Ο φυλακισμένος Ιμάμογλου προκαλεί τον Ερντογάν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές τώρα
Κόσμος 13 Φεβρουαρίου 2026, 20:17

Ο φυλακισμένος Ιμάμογλου προκαλεί τον Ερντογάν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές τώρα

«Θέλουμε πρόωρες εκλογές τώρα. Αλλά ο σημερινός πρόεδρος βλέπει την ήττα που έρχεται και φοβάται τις εκλογές», δηλώνει ο Εκρέμ Ιμάμογλου

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η νέα τάση: Γιατί τα “admin nights” ίσως κερδίζουν το nightlife

Η νέα τάση: Γιατί τα “admin nights” ίσως κερδίζουν το nightlife

Spotlight

Σχεδόν ένα χρόνο αφότου φυλακίσθηκε, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρέπει να προκηρύξει εκλογές «τώρα» και προέβλεψε ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας θα χάσει αν θέσει και πάλι υποψηφιότητα.

Ο Ιμάμογλου είναι τα τελευταία χρόνια ο κύριος αντίπαλος του Ερντογάν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι, αν μπορέσει να είναι υποψήφιος, μπορεί πράγματι να νικήσει τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος ηγείται της χώρας εδώ και περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Ωστόσο, βρέθηκε στο επίκεντρο της καταστολής κατά του κύριου αντιπολιτευόμενου κόμματος, η οποία, σύμφωνα με οργανώσεις για τα δικαιώματα και ξένους παρατηρητές, έχει υπονομεύσει τα δημοκρατικά διαπιστευτήρια της Τουρκίας, χώρας – μέλους του ΝΑΤΟ και υποψήφιας για ένταξη στην ΕΕ.

«Ο Ερντογάν φοβάται τις εκλογές»

«Θέλουμε πρόωρες εκλογές τώρα. Αλλά ο σημερινός πρόεδρος βλέπει την ήττα που έρχεται και φοβάται τις εκλογές», δηλώνει ο Ιμάμογλου, προσθέτοντας πως «θα είναι υποψήφιος και θα χάσει. Και η Τουρκία θα είναι ο νικητής».

Προεδρικές εκλογές δεν προγραμματίζονται μέχρι το 2028, όμως αν ο 71χρονος Ερντογάν θελήσει να διεκδικήσει μια τρίτη θητεία, είναι υποχρεωμένος να τις προκηρύξει πρόωρα, εκτός αν αλλάξουν τα όρια για τις θητείες που προβλέπονται από το Σύνταγμα της χώρας.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ηγείται της Τουρκίας ως πρωθυπουργός ή πρόεδρος από το 2003, θα χρειαστεί τις ψήφους των τριών πέμπτων των βουλευτών για να διεξαγάγει πρόωρες εκλογές, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να έχει υποστήριξη και πέραν της κυβερνητικής συμμαχίας του.

Οι περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν ότι θα προκηρύξει εκλογές την ερχόμενη χρονιά, σημειώνει το Reuters, ενώ πολλές δημοσκοπήσεις φέρνουν «στήθος με στήθος» το CHP με το AKP του Ερντογάν.

«Θεωρούν ότι θα αποφύγουν την ήττα κρατώντας με στη φυλακή»

Ο Ιμάμογλου, ο οποίος παραμένει ο επίσημος προεδρικός υποψήφιος του CHP παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στη φυλακή, είπε πως ακολουθεί ένα πρόγραμμα εργάσιμης ημέρας 18 ωρών, δουλεύοντας με τους δικηγόρους του σε περισσότερες από 10 υποθέσεις και έρευνες, διαβάζοντας επιστολές υποστηρικτών του και συνεχίζοντας να εκτελεί τα δημαρχιακά καθήκοντά του.

«Καθώς η ημέρα της ήττας τους πλησιάζει, η κυβέρνηση αυξάνει την πίεση και την εχθρότητα εναντίον μας», τόνισε.

Ο εισαγγελέας στις υποθέσεις του Ιμάμογλου, ο Ακίν Γκιουρλέκ, ζήτησε να επιβληθεί στον δήμαρχο ποινή κάθειρξης άνω των 2.000 ετών, ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης αναμιγμένης σε διαφθορά στο δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Να σημειωθεί ότι την Τετάρτη, ο Γκιουρλέκ διορίσθηκε υπουργός Δικαιοσύνης.

Ο Ιμάμογλου, τα σχόλια του οποίου στο Reuters έγιναν πριν από το διορισμό του Γκιουρλέκ, κατήγγειλε την ομοβροντία δικαστικών υποθέσεων εναντίον του ως πολιτικά υποκινούμενη εκστρατεία για να εμποδισθεί η υποψηφιότητά του για την προεδρία.

«Αυτοί στην εξουσία, έχοντας συνειδητοποιήσει ότι θα χάσουν, θεωρούν ότι θα το αποφύγουν κρατώντας με στη φυλακή με ψεύτικες κατηγορίες και δίνοντας εντολές στη δικαιοσύνη», ανέφερε.

