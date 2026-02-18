science
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
18.02.2026 | 14:54
Κρατούμενος απέδρασε από την Ευελπίδων
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ζαρκάδια εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στο Σέιχ Σου – Ελπίδες για γεννητούρια
Περιβάλλον 18 Φεβρουαρίου 2026, 13:09

Ζαρκάδια εντοπίστηκαν για πρώτη φορά στο Σέιχ Σου – Ελπίδες για γεννητούρια

Το πιο μικρόσωμο είδος ελαφιού είχε εξαφανιστεί από μεγάλο μέρος της Ελλάδας λόγω του κυνηγιού και της καταστροφής των δασών. Τώρα, τα ζαρκάδια επανέρχονται.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Nordic diet: Η διατροφή που «αγαπά» τον πλανήτη και την υγεία σου

Nordic diet: Η διατροφή που «αγαπά» τον πλανήτη και την υγεία σου

Spotlight

Ένα ζευγάρι από ζαρκάδια καταγράφηκε για πρώτη φορά στο Σέιχ Σου, με τη θηλυκιά να φαίνεται πως είναι έγκυος.

Η πρόσφατη καταγραφή των ζαρκαδιών (Capreolus capreolus) έγινε από τον ζωολόγο  Θεόδωρο Κομηνό στο πλαίσιο της διδακτορικής του διατριβής στο Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ.

Όπως εξηγεί, τα ζαρκάδια εντοπίστηκαν με drone κατά τη συστηματική έρευνα που διεξάγει τα τελευταία χρόνια για τον λύκο και το τσακάλι στην ορεινή και ημιορεινή ζώνη της Θεσσαλονίκης.

«Η συγκεκριμένη καταγραφή αφορά ζευγάρι ενήλικων ζώων. Ο αρσενικός εκτιμάται 3-4 ετών, με πλήρως ανεπτυγμένα, φρέσκα κέρατα σε φάση βελούδου — ένδειξη καλής κατάστασης. Η θηλυκιά υπάρχει περίπτωση να είναι έγκυος, έχει μια τεράστια κοιλιά», λέει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο ειδήσεων ο κ. Κομηνός.

Το ζαρκάδι, το πιο μικρόσωμο είδος ελαφιού, είναι ευρέως εξαπλωμένο στην Ευρώπη, θεωρείται όμως «τρωτό» είδος στην Ελλάδα λόγω καταστροφής των οικοτόπων του αλλά και του κυνηγιού, το οποίο έχει πλέον απαγορευτεί.

Σήμερα, μικροί πληθυσμοί απομένους στις ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Το θετικό είναι ότι τα ζαρκάδια επανέλθει σε περιοχές της Ελλάδας όπου είχαν εξαφανιστεί για δεκαετίες. «Αρχές του ’90, αν έβλεπε κάποιος ζαρκάδι ήταν σημαντικό, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν επανέλθει σε μεγάλο ποσοστό και, μάλιστα, σε περιοχές που δεν γνωρίζαμε. Η καταγραφή στο Σέιχ Σου έχει ενδιαφέρον από την άποψη ότι πιθανώς δεν έχει καταγραφεί ξανά ζαρκάδι εδώ και πολλές δεκαετίες» εξηγεί ο κ. Κομνηνός.

Ένα από τα ζαρκάδια σε εικόνα drone από το Σέιχ Σου (Θεόδωρος Κομηνός)

Ένα από τα ζαρκάδια σε εικόνα drone από το Σέιχ Σου (Θεόδωρος Κομηνός)

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζαρκάδι δεν εγκαθίσταται τυχαία αλλά χρειάζεται δομή βλάστησης, κάλυψη, σχετική ηρεμία και διαθέσιμους φυσικούς πόρους. «Όταν εμφανίζεται ζευγάρι ενηλίκων, σημαίνει ότι το οικοσύστημα μπορεί να το υποστηρίξει», τονίζει.

Η εμφάνιση των ζαρκαδιών δείχνει ότι, παρά την αστική πίεση, το Σέιχ Σου παραμένει οικολογική προέκταση του Χορτιάτη και τμήμα ενός ευρύτερου φυσικού συμπλέγματος.

