Πέρασε από το Βελιγράδι η Ρεάλ (77-73) – Διπλό για την Ντουμπάι στο Μιλάνο (96-78)

Η Παρτιζάν υποδέχτηκε την Ρεάλ Μαδρίτης στο Βελιγράδι για την 28η αγωνιστική της Euroleague, με τους Μαδριλένους να επικρατούν με 77-73 και να «εκτοξεύονται» στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Στο 17-11 λοιπόν βρίσκεται πλέον η ομάδα του Σέρχιο Σκαριόλο, ερχόμενη μάλιστα από σερί τριών ηττών (Ντουμπάι, Παναθηναϊκός, Παρί), ενώ οι Σέρβοι έκαναν την 19η τους ήττα και με ρεκόρ 9-19 ισοβαθμούν στην προτελευταία θέση μαζί με τις Αναντολού Εφές και Μπασκόνια.

Ο MVP της αναμέτρησης ήταν ο Τρέι Λάιλς με 14 πόντους (3/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2/2 βολές), 4 ριμπάουντ και 20 βαθμούς στην αξιολόγηση. Αξιοσημείωτη εμφάνιση από τους Έντι Ταβάρες και Μάριο Χεζόνια, με τον πρώτο να μετράει 13 πόντους και 7 ριμπάουντ και τον δεύτερο να σταματάει στους 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Από την Παρτιζάν, ο Μπρούνο Φερνάντο έκανε ακόμη μια καλή εμφάνιση με 12 πόντους 8 ριμπάουντ και 3 τάπες, ενώ οι Στέρλινγκ Μπράουν, Άιζακ Μπόνγκα και Ντουέιν Ουάσινγκτον ήταν οι άλλοι τρεις διψήφιοι της ομάδας του Χοάν Πεναρόγια.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-20, 33-43, 61-62, 77-73

Αρμάνι Μιλάνο – Dubai B.C. 78-96

Η Dubai BC ήταν τρομερή στο Μιλάνο και επικράτησε της Αρμάνι με 96-78 για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Γκόλεματς με αυτή τη νίκη βελτίωσε το ρεκόρ της σε 14-14 και ανέβηκε στην 11η θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Ποέτα από την άλλη, έπεσε στο 14-14 και λόγω ισοβαθμίας με το Ντουμπάι, πέφτει στην 12η θέση της βαθμολογίας. Ο Μάρκο Γκούντουριτς ήταν ο καλύτερος παίκτης των γηπεδούχων, με 19 πόντους και 5 ασίστ, ενώ οι Ζακ Λεντέι και Τζιαμπάολο Ρίτσι πρόσθεσαν από 11 πόντους.

Ο MVP της αναμέτρησης ήταν ο Μφιόντου Καμπενγκέλε με ακόμη μία τρομερή εμφάνιση, πετυχαίνοντας 22 πόντους (7/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα) και ολοκλήρωσε το double-double με 10 ριμπάουντ. Στους 15 σταμάτησε ο Φίλιπ Πετρούσεφ, 12 πρόσθεσε ο Μπρούνο Καμπόκλο και στους 11 έμεινε Ντζάνα Μούσα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-18, 46-51, 59-73, 78-96