Ένα ακόμη πλήγμα στις προεδρικές φιλοδοξίες του Ιμάμογλου αποτελεί η απόρριψη από δικαστήριο της προσφυγή του, με την οποία αμφισβητούσε την ακύρωση του πανεπιστημιακού πτυχίου του – ένα προσόν που απαιτείται για να είναι κάποιος υποψήφιος για την προεδρία.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι θα μπορέσει να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, ο Ιμάμογλου δήλωσε ότι διατηρεί την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη και ότι θα ασκήσει πλήρως όλα τα νόμιμα δικαιώματά του. «Καμιά πίεση και κανένα εμπόδιο δεν θα με εμποδίσει να εργαστώ για να κάνω αυτή τη χώρα πιο δίκαιη, πιο ελεύθερη και περισσότερο ευημερούσα», όπως είπε.

NBA: Το All-Star ξαναγράφεται
Μπάσκετ 13.02.26

NBA: Το All-Star ξαναγράφεται

To NBA εγκαταλείπει τα παλιά στερεότυπα και μετατρέπει τη γιορτή των αστέρων σε ένα «μίνι Παγκόσμιο Κύπελλο» σε μια ύστατη προσπάθεια να ξαναδώσει ένταση και νόημα στο θέαμα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ: «Μάχη» διαρροών μετά τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: «Μάχη» διαρροών μετά τη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ

Στελέχη της πλειοψηφίας σημειώνουν ότι στα μέσα ενημέρωσης διέρρευσαν ανύπαρκτοι διάλογοι από τη συνεδρίαση στο ΠΑΣΟΚ φωτογραφίζοντας τον Χάρη Δούκα. Τι απαντά η πλευρά Δούκα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο
Φυσικό αέριο 13.02.26

Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ: Εξαιρετικά υποστηρικτική η Ελλάδα στον Κάθετο Διάδρομο

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Τζάροντ Έιγκεν, είπε ότι υπάρχει «ισχυρή διάθεση» από ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες να συνεργαστούν με αμερικανικές

Σύνταξη
Αλόνσο: Δύσκολη εκκίνηση, όχι χαμένα όνειρα
Άλλα Αθλήματα 13.02.26

Αλόνσο: Δύσκολη εκκίνηση, όχι χαμένα όνειρα

Ο Φερνάντο Αλόνσο παραδέχεται ότι η Aston Martin ξεκίνησε «με το αριστερό» με το AMR26, εξηγεί τις καθυστερήσεις και προειδοποιεί πως η νίκη στην Αυστραλία δεν είναι ρεαλιστικός στόχος.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ: Αυτόνομη πορεία, αμφίπλευρη διεύρυνση, αντίπαλος η ΝΔ – Να παραιτηθεί ο Παναγόπουλος από την ηγεσία της ΓΣΕΕ
Απόφαση 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Αυτόνομη πορεία, αμφίπλευρη διεύρυνση, αντίπαλος η ΝΔ – Να παραιτηθεί ο Παναγόπουλος από την ηγεσία της ΓΣΕΕ

«Το ΠΑΣΟΚ ούτε εκβιάζεται, ούτε απειλείται», διαμηνύει η Πολιτική Γραμματεία της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του κόμματος προς την ηγεσία της ΓΣΕΕ

Σύνταξη
LIVE: Σάκκαρη – Μούκοβα
Ημιτελικός 13.02.26

LIVE: Σάκκαρη – Μούκοβα

LIVE: Σάκκαρη – Μούκοβα. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης μεταξύ της Σάκκαρη και της Μούκοβα για τα ημιτελικά του τουρνουά της Ντόχα.

Σύνταξη
Πώς η UEFA εκθέτει την ΚΕΔ του Λανουά
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Πώς η UEFA εκθέτει την ΚΕΔ του Λανουά

Η UEFA ανακοίνωσε ότι θα βραβεύει τον καλύτερο άνδρα και την καλύτερη γυναίκα διαιτητή της χρονιάς που θα βγαίνει από λίστα πέντε υποψηφίων, όμως στην Ελλάδα κρύβουν τις βαθμολογίες

Βάιος Μπαλάφας
ΠΑΣΟΚ: Το να χρησιμοποιεί ως σημαία του το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

ΠΑΣΟΚ: Το να χρησιμοποιεί ως σημαία του το σύνθημα «νομιμότητα παντού» ο Μητσοτάκης, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο

«Οι πολίτες θυμούνται πως εφαρμόστηκε το 'νομιμότητα παντού' στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με ένα απίστευτο σόου στη Βουλή όπου ψήφιζαν οι... φάκελοι», σημειώνει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
AI washing: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων
Προφάσεις εν αμαρτίαις 13.02.26

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη γίνεται «πλυντήριο» μαζικών απολύσεων - Το φαινόμενο AI washing

Η AI ως πρόσχημα για δύσκολες επιχειρηματικές επιλογές - Το υποτιθέμενο άλμα καινοτομίας που μετατρέπεται σε βολικό άλλοθι για μειώσεις προσωπικού

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
