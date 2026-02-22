Νίκος Ανδρουλάκης: Δώδεκα πόντοι στην Κάτω Ιταλία – Το βίντεο στο TikTok
Με ένα βίντεο στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζει το οδοιπορικό του στο Καταντζάρο της Ιταλίας.
Με ένα βίντεο στο TikTok, υπό τον τίτλο «Κάτω Ιταλία twelve points», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζει το οδοιπορικό του στο Καταντζάρο της Ιταλίας.
«Κάτω Ιταλία twelve points»
Με αφορμή το φεστιβάλ μουσικής «Ήχοι της Magna Graecia», συγκροτήματα, σολίστ και χορωδίες από την Ελλάδα και την Ιταλία έδωσαν «ένα μοναδικό ρεσιτάλ».
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είδε τον δήμαρχο του Καταντζάρο και μετά… Bella Ciao.
@nikos.androulakisKάτω Ιταλία twelve points♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis
«Μοναδικό γεγονός»
«Σήμερα, εδώ στην καρδιά της Magna Graecia, στο Καταντζάρο έγινε ένα μοναδικό γεγονός, μια συνάντηση της κοινής μας ιστορίας και της κοινής μας κληρονομιάς», ακούγεται να λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
«Τα παιδιά μας και ο πολιτισμός μας είναι το μέλλον μας», το μήνυμα που στέλνει ο Νίκος Ανδρουλάκης.
