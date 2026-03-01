Στουτγκάρδη-Βόλφσμπουργκ 4-0: Οι ορεξάτοι γηπεδούχοι «καθάρισαν» από το πρώτο ημίχρονο

Ασταμάτητη η Στουτγκάρδη η οποία μπήκε ορεξάτη και «καθάρισε» με τρία γκολ από το πρώτο ημίχρονο το ματς με την ουραγό Βόλφσμπουγκ, ενώ το «κερασάκι» στην τούρτα (4-0) μπήκε στις καθυστερήσεις. Οι γηπεδούχοι έκαναν επίδειξη δύναμης και εκμεταλλεύτηκαν τις αμυντικές αδυναμίες των φιλοξενούμενων. Πρωταγωνιστής με δυο γκολ ο Τζέιμι Λεβέλινγκ.

Η Στουτγκάρδη, μετά το ματς της 24ης αγωνιστικής, έπιασε την Χόφενχαϊμ στην 3η θέση με 46 βαθμούς και έστειλε ηχηρό μήνυμα για τη διεκδίκηση ενός εισιτηρίου που οδηγεί στο Champions League, έχοντας όπλο της έδρα της (9 νίκες, 2 ισοπαλίες, 1 ήττα). Η Βόλφσμπουργκ «χαροπαλεύει» καθώς είναι 17η με 20 βαθμούς, δυο κάτω από τη θέση που οδηγεί στα μπαράζ.

Η Στουτγκάρδη απείλησε στο 6’, όταν ο Γκράμπαρα απέκρουσε σουτ του Ντεμίροβιτς. Νέα απόκρουση του γκολκίπερ της Βόλφσμπουργκ σε σουτ του Καραζόρ στο 15’. Αυτά ήταν τα… μηνύματα, ακολούθησαν οι πράξεις των γηπεδούχων.

Το σκορ για την Στουτγκάρδη άνοιξε ο Ντενίζ Ουντάβ με κοντινό πλασέ στο 21’, αφού ο Ντεμίροβιτς του έστρωσε τη μπάλα και το 2-0 ο Λεβέλινγκ στο 30’, μετά από πάσα του Φούχριχ, ο οποίος πέρασε και τον τερματοφύλακα. Στο πρώτο ημίχρονο υπήρξαν δυο ακόμη ευκαιρίες στον μονόλογο των γηπεδούχων έχασαν οι Στίλερ (25’) και Ντεμίροβιτς (34’).

Οι γηπεδούχοι δεν κατέβασαν ταχύτητα. Ετσι στο 42’ έγινε το 3-0 υπέρ της Στουγκάρδης με σουτ Τζέιμι Λεβέλινγκ, ο οποίος έστειλε τη μπάλα για δεύτερη φορά στα δίχτυα της Βόλφσμπουργκ. Μόνη καλή στιγμή των φιλοξενούμενων σε ένα σουτ του Μάγιερ στο 45+2’, όταν η μπάλα κατέληξε άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο παρά τις τρεις αλλαγές του Ντάνιελ Μπάουερ, για να φρεσκάρει τη μεσοεπιθετική γραμμή, η Βόλφσμπουργκ δεν εμφανίστηκε στο γήπεδο. Η Στουτγκάρδη κράτησε το ματς στα μέτρα της με την κατοχή της μπάλας. Το 4-0 στο 90+5’ με σουτ του Νάρτι, μετά από πάσα του Τιάγκο.

ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ: Νούμπελ, Τζέτσχ, Εντρικς, Τζακέζ (68’ Νταχίλ), Λεβέλινγκ (77’ Ασινιόν), Καραζόρ, Στίλερ, Φούχριχ (87’ Τιάγκο), (88’ Αρεβάλο) Ελ Κανούς, Ουντάβ (77’ Νάρτι), Ντεμίροβιτς.

ΒΟΛΦΣΠΟΥΡΓΚ: Γκράμπαρα, Κουμπεντί, Κουλιεράκης, Τζενζ, Μπελοσιάν (85’Ζέχντερ), Ερικσεν, Γκεράλντ, Νταγκίμ (46’ Αντζέι), Μάγιερ (46’ Σιογκάι), Χένσελ (62’ Λίντστρομ), Αμουρά (46’ Πεζσίνοβιτς).

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 27/2

Άουγκσμπουργκ-Κολωνία 2-0

Σάββατο, 28/2

Μπάγερ Λεβερκούζεν-Μάιντς 1-1

Βέρντερ Βρέμης-Χάιντενχαϊμ 2-0

Γκλάντμπαχ-Ουνιόν Βερολίνου 1-0

Χόφενχαϊμ-Ζανκτ Πάουλι 0-1

Μπορούσια Ντόρτμουντ-Μπάγερν Μονάχου 2-3

Κυριακή, 1/3

Στουτγκάρδη-Βόλφσμπουργκ 4-0

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Φράιμπουργκ (18:30)

Αμβούργο-Λειψία (20:30)

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Το πρόγραμμα της επόμενης (25ης) αγωνιστικής:

Παρασκευή, 6/3

Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ (21:30)

Σάββατο, 7/3

Φράιμπουργκ-Μπάγερ Λεβερκούζεν (16:30)

Μάιντς-Στουτγκάρδη (16:30)

Λειψία-Άουγκσμπουργκ (16:30)

Βόλφσμπουργκ-Αμβούργο (16:30)

Χάιντενχαϊμ-Χόφενχαϊμ (16:30)

Κολωνία-Μπορούσια Ντόρτμουντ (19:30)

Κυριακή, 8/3

Ζανκτ Πάουλι-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (16:30)

Ουνιόν Βερολίνου-Βέρντερ Βρέμης (18:30)