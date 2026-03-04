Αλ Τσαντίρι Νιουζ: Η σάτιρα επέστρεψε
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» και ο Λάκης Λαζόπουλος σε μια ακόμα βραδιά σάτιρας.
Ο Λάκης Λαζόπουλος άνοιξε και πάλι αυλαία στη σατιρική εκπομπή του MEGA Αλ Τζαντίρ Νιουζ με το καυστικό σχολιασμό του, το αιχμηρό χιούμορ του και τα ανεπανάληπτα επιθεωρησιακά σκετς σε ένα δίωρο διασκέδασης που έχει κερδίσει τη δική του ξεχωριστή θέση στην ελληνική τηλεόραση.
Ο Λάκης Λαζόπουλος και η ομάδα της εκπομπής έχουν συγκεντρώσει τις δηλώσεις, τα βίντεο και τα στιγμιότυπα της επικαιρότητας που ο δημιουργός μοιράζεται ζωντανά με το κοινό στο πλατό, αλλά και με τους τηλεθεατές από το σπίτι.
Το «Αλ Τσαντίρι Νιουζ» υποδέχεται ακόμη έναν καλλιτέχνη που θα χαρίσει τον δικό του ρυθμό στη σκηνή. Ο Γιάννης Κότσιρας έρχεται στο MEGA για να θυμίσει μελωδίες που έχουμε αγαπήσει και τραγουδήσει στις παρέες όλα αυτά τα χρόνια.
Ο Λάκης Λαζόπουλος θα έχει κοντά του, ξανά, ανθρώπους που αγαπά και εκτιμά για την καλλιτεχνική τους πορεία. Μαζί θα συζητήσουν, θα ανασύρουν κοινές αναμνήσεις και προβληματισμούς και θα δημιουργήσουν μια ακόμη ανεπανάληπτη επιθεωρησιακή στιγμή στο «Αλ Τσαντίρι Νιουζ».
