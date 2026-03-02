Έχω παιδιά: Μια βουτιά στο παρελθόν

Νέο επεισόδιο για την οικογενειακή κωμωδία του MEGA, «Έχω παιδιά», απόψε στις 20:50.

Η οικογένεια Πολίτη καλείται να διαχειριστεί τις αναμνήσεις από το παρελθόν, το απρόβλεπτο παρόν και το άγχος για το μέλλον, αποδεικνύοντας πως όσο κι αν προσπαθείς να προγραμματίσεις τη ζωή, τα παιδιά έχουν πάντα το δικό τους, πιο δημιουργικό πλάνο.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς «Έχω παιδιά»:

Επεισόδιο 9 – «Έχω μωρά»

Η Στέλλα ζητά επίμονα συμβουλές από τη Σάρα και τον Μιχάλη, αναγκάζοντάς τους να ανοίξουν το «κουτί της Πανδώρας»: την εποχή που οι ίδιοι είχαν μωρά. Μέσα από ένα σπαρταριστό flashback, μοιράζονται την ωμή αλήθεια για τις αλλαγές πάνας που θυμίζουν «Επικίνδυνη Αποστολή», τη μάχη του ταΐσματος που καταλήγει πάντα σε άτακτη υποχώρηση και το «Άγιο Δισκοπότηρο» της γονεϊκότητας: τον ύπνο. Μια βουτιά στις αναμνήσεις που αποδεικνύει ότι, αν βγεις αλώβητος από τους πρώτους μήνες που γίνεσαι γονιός, τότε μπορείς να καταφέρεις τα πάντα.

Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης

Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα

Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης

Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης

Σενάριο: Λάμπρος Φισφής

Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου

Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα

Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής

Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026

