Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026
Η μεγάλη επανάσταση του Αμβούργου
Η μεγάλη επανάσταση του Αμβούργου

Οι φίλαθλοι του Αμβούργου γίνονται ιδιοκτήτες με 887 ευρώ - Το HSV Supporters Trust αλλάζει τα δεδομένα στο γερμανικό ποδόσφαιρο

Σε μια ιστορική απόφαση που ενδέχεται να αναδιαμορφώσει το μοντέλο λειτουργίας των επαγγελματικών συλλόγων στη Γερμανία, το Αμβούργο προχώρησε στην έγκριση ενός πρωτοποριακού σχήματος συμμετοχής των φιλάθλων στη μετοχική δομή του ποδοσφαιρικού τμήματος. Μέσω του νέου μοντέλου με την ονομασία HSV Supporters Trust, τα μέλη, οι οπαδοί αλλά και εταιρείες αποκτούν τη δυνατότητα να επενδύσουν απευθείας στην επαγγελματική ομάδα, αγοράζοντας μερίδια της HSV Fußball AG & Co. KGaA.

Η απόφαση ελήφθη σε γενική συνέλευση με τη συμμετοχή περίπου 500 μελών και χαρακτηρίστηκε ως «ιστορικό βήμα» από τον πρόεδρο του συλλόγου, Henrik Koncke. Ο 35χρονος διοικητικός ηγέτης υπογράμμισε πως πρόκειται για την πρώτη συμμετοχική πρωτοβουλία τέτοιου είδους σε επαγγελματικό γερμανικό σύλλογο, σηματοδοτώντας –όπως ανέφερε– «την αρχή του κεφαλαίου που θέλουμε να γράψουμε στο HSV».

Η διάθεση των μεριδίων αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάιο ή τον Ιούνιο του 2026, σε χρονική περίοδο που συμπίπτει με την τελική ευθεία της Bundesliga, αρχικά με αποκλειστική πρόσβαση για τα μέλη του συλλόγου. Το κόστος συμμετοχής για ιδιώτες έχει οριστεί στα 887 ευρώ, ενώ για τις επιχειρήσεις η ελάχιστη επένδυση ανέρχεται στις 18.870 ευρώ. Παρά το ύψος της επένδυσης, κάθε συμμετέχων θα διαθέτει μία και μοναδική ψήφο στη γενική συνέλευση, ανεξαρτήτως ποσού, στοιχείο που ενισχύει τον δημοκρατικό χαρακτήρα του εγχειρήματος και αποτρέπει τη συγκέντρωση ισχύος σε λίγους μεγαλοεπενδυτές.

Ο μηχανισμός είναι σαφής: το HSV Supporters Trust θα συγκεντρώνει τα κεφάλαια και θα τα χρησιμοποιεί για την αγορά μετοχών της ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Τα επιπλέον έσοδα που θα εισρέουν στη HSV Fußball AG θα κατευθύνονται σε έργα με άμεσο όφελος για τους φιλάθλους. Ήδη έχουν τεθεί ως προτεραιότητες η αναβάθμιση του ιστορικού Volksparkstadion και η βελτίωση των συνθηκών παρακολούθησης για το κοινό, με παρεμβάσεις στις υποδομές και στις υπηρεσίες προς τους θεατές.

Παρότι η διοίκηση αποφεύγει να προβεί σε συγκεκριμένες προβλέψεις εσόδων, ο αρχικός στόχος κινείται σε οκταψήφιο ποσό, κάτι που θα ενισχύσει σημαντικά την οικονομική ευελιξία του συλλόγου. Προβλέπονται, μάλιστα, νέοι κύκλοι διάθεσης μεριδίων τα επόμενα χρόνια, εφόσον προκύψει σαφής χρηματοδοτική ανάγκη.

Η χρονική συγκυρία δεν είναι τυχαία. Ο σύλλογος βρίσκεται σε περίοδο οικονομικής σταθερότητας, έχοντας απαλλαγεί από τα χρέη του έπειτα από τέσσερα συνεχόμενα έτη θετικών οικονομικών αποτελεσμάτων. Το νέο συνεταιριστικό μοντέλο λειτουργεί ως στρατηγικό εργαλείο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας στο μέλλον, σε ένα περιβάλλον όπου τα οικονομικά μεγέθη καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις αγωνιστικές ισορροπίες.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, το Αμβούργο διανύει μια μεταβατική αλλά σταθερή πορεία στο γερμανικό πρωτάθλημα, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση.

