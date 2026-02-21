Η FA δεν θα λάβει μέτρα για τα σχόλιά του Ράτκλιφ περί μετανάστευσης

Ο ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τζιμ Ράτκλιφ, δεν θα αντιμετωπίσει πειθαρχικά μέτρα επειδή δήλωσε ότι η Μεγάλη Βρετανία έχει «αποικιστεί» από μετανάστες, ανακοίνωσε (21/2) η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία (FA).

Ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος ζήτησε συγγνώμη την περασμένη εβδομάδα για την επιλογή της γλώσσας που χρησιμοποίησε, αλλά δήλωσε ότι ήταν σημαντικό να τεθεί το ζήτημα της μετανάστευσης. Τα αρχικά του σχόλια προκάλεσαν την επίπληξη του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Η FA για τον Ράτκλιφ

«Ως καθοδήγηση, υπενθυμίζουμε στον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ τις ευθύνες του ως συμμετέχοντα στο αγγλικό ποδόσφαιρο όταν συμμετέχει σε συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης. Δεν θα προβούμε σε περαιτέρω ενέργειες», ανέφερε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία σε σύντομη ανακοίνωσή της.

Ο Ράτκλιφ, ιδρυτής της χημικής εταιρείας INEOS, είχε δηλώσει στη συνέντευξη της 11ης Φεβρουαρίου ότι η υψηλή μετανάστευση και οι άνθρωποι που ζουν με επιδόματα βλάπτουν την οικονομία.

«Δεν μπορείς να έχεις μια οικονομία με 9 εκατομμύρια ανθρώπους που λαμβάνουν επιδόματα και τεράστια επίπεδα μεταναστών που εισέρχονται. Θέλω να πω, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποικιστεί, κοστίζει πάρα πολλά χρήματα», δήλωσε ο Ράτκλιφ στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αποικιστεί από μετανάστες, πραγματικά, έτσι δεν είναι;», ρώτησε.

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάικλ Κάρικ, απέφυγε χθες (20/2) να εμπλακεί στην αντιπαράθεση: «Η ισότητα, η ποικιλομορφία και ο σεβασμός ο ένας για τον άλλον είναι κάτι που προσπαθούμε να συνεχίσουμε καθημερινά», δήλωσε ο Κάρικ στους δημοσιογράφους.