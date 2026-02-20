sports betsson
Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026
Εθνικές ομάδες πόλο: Οι κληρώσεις για τα προκριματικά τουρνουά των World Cup Ανδρών και Γυναικών
Άλλα Αθλήματα 20 Φεβρουαρίου 2026, 22:17

Εθνικές ομάδες πόλο: Οι κληρώσεις για τα προκριματικά τουρνουά των World Cup Ανδρών και Γυναικών

Οι Εθνικές ομάδες Ανδρών και Γυναικών στην υδατοσφαίριση έμαθαν τους αντιπάλους τους στα προκριματικά των World Cup.

Σύνταξη
Εθνικές ομάδες πόλο: Έγιναν γνωστοί το απόγευμα της Παρασκευής (20/2) από τις κληρώσεις που πραγματοποιήθηκαν στα γραφεία της World Aquatics, οι αντίπαλοι για τους προκριματικούς αγώνες για τα World Cup υδατοσφαίρισης σε Άνδρες και Γυναίκες (Division 1 και 2).

Για την Εθνική Ανδρών πόλo και τα δυο προκριματικά τουρνουά θα διεξαχθούν 7-12/4/26, ενώ στις γυναίκες η Division 1 στις 1-6/5/26 και η Division 2, 21-26/4/2026. Στο Κολυμβητήριο «Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης» της Αλεξανδρούπολης θα φιλοξενηθεί η διοργάνωση των Ανδρών, με ορισμένες από τις κορυφαίες ομάδες στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Εθνικής μας.

Οσον αφορά το αντίστοιχο τουρνουά για την Εθνική Γυναικών στο πόλο, θα φιλοξενηθεί στο Ρότερνταμ.

Από εκεί και πέρα η τελική φάση θα διεξαχθεί στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, από 22-26 Ιουλίου 2026. Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο «Sydney Olympic Park Aquatic Centre», εκεί όπου έγιναν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 2000 και οι τρεις πρώτες ομάδες από εκεί θα πάρουν αυτόματα και την πρόκριση για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Βουδαπέστη 2027.

Στο Σίδνεϊ θα βρεθούν συνολικά οκτώ ομάδες σε κάθε τουρνουά, έξι από τη Division 1 και δύο από τη Division 2.

Αναλυτικά οι Όμιλοι, όπως κληρώθηκαν στις κληρώσεις που αφορούν τις Εθνικές ομάδες πόλο της Ελλάδα, στην Division 1:

ΑΝΔΡΕΣ:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ:

Σερβία

Ολλανδία

Ουγγαρία

ΕΛΛΑΔΑ

Β’ ΟΜΙΛΟΣ:

Ιταλία

Ισπανία

Κροατία

ΗΠΑ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Α’ ΟΜΙΛΟΣ:

ΗΠΑ

Ουγγαρία

Ιαπωνία

Ισπανία

Β’ ΟΜΙΛΟΣ:

Ιταλία

ΕΛΛΑΔΑ

Ολλανδία

Αυστραλία

Capital Clean Energy Carriers: Υπερκάλυψη 1,75 φορές για το ομόλογο – Στο 3,75% το επιτόκιο

Capital Clean Energy Carriers: Υπερκάλυψη 1,75 φορές για το ομόλογο – Στο 3,75% το επιτόκιο

Τραμπ: Ανακοίνωσε νέο παγκόσμιο δασμό 10% μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Τραμπ: Ανακοίνωσε νέο παγκόσμιο δασμό 10% μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

