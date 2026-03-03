ΒΗΜΑ: Έρχεται αυτή την Κυριακή με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη
Στις 8 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη.
Αυτή την Κυριακή 8 Μαρτίου, η εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ κυκλοφορεί με τον Β΄ τόμο (Δ–Κ) του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη, συνεχίζοντας μια σπουδαία εκδοτική πρωτοβουλία που φέρνει σε κάθε σπίτι ένα έργο αναφοράς για τη γλώσσα μας.
Το μνημειώδες αυτό έργο, αποτέλεσμα πολυετούς επιστημονικής έρευνας και αφοσίωσης, αποτελεί την πλέον σύγχρονη και τεκμηριωμένη ετυμολογική καταγραφή της Νέας Ελληνικής. Με συστηματική αξιοποίηση της διεθνούς βιβλιογραφίας και των εγκυρότερων πηγών, παρακολουθεί τη διαδρομή των λέξεων μέσα στον χρόνο, αναδεικνύοντας τις ρίζες, τις μεταμορφώσεις και τον σημασιολογικό τους πλούτο όπως αποτυπώνεται στα κείμενα κάθε εποχής.
Ξεχωριστή θέση καταλαμβάνουν οι αναλύσεις των βασικών ετυμολογικών οικογενειών, που συνδέουν λέξεις ομόρριζες όχι μόνο εντός της ελληνικής αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Μέσα από αυτές τις διασυνδέσεις αναδεικνύεται ο διαχρονικός ρόλος της ελληνικής ως γλωσσικού θεμελίου και πολιτισμικής δύναμης με διεθνή ακτινοβολία. Παράλληλα, ιστορικές επισημάνσεις φωτίζουν την πρώτη καταγραφή των λέξεων, τα πρόσωπα και τα γεγονότα που τις σημάδεψαν, καθώς και τους σημαντικότερους σταθμούς της εξέλιξής τους.
Με σαφή και περιεκτικά σχόλια, το λεξικό εξηγεί τον σχηματισμό, τη χρήση και την ορθογραφία των λέξεων, ενώ ειδικοί πίνακες για δάνεια και αντιδάνεια προσφέρουν μια εποπτική εικόνα της γλωσσικής αλληλεπίδρασης μέσα στους αιώνες.
Ο Β΄ τόμος (Δ–Κ) του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και για κάθε αναγνώστη που επιθυμεί να εμβαθύνει στην ιστορία και τη δυναμική της ελληνικής γλώσσας. Μια σημαντική προσφορά πολιτισμού και παιδείας, που αξίζει να έχει θέση σε κάθε βιβλιοθήκη.
ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Του Γ. Μπαμπινιώτη
ΤΟΜΟΣ Β΄ (Δ–Κ)
Αυτή την Κυριακή 8 Μαρτίου με ΤΟ ΒΗΜΑ