«Η παρουσία ζαρκαδιών —όπως και άλλων ειδών— δεν αποτελεί «εισβολή», ούτε σημαίνει πως πρέπει να απομακρυνθούν. Αποτελεί ένδειξη οικολογικής λειτουργίας. Όσο η ανθρώπινη δραστηριότητα αυξάνεται, τόσο πιο αναγκαίο γίνεται να κατανοηθεί ότι η περιοχή λειτουργεί ως φυσικός βιότοπος — με ζώα που κινούνται, αναπαράγονται και διεκδικούν χώρο».

Για την προστασία των ζώων και του οικοσυστήματος, ο κ. Κομηνός επισημαίνει ότι πρέπει να περιοριστούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες όπως το μότοκρος, η ποδηλασία και το τρέξιμο μέσα στο δάσος, κυρίως τις βραδινές ώρες.

«Δεν γίνεται να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν, χωρίς φακούς, μέσα στο δάσος το βράδυ, γιατί μπορεί να έχουμε άσχημες εξελίξεις, όταν δημιουργείς τέτοια ένταση σε ένα δασικό οικοσύστημα που έχει λύκους, ζαρκάδια και αγριογούρουνα, ακόμη και αδέσποτα σκυλιά. Θα πρέπει φυσικά να υπάρχουν όλες αυτές οι δραστηριότητες, αλλά να γίνονται μέρα και όχι μέσα στο δάσος, όπου τα ζώα δέχονται μια τρομερή πίεση».

Ο κ. Κομηνός αναφέρει ότι στο πλαίσιο της έρευνας του, συνάντησε ένα βράδυ μια ομάδα ανθρώπων που έκαναν τζόκινγκ και τους έδειξε εικόνες από το drone του, όπου εμφανίζονταν λύκοι από τα μέρη απ’ όπου πέρασε.

«Δεν θα σας επιτεθούν», τους είπα, «αλλά δημιουργείται ένα τρομερό στρες στα ζώα, που έχουν κι αυτά δικαιώματα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Goldman Sachs: Ο αντίκτυπος στις τράπεζες από το Νόμο Κατσέλη

Goldman Sachs: Ο αντίκτυπος στις τράπεζες από το Νόμο Κατσέλη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Nordic diet: Η διατροφή που «αγαπά» τον πλανήτη και την υγεία σου

Nordic diet: Η διατροφή που «αγαπά» τον πλανήτη και την υγεία σου

Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

Capital Clean Energy Carriers: Από σήμερα η δημόσια προσφορά με εύρος απόδοσης 3,7% έως 4,05%

inWellness
inTown
inTickets 17.02.26

«Να ζω στο έπακρο το κάθε δευτερόλεπτο»: Ο Στέλιος Χατζηκαλέας για τη τζαζ, τη διαφορετικότητα και τη ζωή

Ο τρομπετίστας και συνθέτης Στέλιος Χατζηκαλέας, λίγο προτού ανέβει στη σκηνή του Half Note Jazz Club για να παρουσιάσει τη νέα του δουλειά The Sea Inside, μας μιλάει για τη τζαζ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Stream science
Τσικουνγκούνια: Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα
Ιός τσικουνγκούνια 18.02.26

«Είναι θέμα χρόνου» - Επώδυνη τροπική ασθένεια απειλεί να εξαπλωθεί στην Ελλάδα

Ο ιός τσικουνγκούνια μεταδίδεται από το ασιατικό κουνούπι τίγρη, τροπικό είδος που έχει εδραιωθεί στην Ευρώπη. Η κλιματική αλλαγή ευνοεί την επιβίωσή του.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Δεν είμαστε έτοιμοι για την κλιματική αλλαγή» – Οι επιστημονικοί σύμβουλοι της ΕΕ ζητούν μέτρα προσαρμογής
Νέα πραγματικότητα 17.02.26

«Δεν είμαστε έτοιμοι για την κλιματική αλλαγή» - Οι επιστημονικοί σύμβουλοι της ΕΕ σημαίνουν συναγερμό

Χωρίς μέτρα προσαρμογής στη νέα πραγματικότητα, η κλιματική αλλαγή απειλεί να «διαβρώσει και να αποσταθεροποιήσει τα οικονομικά και κοινωνικά θεμέλια της Ευρώπης».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
«Θεραπεία που χορεύει» αποκατέστησε τραυματισμό σε νωτιαίο μυελό εργαστηρίου
Επιστήμες 17.02.26

