πως γκρέμισε το… τείχος του Λαόθ
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Το άγχος του Λανουά για ξένους διαιτητές και πως γκρέμισε το… τείχος του Λαόθ

Ισπανός διαιτητής θα σφυρίξει το ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ, ενώ είχαν σταματήσει να έρχονται στην Ελλάδα από τον τελικό Κυπέλλου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ στις 21 Μαΐου 2022 στο ΟΑΚΑ

Βάιος Μπαλάφας
«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Δένδιας: Η Ελλάδα είναι προστατευμένη – Δεν έχουμε πληροφορία ότι drones είχαν στόχο τη Σούδα
Πολιτική 04.03.26

Δένδιας: Η Ελλάδα είναι προστατευμένη – Δεν έχουμε πληροφορία ότι drones είχαν στόχο τη Σούδα

Ο Δένδιας υπογράμμισε πως η παρουσία και των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο είναι για να προστατευθεί το σύνολο του νόμιμου πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλα τα απαραίτητα μέτρα λαμβάνονται και στην ελληνική επικράτεια.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράκ – Μπλακάουτ στο ηλεκτρικό δίκτυο
Μέση Ανατολή 04.03.26

Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράκ – Μπλακάουτ στο ηλεκτρικό δίκτυο

«Οι Αμερικανοί πολίτες που βρίσκονται στο Ιράκ προτρέπονται εντόνως να φύγουν μόλις μπορέσουν να το πράξουν με ασφάλεια και, εν αναμονή, να προφυλάσσονται», αναφέρει η πρεσβεία των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε στάση εργασίας και κινητοποίηση στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
Ελλάδα 04.03.26

ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε στάση εργασίας και κινητοποίηση στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Τη στάση εργασίας κήρυξε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ ύστερα από αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες για να βρεθεί κανείς σε περίπτωση που ξεσπάσει Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος
Μέση Ανατολή 04.03.26

Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες για να βρεθεί κανείς σε περίπτωση που ξεσπάσει Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος

Καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύουν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν και η Τεχεράνη πραγματοποιεί αντίποινα, αυξάνονται οι φόβοι για ξέσπασμα Γ' Παγκοσμίου Πολέμου, με ορισμένες χώρες του κόσμου να είναι πιο πιθανό να γλιτώσουν τα χειρότερα

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 04.03.26

LIVE: Κηφισιά – ΠΑΟΚ

LIVE: Κηφισιά – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Κηφισιά – ΠΑΟΚ για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-ΟΦΗ 4-1: Άνετος και τέταρτος πριν πάει Λιβαδειά (vids)
Super League 04.03.26

Άνετος και τέταρτος ο Παναθηναϊκός πριν πάει Λιβαδειά (4-1)

Ο πιο παραγωγικός Παναθηναϊκός στην εποχή Μπενίτεθ, νίκησε 4-1 τον ΟΦΗ και ανέβηκε στην 4η θέση. Τα γκολ του Τριφυλλιού οι Αντίνο, Ρενάτο, Γεντβάι και Ζαρουρί, μείωσε ο Σαλσέδο για τους Κρητικούς.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Οι ΗΠΑ άνοιξαν «βεντέτα» με την Ισπανία – Κατηγορούν τη Μαδρίτη ότι θέτει σε κίνδυνο τους Αμερικανούς
«Απαίσιοι σύμμαχοι» 04.03.26

Οι ΗΠΑ άνοιξαν «βεντέτα» με την Ισπανία – Κατηγορούν τη Μαδρίτη ότι θέτει σε κίνδυνο τους Αμερικανούς

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δίνει συνέχεια στην κόντρα του Τραμπ με την Ισπανία. Προσπαθεί να δικαιολογήσει τις κυρώσεις, ισχυριζόμενος ότι η άρνηση για τις βάσεις θέτει «σε κίνδυνο αμερικανικές ζωές».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει ή βυθίσει πάνω από 20 ιρανικά πλοία, δηλώνει ο αμερικανικός στρατός
Κόσμος 04.03.26

ΗΠΑ: Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει ή βυθίσει πάνω από 20 ιρανικά πλοία, δηλώνει ο αμερικανικός στρατός

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά την επιβεβαίωση από τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας της βύθισης από υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ενός ιρανικού πολεμικού πλοίου στα ανοικτά της Σρι Λάνκα

Σύνταξη
Mετά το «Better Call Saul» ο Τζον Κρίστιαν Λαβ δεν γνώρισε τη χολιγουντιανή δόξα – Σήμερα, δουλεύει στην Amazon
«Παραδίδω χαμόγελα!» 04.03.26

Mετά το «Better Call Saul» ο Τζον Κρίστιαν Λαβ δεν γνώρισε τη χολιγουντιανή δόξα – Σήμερα, δουλεύει στην Amazon

Ο Τζον Κρίστιαν Λαβ, ηθοποιός της σειράς «Better Call Saul» δημοσίευσε ένα post στο Reddit που έγινε viral, στο οποίο περιγράφει τα νέα του επαγγελματικά βήματα μακριά από τη βιομηχανία του θεάματος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατς: Ο αρχικός σχεδιασμός του Ισραήλ προέβλεπε ότι θα έπληττε το Ιράν στα μέσα του έτους
Κόσμος 04.03.26

Κατς: Ο αρχικός σχεδιασμός του Ισραήλ προέβλεπε ότι θα έπληττε το Ιράν στα μέσα του έτους

«Προβλεπόταν μια επιχείρηση, για τα μέσα του έτους, με τους ίδιους στόχους», είπε ο Κατς, σύμφωνα με το γραφείο του, σε ομιλία ενώπιον στελεχών της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών.

Σύνταξη