Η πρωτοβουλία του Αμβούργου δεν αποτελεί απλώς μια εναλλακτική χρηματοδοτική λύση. Αντιπροσωπεύει μια βαθύτερη φιλοσοφική τομή: τη μετατόπιση από το παραδοσιακό μοντέλο διοίκησης σε μια πιο συμμετοχική, διαφανή και δημοκρατική δομή, όπου οι φίλαθλοι δεν είναι μόνο θεατές ή καταναλωτές, αλλά συνδιαμορφωτές του μέλλοντος του συλλόγου. Σε μια εποχή όπου το επαγγελματικό ποδόσφαιρο συχνά κατηγορείται για αποξένωση από τη βάση του, το Αμβούργο επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τη σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό της και ίσως να ανοίξει τον δρόμο για μια νέα τάξη πραγμάτων στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αν μπουν τα λεφτά…

Φορολογικά Νέα & Eιδήσεις
Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

Crypto: Κερδίζει έδαφος η η πρόταση να μην φορολογείται η υπεραξία από την αγοραπωλησία 

Κάθετος Διάδρομος: Φέρνει deals Ελλάδας – ΗΠΑ και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς

Κάθετος Διάδρομος: Φέρνει deals Ελλάδας – ΗΠΑ και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς

Η μεγάλη επανάσταση του Αμβούργου
Η μεγάλη επανάσταση του Αμβούργου

Οι φίλαθλοι του Αμβούργου γίνονται ιδιοκτήτες με 887 ευρώ - Το HSV Supporters Trust αλλάζει τα δεδομένα στο γερμανικό ποδόσφαιρο

Πολονάρα: «Όταν μου είπαν ότι έχω λευχαιμία, σκέφτηκα να αυτοκτονήσω – Η γυναίκα μου με κράτησε στη ζωή»

Συγκινεί ο Ακίλε Πολονάρα, καθώς αποκάλυψε ότι σκέφτηκε να αυτοκτονήσει μόλις έμαθε ότι έχει λευχαιμία και τόνισε ότι η γυναίκα του τον κράτησε στη ζωή.

Πολονάρα: «Όταν μου είπαν ότι έχω λευχαιμία, σκέφτηκα να αυτοκτονήσω – Η γυναίκα μου με κράτησε στη ζωή»
Πολονάρα: «Όταν μου είπαν ότι έχω λευχαιμία, σκέφτηκα να αυτοκτονήσω – Η γυναίκα μου με κράτησε στη ζωή»

Συγκινεί ο Ακίλε Πολονάρα, καθώς αποκάλυψε ότι σκέφτηκε να αυτοκτονήσει μόλις έμαθε ότι έχει λευχαιμία και τόνισε ότι η γυναίκα του τον κράτησε στη ζωή.

Τέλος στη διαμάχη Παρί Σεν Ζερμέν και Εμπαπέ
Τέλος στη διαμάχη Παρί Σεν Ζερμέν και Εμπαπέ

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν θα κάνει έφεση στην απόφαση του δικαστηρίου για την καταβολή των δεδουλευμένων του Κιλιάν Εμπαπέ και έτσι οι δύο πλευρές μπορούν να συνεχίσουν τις ζωές τους χωρίς άλλες προστριβές.

Σοκαριστικό βίντεο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Αθλήτρια παραλίγο να χάσει το μάτι της από λεπίδα πατινιού αντιπάλου (vid)
Σοκαριστικό βίντεο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Αθλήτρια παραλίγο να χάσει το μάτι της από λεπίδα πατινιού αντιπάλου (vid)

Γλίτωσε τα χειρότερα η Πολωνή αθλήτρια που παραλίγο να χάσει το μάτι της, από λεπίδα πατινιού αντιπάλου στον ημιτελικό του αγωνίσματος short track.

