Ο φυλακισμένος Ιμάμογλου προκαλεί τον Ερντογάν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές τώρα

Σχεδόν ένα χρόνο αφότου φυλακίσθηκε, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου δήλωσε στο πρακτορείο Reuters ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρέπει να προκηρύξει εκλογές «τώρα» και προέβλεψε ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας θα χάσει αν θέσει και πάλι υποψηφιότητα.

Ο Ιμάμογλου είναι τα τελευταία χρόνια ο κύριος αντίπαλος του Ερντογάν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι, αν μπορέσει να είναι υποψήφιος, μπορεί πράγματι να νικήσει τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος ηγείται της χώρας εδώ και περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Ωστόσο, βρέθηκε στο επίκεντρο της καταστολής κατά του κύριου αντιπολιτευόμενου κόμματος, η οποία, σύμφωνα με οργανώσεις για τα δικαιώματα και ξένους παρατηρητές, έχει υπονομεύσει τα δημοκρατικά διαπιστευτήρια της Τουρκίας, χώρας – μέλους του ΝΑΤΟ και υποψήφιας για ένταξη στην ΕΕ.

«Ο Ερντογάν φοβάται τις εκλογές»

«Θέλουμε πρόωρες εκλογές τώρα. Αλλά ο σημερινός πρόεδρος βλέπει την ήττα που έρχεται και φοβάται τις εκλογές», δηλώνει ο Ιμάμογλου, προσθέτοντας πως «θα είναι υποψήφιος και θα χάσει. Και η Τουρκία θα είναι ο νικητής».

Προεδρικές εκλογές δεν προγραμματίζονται μέχρι το 2028, όμως αν ο 71χρονος Ερντογάν θελήσει να διεκδικήσει μια τρίτη θητεία, είναι υποχρεωμένος να τις προκηρύξει πρόωρα, εκτός αν αλλάξουν τα όρια για τις θητείες που προβλέπονται από το Σύνταγμα της χώρας.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ηγείται της Τουρκίας ως πρωθυπουργός ή πρόεδρος από το 2003, θα χρειαστεί τις ψήφους των τριών πέμπτων των βουλευτών για να διεξαγάγει πρόωρες εκλογές, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να έχει υποστήριξη και πέραν της κυβερνητικής συμμαχίας του.

Οι περισσότεροι αναλυτές πιστεύουν ότι θα προκηρύξει εκλογές την ερχόμενη χρονιά, σημειώνει το Reuters, ενώ πολλές δημοσκοπήσεις φέρνουν «στήθος με στήθος» το CHP με το AKP του Ερντογάν.

«Θεωρούν ότι θα αποφύγουν την ήττα κρατώντας με στη φυλακή»

Ο Ιμάμογλου, ο οποίος παραμένει ο επίσημος προεδρικός υποψήφιος του CHP παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στη φυλακή, είπε πως ακολουθεί ένα πρόγραμμα εργάσιμης ημέρας 18 ωρών, δουλεύοντας με τους δικηγόρους του σε περισσότερες από 10 υποθέσεις και έρευνες, διαβάζοντας επιστολές υποστηρικτών του και συνεχίζοντας να εκτελεί τα δημαρχιακά καθήκοντά του.

«Καθώς η ημέρα της ήττας τους πλησιάζει, η κυβέρνηση αυξάνει την πίεση και την εχθρότητα εναντίον μας», τόνισε.

Ο εισαγγελέας στις υποθέσεις του Ιμάμογλου, ο Ακίν Γκιουρλέκ, ζήτησε να επιβληθεί στον δήμαρχο ποινή κάθειρξης άνω των 2.000 ετών, ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης αναμιγμένης σε διαφθορά στο δημαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Να σημειωθεί ότι την Τετάρτη, ο Γκιουρλέκ διορίσθηκε υπουργός Δικαιοσύνης.

Ο Ιμάμογλου, τα σχόλια του οποίου στο Reuters έγιναν πριν από το διορισμό του Γκιουρλέκ, κατήγγειλε την ομοβροντία δικαστικών υποθέσεων εναντίον του ως πολιτικά υποκινούμενη εκστρατεία για να εμποδισθεί η υποψηφιότητά του για την προεδρία.

«Αυτοί στην εξουσία, έχοντας συνειδητοποιήσει ότι θα χάσουν, θεωρούν ότι θα το αποφύγουν κρατώντας με στη φυλακή με ψεύτικες κατηγορίες και δίνοντας εντολές στη δικαιοσύνη», ανέφερε.

Ένα ακόμη πλήγμα στις προεδρικές φιλοδοξίες του Ιμάμογλου αποτελεί η απόρριψη από δικαστήριο της προσφυγή του, με την οποία αμφισβητούσε την ακύρωση του πανεπιστημιακού πτυχίου του – ένα προσόν που απαιτείται για να είναι κάποιος υποψήφιος για την προεδρία.

Ερωτηθείς αν πιστεύει ότι θα μπορέσει να είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, ο Ιμάμογλου δήλωσε ότι διατηρεί την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη και ότι θα ασκήσει πλήρως όλα τα νόμιμα δικαιώματά του. «Καμιά πίεση και κανένα εμπόδιο δεν θα με εμποδίσει να εργαστώ για να κάνω αυτή τη χώρα πιο δίκαιη, πιο ελεύθερη και περισσότερο ευημερούσα», όπως είπε.