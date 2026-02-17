Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Μια νύχτα μόνο: Τα νέα δεδομένα κλονίζουν τις ισορροπίες
17 Φεβρουαρίου 2026, 14:58

Μια νύχτα μόνο: Τα νέα δεδομένα κλονίζουν τις ισορροπίες

Όλα όσα θα δούμε στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς Μια νύχτα μόνο. Απόψε, στις 21.00, στο MEGA.

Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Φάε σαν Ολυμπιονίκης: Το μυστικό καύσιμο των αθλητών που κυνηγούν το χρυσό

Spotlight

Το 41ο επεισόδιο της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε στις 21:00.

Ο Πωλ συλλαμβάνεται για παράνομη κατοχή κλεμμένων εικόνων.
Η Αρετή βρίσκεται για δείπνο στο σπίτι του Νταγιάννου, όπου κλονίζονται εκ νέου οι ευαίσθητες ισορροπίες της οικογένειας.
Οι παρεμβολές της Αλεξάνδρας προκαλούν ανησυχία στην Αρετή, που προετοιμάζεται για τον γάμο της με τον Οδυσσέα.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Μια νύχτα μόνο

Ο Πωλ συλλαμβάνεται για παράνομη κατοχή κλεμμένων εικόνων και οδηγείται στην Ασφάλεια. Η σύλληψη του πέφτει ως κεραυνός εν αιθρία, με τον Σταύρο και τον Οδυσσέα να καταβάλουν τα αδύνατα δυνατά, προκειμένου να τον βοηθήσουν.

Το δείπνο της Αρετής στο σπίτι του Νταγιάννου, φέρνει τριγμούς στις ευαίσθητες ισορροπίες της οικογένειας. Κι ενώ προσπαθεί να χαρεί για τον επικείμενο γάμο της με τον Οδυσσέα, οι παρεμβολές της Αλεξάνδρας της προκαλούν ανησυχία. Η Μιρέλλα μας αποκαλύπτει για πρώτη φορά το αληθινό της πρόσωπο.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης
Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη
Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης
Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου
Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη
Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

«ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΟΝΟ»
ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00, ΣΤΟ MEGA

#MiaNyxtaMono

Δείτε το τρέιλερ του αποψινού επεισοδίου

YouTube thumbnail

Markets
Αγορές: Γιατί αλλάζει το κλίμα απέναντι στην ΑΙ – Ποιοι κλάδοι θα ωφεληθούν 

Αγορές: Γιατί αλλάζει το κλίμα απέναντι στην ΑΙ – Ποιοι κλάδοι θα ωφεληθούν 

