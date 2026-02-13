sports betsson
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Πέρασε από το Βελιγράδι η Ρεάλ (77-73) – Διπλό για την Ντουμπάι στο Μιλάνο (96-78)
Μπάσκετ 13 Φεβρουαρίου 2026, 23:58

Πέρασε από το Βελιγράδι η Ρεάλ (77-73) – Διπλό για την Ντουμπάι στο Μιλάνο (96-78)

Ρεάλ Μαδρίτης και Dubai B.C. έκλεισαν την 28η αγωνιστική της Euroleague με διπλό, η μία στο Βελιγράδι με την Παρτιζάν και η άλλη στο Μιλάνο με την Αρμάνι

Σύνταξη
Η Παρτιζάν υποδέχτηκε την Ρεάλ Μαδρίτης στο Βελιγράδι για την 28η αγωνιστική της Euroleague, με τους Μαδριλένους να επικρατούν με 77-73 και να «εκτοξεύονται» στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Στο 17-11 λοιπόν βρίσκεται πλέον η ομάδα του Σέρχιο Σκαριόλο, ερχόμενη μάλιστα από σερί τριών ηττών (Ντουμπάι, Παναθηναϊκός, Παρί), ενώ οι Σέρβοι έκαναν την 19η τους ήττα και με ρεκόρ 9-19 ισοβαθμούν στην προτελευταία θέση μαζί με τις Αναντολού Εφές και Μπασκόνια.

Ο MVP της αναμέτρησης ήταν ο Τρέι Λάιλς με 14 πόντους (3/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 2/2 βολές), 4 ριμπάουντ και 20 βαθμούς στην αξιολόγηση. Αξιοσημείωτη εμφάνιση από τους Έντι Ταβάρες και Μάριο Χεζόνια, με τον πρώτο να μετράει 13 πόντους και 7 ριμπάουντ και τον δεύτερο να σταματάει στους 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Από την Παρτιζάν, ο Μπρούνο Φερνάντο έκανε ακόμη μια καλή εμφάνιση με 12 πόντους 8 ριμπάουντ και 3 τάπες, ενώ οι Στέρλινγκ Μπράουν, Άιζακ Μπόνγκα και Ντουέιν Ουάσινγκτον ήταν οι άλλοι τρεις διψήφιοι της ομάδας του Χοάν Πεναρόγια.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-20, 33-43, 61-62, 77-73

Αρμάνι Μιλάνο – Dubai B.C. 78-96

Η Dubai BC ήταν τρομερή στο Μιλάνο και επικράτησε της Αρμάνι με 96-78 για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Η ομάδα του Γκόλεματς με αυτή τη νίκη βελτίωσε το ρεκόρ της σε 14-14 και ανέβηκε στην 11η θέση της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Ποέτα από την άλλη, έπεσε στο 14-14 και λόγω ισοβαθμίας με το Ντουμπάι, πέφτει στην 12η θέση της βαθμολογίας. Ο Μάρκο Γκούντουριτς ήταν ο καλύτερος παίκτης των γηπεδούχων, με 19 πόντους και 5 ασίστ, ενώ οι Ζακ Λεντέι και Τζιαμπάολο Ρίτσι πρόσθεσαν από 11 πόντους.

Ο MVP της αναμέτρησης ήταν ο Μφιόντου Καμπενγκέλε με ακόμη μία τρομερή εμφάνιση, πετυχαίνοντας 22 πόντους (7/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα) και ολοκλήρωσε το double-double με 10 ριμπάουντ. Στους 15 σταμάτησε ο Φίλιπ Πετρούσεφ, 12 πρόσθεσε ο Μπρούνο Καμπόκλο και στους 11 έμεινε Ντζάνα Μούσα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-18, 46-51, 59-73, 78-96

Headlines:
Bundesliga: Ο Κομπανί μπήκε «ασπίδα» στο VAR
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Bundesliga: Ο Κομπανί μπήκε «ασπίδα» στο VAR

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου Βενσάν Κομπανί δήλωσε ότι στη Γερμανία το VAR παρεμβαίνει λιγότερο σε σχέση με την Αγγλία και το Βέλγιο, τονίζοντας ότι είναι υπέρ της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Χαλ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 13.02.26

LIVE: Χαλ – Τσέλσι

LIVE: Χαλ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χαλ – Τσέλσι για το FA Cup.

Σύνταξη
Ο Νόιερ μίλησε για τον Νόιερ
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Ο Νόιερ μίλησε για τον Νόιερ

Τι έκανε ο τερματοφύλακας της Μπάγερν Μονάχου Μάνουελ Νόιερ όταν ήταν παιδί; Ποιούς άλλους τερματοφύλακες παραδέχεται; Ποια η φιλοσοφία του ως γκολκίπερ; Θέλει να κάνει σόου στο γήπεδο;

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε
Euroleague 13.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε

LIVE: Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι «το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί», λέει ο Τραμπ [βίντεο]
Κόσμος 14.02.26

Η αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν είναι «το καλύτερο που θα μπορούσε να συμβεί», λέει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από το Φορτ Μπράγκ όπου βρισκόταν με την Μελάνια Τραμπ, αποκάλεσε την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν ως το καλύτερο πιθανό σενάριο που θα μπορούσε να επιτύχει.

Σύνταξη
Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Κούβα τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο
Κόσμος 14.02.26

Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου στην Κούβα τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο

Πυρκαγιά στο διυλιστήριο Νίκο Λόπεζ φέρεται να τέθηκε γρήγορα υπό τον έλεγχο της πυροσβεστικής, με τις πρώτες πληροφορίες από την Αβάνα να κάνουν λόγο για φωτιά σε αποθήκη και όχι σε δεξαμενή.

Σύνταξη
Πράκτορες της ICE φέρονται να ψευδόρκησαν μετά τον πυροβολισμό μετανάστη από τη Βενεζουέλα στο πόδι
Μινεάπολη 14.02.26

Πράκτορες της ICE φέρονται να ψευδόρκησαν μετά τον πυροβολισμό μετανάστη από τη Βενεζουέλα στο πόδι

Σύμφωνα με νέα στοιχεία και βίντεο, οι κατηγορίες εναντίον του μετανάστη κατέπεσαν και οι δύο πράκτορες της ICE ενδέχεται να απολυθούν και να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις

Σύνταξη
Ουγγαρία: Τουλάχιστον τέσσερις οι νεκροί από την πυρκαγιά στις εργατικές κατοικίες στη Βουδαπέστη
27 τραυματίες 14.02.26

Ουγγαρία: Τουλάχιστον τέσσερις οι νεκροί από την πυρκαγιά στις εργατικές κατοικίες στη Βουδαπέστη

Τρεις άνθρωποι βρέθηκαν νεκροί στον τόπο της πυρκαγιάς στη Βουδαπέστη. Ένας τέταρτος υπέκυψε στα τραύματά του σε νοσοκομείο. Εξετάζεται η έκρηξη φιάλης υγραερίου ως αιτία της πυρκαγιάς.

Σύνταξη
Sing for Greece 2026: Κλείδωσε η 14άδα του τελικού – Αυτά τα κομμάτια προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό
Eurovision 2026 13.02.26

Sing for Greece 2026: Κλείδωσε η 14άδα του τελικού – Αυτά τα κομμάτια προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό

Το δεύτερο σκέλος του Sing for Greece 2026 ολοκληρώθηκε και πλέον όλα τα μάτια είναι στραμμένα στον τελικό της Κυριακής, όταν και θα μάθουμε ποιος καλλιτέχνης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

Σύνταξη
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πώς γίνεται να μην κέρδισε χρήματα από τις «Νεανικές ανησυχίες» παρά την επιτυχία της σειράς
Αδικία; 13.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πώς γίνεται να μην κέρδισε χρήματα από τις «Νεανικές ανησυχίες» παρά την επιτυχία της σειράς

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ υπέγραψε ένα «κακό συμβόλαιο» που ήταν αρκετό για να μην κερδίσει χρήματα - παρά τη συμμετοχή του σε μια από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δένδιας: Τεράστια η σημασία της Θράκης – Το στεγαστικό πρόγραμμα βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Δένδιας: Τεράστια η σημασία της Θράκης – Το στεγαστικό πρόγραμμα βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε την Παρασκευή την έδρα της 21ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας στην Κομοτηνή, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΣ

Σύνταξη
«Ολονυχτία» αγροτών μπροστά στη Βουλή: Τους έφεραν τρόφιμα παραγωγοί λαϊκών αγορών [βίντεο]
Συγκίνηση 13.02.26

«Ολονυχτία» αγροτών μπροστά στη Βουλή: Τους έφεραν τρόφιμα παραγωγοί λαϊκών αγορών

Η παραμονή των αγροτών στο Σύνταγμα συνοδεύτηκε από συγκινητικές εκδηλώσεις αλληλεγγύης. Παραγωγοί των λαϊκών αγορών έσπευσαν στο σημείο προσφέροντας τρόφιμα και φρούτα στους συναδέλφους τους που ετοιμάζονταν για τη διανυκτέρευση.

Σύνταξη
Λούβρο: Ζωγραφισμένη οροφή του 19ου αιώνα καταστράφηκε από διαρροή νερού
Έσπασε σωλήνας 13.02.26

Λούβρο: Ζωγραφισμένη οροφή του 19ου αιώνα καταστράφηκε από διαρροή νερού

Το έργο που καταστράφηκε είναι του 1819. Εξαιτίας της διαρροής προκλήθηκαν ρωγμές στην οροφή ενώ φούσκωσε και η ζωγραφισμένη επιφάνεια. Κλειστές για το κοινό αίθουσες στο Λούβρο.

Σύνταξη
Αποστολή «USS Gerald R. Ford» στη Μέση Ανατολή – Οι δυνατότητες οι υπερ-αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ
Κινητό φρούριο 13.02.26

Αποστολή «Τζέραλντ Φορντ» στη Μέση Ανατολή - Οι δυνατότητες οι υπερ-αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ

Το USS Gerald R. Ford δεν είναι απλώς ένα πλοίο· μπορεί να επιβάλει την αεροναυτική κυριαρχία ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά από οποιοδήποτε άλλο οπλικό σύστημα στην ιστορία

Σύνταξη
Bundesliga: Ο Κομπανί μπήκε «ασπίδα» στο VAR
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Bundesliga: Ο Κομπανί μπήκε «ασπίδα» στο VAR

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου Βενσάν Κομπανί δήλωσε ότι στη Γερμανία το VAR παρεμβαίνει λιγότερο σε σχέση με την Αγγλία και το Βέλγιο, τονίζοντας ότι είναι υπέρ της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο

Βάιος Μπαλάφας
