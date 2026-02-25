Ίνγκασον: «Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση, θα παλέψουμε για την πρόκριση»

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από τη Βικτόρια Πλζεν στη ρεβάνς του 2-2, για τα πλέι οφ του Europa League, με τον Σβέριρ Ίνγκασον να μιλά στη συνέντευξη Τύπου. Ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι Πράσινοι έχουν μπροστά τους ένα τελικό, ενώ ξεκαθάρισε ότι είναι έτοιμοι για την πρόκριση.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Σβέριρ Ίνγκασον:

Για το τι χρειάζεται να κάνει αύριο ο Παναθηναϊκός: «Θα παρακολουθήσουμε ένα παρόμοιο παιχνίδι με εκείνο στην Αθήνα. Περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση αυτή και πάμε να παλέψουμε για να πάρουμε την πρόκριση», ανέφερε αρχικά ο Ίνγκασον.

Για το αν μπορεί να γλυκάνει τη συνέχεια της ομάδας μία πιθανή πρόκριση: «Προφανώς είναι ένας τελικός, γιατί όποια ομάδα χάσει αύριο αποκλείεται από τη διοργάνωση. Είμαστε προετοιμασμένοι. Έχουμε παίξει μαζί τους άλλες δύο φορές φέτος, μας ξέρουν και τους ξέρουμε. Θα ήθελα να σταθώ στη συγκέντρωση, έχουμε κάνει καλή προετοιμασία κι έχουμε δείξει πως μπορούμε να τα καταφέρουμε απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο στην Ευρώπη».

Για την διαφορά της εικόνας σε Ελλάδα και Ευρώπη: «Καλή ερώτηση. Αν ξεραμε την απάντηση, θα είχαμε ήδη λύσει το πρόβλημα. Προσπαθούμε να βελτιωθούμε γρήγορα. Είμαστε με τον κόουτς εδώ και τέσσερις μήνες, με πολλές μεταγραφές και αλλαγές. Από την εμπειρία του στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν αλλάζει γρήγορα. Είμαστε πολύ μακριά από τους στόχους μας φέτος. Νομίζω ότι έχουμε αναγνωρίσει κάποια προβλήματα και τα έχουμε συζητήσει εσωτερικά. Κοιτάμε να τα πάμε φέτος όσο καλύτερα γίνεται και να προετοιμαστούμε όσο μπορούμε περισσότερο για τη νέα σεζόν», κατέληξε ο Ίνγκασον.