Με ομάδα έμπειρων, αλλά και νέους στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα η Ελλάδα – Στην αποστολή ο Τεντόγλου
Με ομάδα έμπειρων, αλλά και νέους στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα η Ελλάδα – Στην αποστολή ο Τεντόγλου

Με μία από τις πιο δυνατές ομάδες των τελευταίων ετών ετοιμάζεται να αγωνιστεί το Σάββατο (21/2) η ελληνική ομάδα στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα κλειστού στίβου.

Final 8: Τα μέτρα ασφαλείας για τον τελικό του Κυπέλλου – Έτσι θα γίνει η είσοδος των φιλάθλων
Final 8: Τα μέτρα ασφαλείας για τον τελικό του Κυπέλλου – Έτσι θα γίνει η είσοδος των φιλάθλων

Με ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ενημερώνει τους φιλάθλους που θα βρεθούν στο γήπεδο για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Ο Εμπαπέ βγάζει δίπλωμα οδήγησης
Ο Εμπαπέ βγάζει δίπλωμα οδήγησης

Ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης Κιλιάν Εμπαπέ κάνει μαθήματα οδήγησης για να αποκτήσει δίπλωμα, κίνηση που εκλαμβάνεται ως ένα ακόμη σημάδι προσαρμογής

Βάιος Μπαλάφας
Δήμος Θεσσαλονίκης: Ρεκόρ παραπόνων για επίλυση – Ποια είναι τα αιτήματα των κατοίκων
Σε 2 χρόνια 21.02.26

Ρεκόρ παραπόνων προς επίλυση στον δήμο Θεσσαλονίκης - Ποια είναι τα αιτήματα των κατοίκων

Τα αιτήματα που κατατέθηκαν το 2024 και το 2025 προς τη διοίκηση Αγγελούδη, μέσω της εφαρμογής «Βελτιώνω την Πόλη μου» και τηλεφωνικά στη «Γραμμή Εξυπηρέτησης Πολιτών» ξεπέρασαν τα 128.500

Μην κυνηγάς τους πλούσιους, για να διορθώσεις αποτυχημένους προϋπολογισμούς – Δεν θα βγάλεις τίποτα…
Μην κυνηγάς τους πλούσιους, για να διορθώσεις αποτυχημένους προϋπολογισμούς – Δεν θα βγάλεις τίποτα…

Τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, αρκετοί πολιτικοί θέλουν να επιβάλουν μεγαλύτερους φόρους στους πλούσιους για να βγάλουν «τα σπασμένα» των κρατικών προϋπολογισμών - Πόσο αποτελεσματικό θα είναι αυτό;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κρήτη – Τραγωδία με ναυάγιο ανοιχτά του Ηρακλείου: Αυξάνονται οι νεκροί μετανάστες, 27 οι αγνοούμενοι
Τραγωδία με ναυάγιο ανοιχτά του Ηρακλείου: Αυξάνονται οι νεκροί μετανάστες, 27 οι αγνοούμενοι

Οι διασωθέντες μετανάστες από το περιστατικό νότια του Ηρακλείου, στην Κρήτη είναι 20. Συνεχίζεται η επιχείρηση, ενώ καταγράφηκε δεύτερο καράβι με 67 άτομα στην ί

Λήμνος: Μετράει ζημιές η Μύρινα από τη σαρωτική κακοκαιρία – Ποτάμια οι δρόμοι, ζημιές σε σπίτια και καταστήματα
Μετράει ζημιές η Μύρινα από τη σαρωτική κακοκαιρία - Ποτάμια οι δρόμοι, ζημιές σε σπίτια και καταστήματα

, αποθήκες και επαγγελματικοί χώροι, σπίτια, γέμισαν λάσπη, ενώ κάτοικοι προσπαθούσαν με κουβάδες και σκούπες να σώσουν ό,τι μπορούσε να σωθεί από την κακοκαιρία που σάρωσε τη Λήμνο

Πολονάρα: «Όταν μου είπαν ότι έχω λευχαιμία, σκέφτηκα να αυτοκτονήσω – Η γυναίκα μου με κράτησε στη ζωή»
Πολονάρα: «Όταν μου είπαν ότι έχω λευχαιμία, σκέφτηκα να αυτοκτονήσω – Η γυναίκα μου με κράτησε στη ζωή»

Συγκινεί ο Ακίλε Πολονάρα, καθώς αποκάλυψε ότι σκέφτηκε να αυτοκτονήσει μόλις έμαθε ότι έχει λευχαιμία και τόνισε ότι η γυναίκα του τον κράτησε στη ζωή.

