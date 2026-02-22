newspaper
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
21.02.2026 | 19:39
Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στη Μαλαισία
Νίκος Ανδρουλάκης: Δώδεκα πόντοι στην Κάτω Ιταλία – Το βίντεο στο TikTok
Παρασκήνιο 22 Φεβρουαρίου 2026, 19:08

Νίκος Ανδρουλάκης: Δώδεκα πόντοι στην Κάτω Ιταλία – Το βίντεο στο TikTok

Με ένα βίντεο στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζει το οδοιπορικό του στο Καταντζάρο της Ιταλίας.

Vita.gr
Spotlight

Με ένα βίντεο στο TikTok, υπό τον τίτλο «Κάτω Ιταλία twelve points», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, παρουσιάζει το οδοιπορικό του στο Καταντζάρο της Ιταλίας.

«Κάτω Ιταλία twelve points»

Με αφορμή το φεστιβάλ μουσικής «Ήχοι της Magna Graecia», συγκροτήματα, σολίστ και χορωδίες από την Ελλάδα και την Ιταλία έδωσαν «ένα μοναδικό ρεσιτάλ».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είδε τον δήμαρχο του Καταντζάρο και μετά… Bella Ciao.

@nikos.androulakisKάτω Ιταλία twelve points♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

«Μοναδικό γεγονός»

«Σήμερα, εδώ στην καρδιά της Magna Graecia, στο  Καταντζάρο έγινε ένα μοναδικό γεγονός, μια συνάντηση της κοινής μας ιστορίας και της κοινής μας κληρονομιάς», ακούγεται να λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Τα παιδιά μας και ο πολιτισμός μας είναι το μέλλον μας», το μήνυμα που στέλνει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Business
Εξαγωγές: Προς νέες «κορυφές» τα ελληνικά τρόφιμα

Εξαγωγές: Προς νέες «κορυφές» τα ελληνικά τρόφιμα

World
Κομισιόν: Δεν δέχεται αύξηση στους δασμούς – Η ανακοίνωση

Κομισιόν: Δεν δέχεται αύξηση στους δασμούς – Η ανακοίνωση

Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις
Παρασκήνιο 18.02.26

Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις

Ο κ. Γεωργιάδης, εμφανίστηκε ενοχλημένος από ερώτηση για την κόντρα του με την κ. Κωνσταντοπούλου και σε υψηλούς τόνους κατηγόρησε τον δημιοσιογράφο για «ισαποστακισμό», παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα - Έντονη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά – Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία
Παρασκήνιο 17.02.26

Ένα «success story» με αμφιλεγόμενα ποσοστά - Όταν ο πρωθυπουργός μιλά για τη νεανική ανεργία

Είσαι νέος/α και γκρινιάζεις; Μην το κάνεις. Απλά κάνε κλικ σε ένα από τα προφίλ που διατηρεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γρήγορα θα αλλάξεις γνώμη. Όχι, το κείμενο αυτό δεν περιλαμβάνει «τοποθέτηση προϊόντος».

Σύνταξη
Συντηρεί την κόντρα με τον Γεωργιάδη η Κωνσταντοπούλου και φτάνει μέχρι τον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική 12.02.26

Συντηρεί την κόντρα με τον Γεωργιάδη η Κωνσταντοπούλου και φτάνει μέχρι τον Χρυσοχοΐδη

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας μετά τη σφοδρή σύγκρουση με τον υπουργό Υγείας στη Βουλή ζητά παραιτήσεις και αναμένει άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύνταξη
Ολομέλεια: Εκτός ελέγχου Άδωνις – Ζωή στη Βουλή
«Ροντέο» το Κοινοβούλιο 12.02.26

Εκτός ελέγχου Άδωνις - Ζωή στη Βουλή

Ξέφυγε η κατάσταση στη Βουλή. Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου αντάλλαξαν βαριές κατηγορίες, ευτελίζοντας τη διαδικασία.

Σύνταξη
Ο Παρασκευαΐδης ξαναξέχασε ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινό πνεύμα και αγαστή συνεργασία με τον Αθανασίου της ΝΔ
Παρασκήνιο 06.02.26

Ο Παρασκευαΐδης ξαναξέχασε ότι ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και μιλάει για κοινό πνεύμα και αγαστή συνεργασία με τον Αθανασίου της ΝΔ

Όταν δεν εκφράζει ακροδεξιές απόψεις, συντάσσεται με τη δεξιά και τη ΝΔ ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, που όμως παραμένει βουλευτής Λέσβου του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη φορά έπλεξε το εγκώμιο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπου Αθανασίου, μιλώντας για «κοινό πνεύμα» και συνεργασία, δημιουργώντας νέα ερωτήματα για τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Η ανάρτηση «βόμβα» Καραχάλιου που «συνδέει» Καρυστιανού – Παύλο Ντε Γκρες
Πολιτική 02.02.26

Η ανάρτηση «βόμβα» Καραχάλιου που «συνδέει» Καρυστιανού – Παύλο Ντε Γκρες

Ο πρώην σύμβουλος στρατηγικής του Κώστα Καραμανλή «βλέπει» συνεργασία Καρυστιανού – Ντε Γκρες γεγονός που αν επιβεβαιωθεί δεν αφήνει πολλά περιθώρια για το ιδεολογικό πρόσημο του υπό δημιουργία κόμματος.

