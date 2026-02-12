Έχω παιδιά: Αξέχαστες αναμνήσεις και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις
Η κωμική σειρά Έχω παιδιά επιστρέφει με ένα νέο διπλό επεισόδιο. Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 21.00, στο MEGA.
- Βίντεο που κόβει την ανάσα - Τεράστια καθίζηση «καταπίνει» δρόμο
- Πώς αποκαλύφθηκε η δράση σωφρονιστικού υπαλλήλου που συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών – Τα «αλμυρά» και το «γλυκό»
- Σαμουράι: Η αληθινή ιστορία πίσω από τον μύθο των άτρωτων πολεμιστών
- Όταν η σαλάτα μπήκε στο μενού – Απολίθωμα 300 εκατ. ετών ανήκει σε ένα από τα πρώτα φυτοφάγα ζώα
Αναμνήσεις που θα μείνουν αξέχαστες και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις απασχολούν την οικογένεια Πολίτη στο νέο διπλό επεισόδιο της κωμικής σειράς του MEGA, «Έχω Παιδιά», την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 21:00.
Πώς ισορροπείς ανάμεσα στην επιθυμία να γίνεις ο «γονιός των ονείρων τους» και στη σκληρή πραγματικότητα;
Η Σάρα και ο Μιχάλης μπαίνουν σε μια περιπέτεια δημιουργίας αναμνήσεων, την ίδια στιγμή που ο Σταύρος έρχεται αντιμέτωπος με την αρρωστοφοβία του.
Παράλληλα, η Ιωάννα κάνει τη δική της προσωπική επανάσταση, αποδεικνύοντας πως ποτέ δεν είναι αργά για μια νέα αρχή — ακόμα κι αν αυτή ξαφνιάζει τους πάντες.
Όλα όσα θα δούμε στο διπλό επεισόδιο της σειράς Έχω παιδιά.
Επεισόδιο 5 – «Αναμνήσεις»
Η Σάρα και ο Μιχάλης έρχονται αντιμέτωποι με το υπαρξιακό άγχος κάθε γονιού: «Τι θα θυμούνται τα παιδιά μας από την παιδική τους ηλικία;». Στην προσπάθειά τους να χτίσουν το τέλειο οικογενειακό άλμπουμ, συνειδητοποιούν πως οι καλύτερες στιγμές δεν προγραμματίζονται. Η Ιωάννα και ο Έκτορας προσπαθούν να ανακαλύψουν την πηγή της ευτυχίας του Μαξιμιλιανού. Την ίδια ώρα, ο Σταύρος συνοδεύει τη Στέλλα στον γιατρό για έναν τυπικό υπέρηχο, αλλά καταλήγει να κάνει μια αποκάλυψη για τη δική του υγεία που τον αναστατώνει.
Επεισόδιο 6 – «Υποσχέσεις»
Τα «θα δούμε» και «από Δευτέρα» δεν είναι λύση, καθώς η Σάρα και ο Μιχάλης αποφασίζουν να κόψουν τη συνήθεια των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων. Η προσπάθειά τους να είναι ειλικρινείς με τον Τάσο και τη Χαρά αποδεικνύεται μια απαιτητική πρόκληση. Εν τω μεταξύ, η Ιωάννα παίρνει τη μεγάλη απόφαση να πιάσει δουλειά, φέρνοντας τα πάνω-κάτω στις ισορροπίες της οικογένειας. Τέλος, ο Σταύρος, μέσα στην ανασφάλειά του, βάζει στόχο να πείσει τον Τόνι να κάνει ασφάλεια υγείας.
Πρωταγωνιστούν: Ευγενία Σαμαρά, Βασίλης Μαυρογεωργίου, Αθηνά Οικονομάκου, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Λάμπρος Φισφής, Μάκης Παπασημακόπουλος, Ανθή Ευστρατιάδου, Θεανώ Κλάδη, Γιάννης Τσουμαράκης
Στον ρόλο της Αντιγόνης, Μπέσσυ Μάλφα
Στον ρόλο του κυρ-Στέλιου, Ερρίκος Λίτσης
Και τα παιδιά: Αμαρυλλίς Καπίρη, Κωνσταντίνος Κουρογένης – Κόλτσης, Νικόλας Αλαφάκης
Σενάριο: Λάμπρος Φισφής
Σκηνοθεσία: Διονύσης Φερεντίνος
Διευθυντής Φωτογραφίας: Άκης Γεωργίου
Ενδυματολόγος: Κατερίνα Τσακότα
Σκηνογράφος: Τζoβάνι Τζανετής
Executive producers: Παναγιώτης Παπαχατζής-Κώστας Σάκκαρης
Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.E.
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2025 – 2026
ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 21:00
#ExwPaidia
- Έχω παιδιά: Αξέχαστες αναμνήσεις και ανεκπλήρωτες υποσχέσεις
- Θεσσαλονίκη: 40χρονος έκανε δέκα διαρρήξεις καταστημάτων σε ένα βράδυ – Βίντεο ντοκουμέντο
- Στο χειρουργείο ο Γιώργος Μαζωνάκης – Η κατάσταση της υγείας του
- Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του ο Χέιζ-Ντέιβις
- «Otome»: Παιχνίδια προσομοίωσης του έρωτα έρχονται να σας σαγηνέψουν
- Ολομέλεια: Εκτός ελέγχου Άδωνις – Ζωή στη Βουλή
- Το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, μια ιστορική ευκαιρία που δεν επιτρέπεται να χαθεί
- Οι χαμηλές πτήσεις και η απόδειξη της ανακύκλωσης των Ελλήνων διαιτητών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις