Μια νύχτα μόνο: Ψάχνοντας την αλήθεια
Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς Μια νύχτα μόνο. Απόψε, στις 21.40, στο MEGA.
Το 47ο επεισόδιο της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε, στις 21:40.
Ο Οδυσσέας έρχεται σε συμφωνία με την Ευθυμίου, για να αποδείξει την αθωότητά του στην Αρετή. Πόσο καλά θα πάει το σχέδιό του;
Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Μια νύχτα μόνο
Ο Σταύρος απαιτεί από τον Οδυσσέα να βάλει σε προτεραιότητα τα θέματα της εταιρίας και να μην ασχολείται μόνο με τα προσωπικά του. Ο Οδυσσέας, από την πλευρά του, τον κατηγορεί ότι παίζει θέατρο και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία, προκειμένου να πλησιάσει την Αρετή. Η Μαρίκα προσπαθεί να συμπληρώσει τα κομμάτια του παζλ για να δει αν κρύβεται η Άσπα πίσω από την απόπειρα στη Μίνα, ενώ ο Άλκης παρασύρεται στον τζόγο με δόλωμα μία γυναίκα. Ο Οδυσσέας καταφέρνει να έρθει σε μία συμφωνία με την Ευθυμίου, προσπαθώντας να αποδείξει την αθωότητα του στην Αρετή.
Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.
Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα
Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης
Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη
Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης
Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου
Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη
Μουσική: Νίκος Τερζής
ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA
«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»
ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:40, ΣΤΟ MEGA
#MiaNyxtaMono
Δείτε το τρέιλερ