Σύνταξη
Βασίλης Κικίλιας: «Εχθρός μας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι»
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

Βασίλης Κικίλιας: «Εχθρός μας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι»

O υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, βάλλει ενάντια στους «σύγχρονους λαθρέμπορους που βάζουν δυστυχείς ανθρώπους μέσα σε βάρκες - κουφάρια χωρίς σωσίβια, εγκαταλείποντάς τους στις πιο δύσκολες συνθήκες».

Σύνταξη
Άντριου: Αστυνομικοί της Σκότλαντ Γιαρντ στην υπηρεσία του έκαναν «πόρτα» σε πάρτι του Έπσταϊν το 2010
Νέα αποκάλυψη 22.02.26

Αστυνομικοί της Σκότλαντ Γιαρντ στην υπηρεσία του Άντριου έκαναν «πόρτα» σε πάρτι του Έπσταϊν το 2010

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον έκπτωτο πρίγκιπα Άντριου και τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν που πέθανε το 2019

Σύνταξη
Κλιματική Αλλαγή: Η επισιτιστική ανασφάλεια μας χτυπάει την πόρτα
SOS 22.02.26

Η επισιτιστική ανασφάλεια μας χτυπάει την πόρτα - Το σενάριο του τρόμου

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις κοινωνίες και τις οικονομίες με πολλαπλούς τρόπους και εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο υποφέρουν από επισιτιστική ανασφάλεια. Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση…

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καίγεται ολοσχερώς η επιχείρηση στα Σπάτα – Ζημιές και σε διπλανό κτίριο – Εξετάζεται αν πρόκειται για εμπρησμό
Ελλάδα 22.02.26

Καίγεται ολοσχερώς η επιχείρηση στα Σπάτα – Ζημιές και σε διπλανό κτίριο – Εξετάζεται αν πρόκειται για εμπρησμό

Η φωτιά έχει καταστρέψει μεγάλο μέρος της επιχειρήσεις με αθλητικά είδη και συνεχίζει το καταστροφικό της έργο - Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά επεκτάθηκε και σε διπλανή επιχείρηση

Σύνταξη
LIVE: Άρης – Κηφισιά
Ποδόσφαιρο 22.02.26

LIVE: Άρης – Κηφισιά

LIVE: Άρης – Κηφισιά. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Κηφισιά για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Κυψέλη: Αναζητείται ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει ΑμεΑ – Φέρεται να έχει επιχειρήσει να κακοποιήσει την κόρη του
Ελλάδα 22.02.26

Κυψέλη: Αναζητείται ο 64χρονος που επιχείρησε να βιάσει ΑμεΑ – Φέρεται να έχει επιχειρήσει να κακοποιήσει την κόρη του

Οι πράξεις του έχουν καταγραφεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος του σπιτιού στην Κυψέλη, ενώ οι Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο να επιχείρησε να επιτεθεί και στη δεύτερη κοπέλα.

Σύνταξη
Ιράν: Για μυστική συμφωνία με τη Ρωσία για την απόκτηση χιλιάδων προηγμένων πυραύλων, λένε οι Financial Times
«Διαρροή ρωσικών εγγράφων» 22.02.26

Για μυστική συμφωνία Ιράν - Ρωσίας για την απόκτηση χιλιάδων προηγμένων πυραύλων, λένε οι Financial Times

Τι αναφέρει το ρεπορτάζ των Financial Times για τη συμφωνία ανάμεσα σε Ιράν και Ρωσία - Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Ύμνος στη Ζωή, της Ζιζέλ Πελικό: Γιατί η ντροπή ανήκει στους θύτες – κι αυτοί μπορεί πράγματι να κοιμούνται πλάι μας κάθε νύχτα
«Κατηγορώ» 22.02.26

Ύμνος στη Ζωή, της Ζιζέλ Πελικό: Γιατί η ντροπή ανήκει στους θύτες – κι αυτοί μπορεί πράγματι να κοιμούνται πλάι μας κάθε νύχτα

Από μια χαμένη κλήση δίπλα σε γήπεδο τένις μέχρι μια δίκη που συγκλόνισε τη Γαλλία, η Ζιζέλ Πελικό αρνήθηκε να κρυφτεί. Και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που μιλάμε για τον βιασμό.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Τότεναμ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 22.02.26

LIVE: Τότεναμ – Άρσεναλ

LIVE: Τότεναμ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Άρσεναλ για την 27η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Νικόλας Φαραντούρης: «Έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα»
Πολιτική 22.02.26

Νικόλας Φαραντούρης: «Έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα»

O ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης γνωστοποίησε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δρομολογεί επίσημη έρευνα για το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Ζωγράφου: Υποχρέωσαν νηπιαγωγό να γυρίσει στο σχολείο με σπασμένο πόδι – «Ζητάω ίσα δικαιώματα»
Ελλάδα 22.02.26

Ζωγράφου: Υποχρέωσαν νηπιαγωγό να γυρίσει στο σχολείο με σπασμένο πόδι – «Ζητάω ίσα δικαιώματα»

Στη νηπιαγωγό τοποθετήθηκαν λάμες, νοσηλεύτηκε για μία εβδομάδα και για να αναρρώσει χρειάζονταν 4 μήνες. Στις 15 μέρες ωστόσο, την ανάγκασαν να γυρίσει, αλλιώς θα έχανε τη θέση της.

Σύνταξη