Ελπίδες κατά της παράλυσης λόγω τραυματισμών - Τι είναι η «θεραπεία που χορεύει»

Δημιουργήθηκε το πιο λεπτομερές ως σήμερα μοντέλο νωτιαίου μυελού στο εργαστήριο στο οποίο προκλήθηκε τραυματισμός που στη συνέχεια θεραπεύθηκε με χρήση… μορίων που χορεύουν.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Seedance: Φρένο στο εργαλείο ΑΙ που τρόμαξε το Χόλιγουντ με τη viral αναμέτρηση Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ
Seedance 2.0 16.02.26

Φρένο στο εργαλείο ΑΙ που τρόμαξε το Χόλιγουντ με τη viral αναμέτρηση Μπραντ Πιτ και Τομ Κρουζ

Έπειτα από απειλές για ασφαλιστικά μέτρα, η κινεζική ByteDance, στην οποία ανήκει και το TikTok, δεσμεύτηκε να επιβάλλει περιορισμούς στη δημιουργία βίντεο με το Seedance,

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποιοι θα επιβιώσουν στην εποχή της AI – Το προφίλ του «35% των αναντικατάστατων» σύμφωνα με τους ειδικούς
Τα δεδομένα και ο φόβος 18.02.26

Ποιοι θα επιβιώσουν στην εποχή της AI - Το προφίλ του «35% των αναντικατάστατων» σύμφωνα με τους ειδικούς

Συναισθηματικό βάθος, κριτική σκέψη, σύνθετη και πολυεπίπεδη αφήγηση, προσωπική σύνδεση, δημιουργικότητα και τολμηρή ηγεσία είναι στοιχεία που λείπουν από τα συστήματα AI, σύμφωνα με τους ειδικούς

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε βιοτεχνία
Στα Διαβατά 18.02.26

Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε πυροσβέστης κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε βιοτεχνία

Η φωτιά ξέσπασε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες περί τις 11:30, ενώ κατακαίει μπογιές και χαρτόκουτα σε χώρο της επιχείρησης που βρίσκεται στη δυτική Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες – Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν… ότι διαφωνούν
Δύσκολες και τεταμένες 18.02.26

Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες για την Ουκρανία - Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν... ότι διαφωνούν

Χωρίς ουσιαστική πρόοδο ολοκληρώθηκε ο νέος γύρος συνομιλιών για την Ουκρανία στη Γενεύη - Το μόνο στο οποίο φαίνεται να κατέληξαν Κίεβο και Μόσχα είναι να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις

Σύνταξη
Being Gordon Ramsay – Χρειαζόμασταν πραγματικά έξι ώρες παρακολουθώντας τον σεφ να ανοίγει εστιατόρια;
Κακή κριτική 18.02.26

Being Gordon Ramsay – Χρειαζόμασταν πραγματικά έξι ώρες παρακολουθώντας τον σεφ να ανοίγει εστιατόρια;

Αυτή η εκτεταμένη διαφήμιση υπό τη μορφή σειράς έξι επεισοδίων ακολουθεί την προσπάθεια του τηλεοπτικού σεφ να ανοίξει πολλά εστιατόρια κάτω από την ίδια στέγη. «Είναι πολλά τα δράματα που μπορεί να έχεις στη ζωή σου όταν ασχολείσαι με εστιατόρια» σχολιάζει η Lucy Mangan στον Guardian για τη νέα σειρά του Netflix, Being Gordon Ramsay.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κικίλιας: Το λιμενικό σώζει ζωές – Περιμένουμε τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και της Δικαιοσύνης για το ναυάγιο στη Χίο
Πολιτική Γραμματεία 18.02.26

Κικίλιας: Το λιμενικό σώζει ζωές – Περιμένουμε τα αποτελέσματα της ΕΔΕ και της Δικαιοσύνης για το ναυάγιο στη Χίο

Σε συνέντευξή του ο Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στο ζήτημα της μετανάστευσης, στον ρόλο του λιμενικού για την προστασία των συνόρων και για την ανάγκη αναβάθμισης των υποδομών στα λιμάνια της χώρας

Σύνταξη
Δημιουργούνται οκτώ νέες φυλακές – Η φυλακή Κορυδαλλού θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο
Το χρονοδιάγραμμα 18.02.26