Μουρτζούκου: «Έλεγα από την αρχή ότι παιδί μου έφυγε από το χέρι της» ξεσπάει ο πατέρας του Παναγιωτάκη
«Έλεγα από την αρχή ότι παιδί μου έφυγε από το χέρι της» ξεσπάει ο πατέρας του Παναγιωτάκη για τη Μουρτζούκου

«Δικαίωση» είναι η λέξη που επαναλαμβάνει ο πατέρας του μικρού Παναγιωτάκη μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ» μετά την ποινική δίωξη εις βάρος της Μουρτζούκου για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Πού βρίσκονται οι πιο απειλούμενες γλώσσες στον κόσμο;
Πού βρίσκονται οι πιο απειλούμενες γλώσσες στον κόσμο;

Γιατί εξαφανίζονται οι γλώσσες; Η απάντηση δεν σχετίζεται μόνο με δημογραφικές μεταβολές, αλλά και με βαθύτερες σχέσεις εξουσίας. Ένας από τους βασικούς παράγοντες είναι ο γλωσσικός ιμπεριαλισμός

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στο φως παραλείψεις και κενά ασφαλείας για τη φονική έκρηξη στη Βιολάντα
Στο φως παραλείψεις και κενά ασφαλείας για τη φονική έκρηξη στη Βιολάντα

Έγγραφα εταιρείας ενεργειακών εγκαταστάσεων αποκαλύπτουν ότι στο πλαίσιο βελτίωσης στις εγκαταστάσεις υγραερίου στη μπισκοτοβιομηχανία, είχαν επισημανθεί ήδη από τον Ιούλιο του 2025 παραβάσεις στην απόσταση των δεξαμενών

Νέος κύκλος περιοδειών της «Ιθάκης» – Ο Τσίπρας ανοίγει το κεφάλαιο «επόμενη ημέρα» για τη χώρα
Νέος κύκλος περιοδειών της «Ιθάκης» – Ο Τσίπρας ανοίγει το κεφάλαιο «επόμενη ημέρα» για τη χώρα

Νέοι σταθμοί στις περιοδείες του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο απολογισμός του 15-19 και τα νέα προγραμματικά πεδία του κυβερνητικού του σχεδίου

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
ΠΑΣΟΚ: Μπλόκο σε υποψήφιους με offshore, στον «αέρα» η πλατφόρμα digitalsociety
ΠΑΣΟΚ: Μπλόκο σε υποψήφιους με offshore, στον «αέρα» η πλατφόρμα digitalsociety

Το ΠΑΣΟΚ ανεβάζει ταχύτητες ενόψει συνεδρίου, εγκαινιάζοντας την ψηφιακή πλατφόρμα digitalsociety.gr και βάζοντας αυστηρό φίλτρο διαφάνειας για τους επίδοξους υποψηφίους- Η ερώτηση για τις offshore ως μέτρο διαφάνειας

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μπραντ Πιτ: Αναζητώντας τον χολιγουντιανό σταρ ανάμεσα στους σωσίες του στην Ύδρα
Μπραντ Πιτ: Αναζητώντας τον χολιγουντιανό σταρ ανάμεσα στους σωσίες του στην Ύδρα

«Βουλιάζει» το νησί του Σαρωνικού με πληρότητα 100% για το συγκεκριμένο τριήμερο. Η παρουσία του Μπραντ Πιτ έχει τραβήξει όλα τα βλέμματα, με τους δημοσιογράφους να τον ακολουθούν σε κάθε του βήμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη
Σε πείσμα όσων λέει η κυβέρνηση, οι πολίτες δεν αισθάνονται ότι σήμερα η οικονομική τους κατάσταση είναι καλύτερη

Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των πολιτών δηλώνει ότι το 2019 είχε μεγαλύτερη οικονομική άνεση, απλώς αποδεικνύει την απόσταση ανάμεσα στην κυβερνητική ρητορική και την κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τέλος στη διαμάχη Παρί Σεν Ζερμέν και Εμπαπέ
Τέλος στη διαμάχη Παρί Σεν Ζερμέν και Εμπαπέ

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν θα κάνει έφεση στην απόφαση του δικαστηρίου για την καταβολή των δεδουλευμένων του Κιλιάν Εμπαπέ και έτσι οι δύο πλευρές μπορούν να συνεχίσουν τις ζωές τους χωρίς άλλες προστριβές.

Λέκκας: Οι σφοδρές βροχές έφεραν διαρκείς κατολισθήσεις – Γιατί το πρόβλημα με τη λειψυδρία παραμένει
Οι σφοδρές βροχές έφεραν διαρκείς κατολισθήσεις - Ο Λέκκας εξηγεί γιατί το πρόβλημα με τη λειψυδρία παραμένει

«Για τα κατολισθητικά φαινόμενα υπάρχουν διάφορα αίτια, όπως οι μεγάλες μορφολογικές κλίσεις, η φύση των πετρωμάτων, το επιφανειακό και το υπόγειο νερό», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ευθύμης Λέκκας

Σοκαριστικό βίντεο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Αθλήτρια παραλίγο να χάσει το μάτι της από λεπίδα πατινιού αντιπάλου (vid)
Σοκαριστικό βίντεο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Αθλήτρια παραλίγο να χάσει το μάτι της από λεπίδα πατινιού αντιπάλου (vid)

Γλίτωσε τα χειρότερα η Πολωνή αθλήτρια που παραλίγο να χάσει το μάτι της, από λεπίδα πατινιού αντιπάλου στον ημιτελικό του αγωνίσματος short track.

«Είναι πολύ χοντρός για ένα κουλούρι ακόμα» – Η Έιμι Γουάινχαουζ για τον φωτογράφο που απαθανάτισε το θρίαμβο της 
«Είναι πολύ χοντρός για ένα κουλούρι ακόμα» – Η Έιμι Γουάινχαουζ για τον φωτογράφο που απαθανάτισε το θρίαμβο της 

Από τη Νταϊάνα στην Έιμι Γουάινχαουζ, ο φωτογράφος διασημοτήτων Ρίτσαρντ Γιανγκ μίλησε για τις σχέσεις πίσω από τις λήψεις του στο BBC

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αμνηστία σε εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους στη Βενεζουέλα
Αμνηστία σε εκατοντάδες πολιτικούς κρατούμενους στη Βενεζουέλα

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το κοινοβούλιο της Βενεζουέλας ο νόμος περί χορήγησης αμνηστίας, που αναμένεται να επιτρέψει την απελευθέρωση εκατοντάδων κρατουμένων που χαρακτηρίζονται πολιτικοί

Τα νέα «όπλα» της ΑΑΔΕ για εικονικές εταιρείες και «αχυρανθρώπους»
Τα νέα «όπλα» της ΑΑΔΕ για εικονικές εταιρείες και «αχυρανθρώπους»

Στην «καρδιά» του νέου συστήματος «κρύβεται» ένας μαθηματικός αλγόριθμος, ο δείκτης ομοιότητας Jaccard (Jaccard similarity index), που υπολογίζει κατά πόσον «μοιάζουν» δύο διαφορετικά σύνολα δεδομένων

«Κάλλιον εντάφιον η τιμή»: Ιστορικές μνήμες για τους Ηπειρώτες που εκτελέστηκαν στον τοίχο της Καισαριανής
«Κάλλιον εντάφιον η τιμή»: Ιστορικές μνήμες για τους Ηπειρώτες που εκτελέστηκαν στον τοίχο της Καισαριανής

Από τα ορεινά Θεοδώριανα της Άρτας μέχρι τη Ζίτσα στα Γιάννενα, οι μνήμες δεν έσβησαν και σήμερα εναπομείναντες συγγενείς ή συγχωριανοί τους που δεν ξεχνούν, παραθέτουν ως ηθικό χρέος τις μαρτυρίες τους ως ντοκουμέντα θυσίας

