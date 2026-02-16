Φαρίντ: «Με τη σωστή νοοτροπία για να κατακτήσουμε το Κύπελλο»

Ο Κένεθ Φαρίντ στις δηλώσεις του πριν από το Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας τόνισε ότι ο στόχος του Παναθηναϊκού είναι η κατάκτηση του τροπαίου.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Φαρίντ

Όσα είπε ο Κένεθ Φαρίντ:

«Το Κύπελλο είναι μπροστά μας και είμαι ενθουσιασμένος. Θέλω να το διεκδικήσουμε, όχι μόνο να παίξουμε, αλλά και να το κατακτήσουμε.

Το κερδίσαμε πέρσι και ελπίζω να το κάνουμε και φέτος, ώστε να φέρουμε τη σεζόν σε θετική κατεύθυνση για μας. Έχουμε αντιμετωπίσει δύο φορές τον ΠΑΟΚ φέτος, στο πρώτο ματς είχαμε τον έλεγχο, αλλά στο δεύτερο ματς εκτός έδρας παραλίγο να μας κερδίσουν. Θέλω να μπούμε με την σωστή νοοτροπία και να κερδίσουμε.

Στους φίλους μας στην Κρήτη, ευχαριστούμε που στηρίζετε τον Παναθηναϊκό. Είμαι ενθουσιασμένος που θα είμαι εκεί και θα δώσω τα πάντα για να βοηθήσω την ομάδα να πάρει αυτόν τον τίτλο».