Δημιουργούνται οκτώ νέες φυλακές – Η φυλακή Κορυδαλλού θα μεταφερθεί στον Ασπρόπυργο

«Ετοιμάζουμε και άλλα καταστήματα στους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, στα Γιάννενα, στη Μεγαλόπολη και επίσης στη Δυτική Μακεδονία. Αυτά όλα τρέχουν πολύ γρήγορα», ανέφερε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Σύνταξη
Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις
Παρασκήνιο 18.02.26

Επίθεση Γεωργιάδη σε δημοσιογράφο της ΕΡΤ για την κόντρα με Κωνσταντοπούλου – Οι αντιδράσεις

Ο κ. Γεωργιάδης, εμφανίστηκε ενοχλημένος από ερώτηση για την κόντρα του με την κ. Κωνσταντοπούλου και σε υψηλούς τόνους κατηγόρησε τον δημιοσιογράφο για «ισαποστακισμό», παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα - Έντονη αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Από την Ντόρτμουντ, στη Λεβερκούζεν και στο «repeat»: Τι κάνει ο Ολυμπιακός εντός έδρας με… Γερμανούς (vids)
Champions League 18.02.26

Από την Ντόρτμουντ, στη Λεβερκούζεν και στο «repeat»: Τι κάνει ο Ολυμπιακός εντός έδρας με… Γερμανούς (vids)

Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση στους «16» του Champions League κόντρα στη Λεβερκούζεν, ένα μήνα περίπου μετά τη σπουδαία νίκη απέναντι στις «ασπιρίνες» - Τι κάνουν εντός έδρας με Γερμανούς οι ερυθρόλευκοι.

Σύνταξη
Καθαρά Δευτέρα με ήλιο: 5 ιδέες για εκδρομή που θα σου μείνουν αξέχαστες
Τα Νέα της Αγοράς 18.02.26

Καθαρά Δευτέρα με ήλιο: 5 ιδέες για εκδρομή που θα σου μείνουν αξέχαστες

Η ζωή είναι καλύτερη όταν τη μοιράζεσαι κάτω από το φως. Ανακάλυψε τους πιο φωτεινούς προορισμούς της Σαρακοστής και μάθε πώς μπορείς να διεκδικήσεις ηλιόλουστες εμπειρίες.

Σύνταξη
Βιολάντα: Με παρέμβαση της εργοδοσίας η συγκέντρωση υποστήριξης στον ιδιοκτήτη – Τι λέει το Εργατικό Κέντρο
Ελλάδα 18.02.26

«Με παρέμβαση της εργοδοσίας η συγκέντρωση υποστήριξης στον ιδιοκτήτη» - Κάλεσμα του ΕΚ Τρικάλων στους εργαζόμενους της Βιολάντα

Μιλώντας στο in, ο Γιώργος Λιατίφης, πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων, Ποτών Τρικάλων και Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων σημείωσε πως τα στελέχη που σχεδίασαν και καθοδήγησαν τις συγκεντρώσεις υποστήριξης του Τζιωρτζιώτη της Βιολάντα είναι πρόσωπα που στο παρελθόν έχουν βάλει εμπόδια στη δράση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων

Σύνταξη
Συνταξιούχοι: Παναττική κινητοποίηση ενάντια στις περικοπές και για πραγματικές αυξήσεις στις συντάξεις
Φωτογραφίες και βίντεο 18.02.26

Στους δρόμους οι συνταξιούχοι για πραγματικές αυξήσεις - «Θα παλεύουμε όσο είμαστε όρθιοι»

Συγκέντρωση στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης και πορεία στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, από τους συνταξιούχους, απαιτώντας «πραγματικές λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που έχουν τσακίσει τη ζωή μας»

Σύνταξη
Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία
Μήνυμα σε Βρυξέλλες 18.02.26

Ερντογάν: Ανεπαρκής η προσπάθεια νέας αρχιτεκτονικής άμυνας στην ΕΕ χωρίς την Τουρκία

Επιστρέφοντας στην Τουρκία από την Αιθιοπία ο Ερντογάν υπογράμμισε για μία ακόμα φορά ότι η ΕΕ έχει ανάγκη την Άγκυρα στη νέα αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο