Σοκαριστικές στιγμές στη Βραζιλία: Ποδοσφαιριστής «σωριάστηκε» στο χορτάρι και έκανε σπασμούς! (vid)
Τρομακτικές εικόνες στη Βραζιλία, με τον Αλεξάντρε της Σαμπάιο Κορέα να σωριάζεται στο έδαφος και να κάνει σπασμούς – Έφυγε με ασθενοφόρο από το γήπεδο.
Το απόλυτο σοκ βίωσαν στη Βραζιλία το βράδυ του Σαββάτου, όταν στον αγώνα της Φλαμένγκο με τη Σαμπάιο Κορέα στο Μαρακανά ο ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων Αλεξάντρε, σωριάστηκε στο έδαφος, υπέστη κρίση και άρχισε να κάνει σπασμούς, προκαλώντας σκηνές τρόμου στον αγωνιστικό χώρο.
Συγκεκριμένα, στο 8ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής έπεσε στο χορτάρι χωρίς να προηγηθεί κάποιο χτύπημα ή κάποιο μαρκάρισμα και άρχισε να έχει σπασμούς με τους συμπαίκτες του να καλούν τις ιατρικές ομάδες. Τον ποδοσφαιριστή παρέλαβε ασθενοφόρο που τον μετέφερε σε κοντινό νοσοκομείο.
Δείτε το βίντεο από το Φλαμένγκο – Σαμπάιο Κορέα στη Βραζιλία:
Alexandre, jogador do Sampaio Correa, convussiona durante jogo contra o Flamengo e tem que ser levado ao hospital. pic.twitter.com/tqRiG7vPGW
— henrique ❤️🖤🇦🇱 é Tetra campeão da Libertadores. (@Henrikipedia83) February 8, 2026
Σύμφωνα με την ομάδα του ο Αλεξάντρε είχε τις αισθήσεις του όταν έφυγε από το γήπεδο αλλά υπέστη νέα κρίση στο νοσοκομείο. Οι πρώτες εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε δεν έδειξαν καρδιακό ή νευρολογικό πρόβλημα, ωστόσο ο ποδοσφαιριστής θα παραμείνει στο νοσοκομείο για τουλάχιστον 24 ώρες προκειμένου να υποβληθεί σε περαιτέρω έλεγχο.
Όπως μεταδίδουν βραζιλιάνικα μέσα ενημέρωσης, αυτή δεν είναι η πρώτη σοβαρή περιπέτεια με την υγεία που είχε ο Αλεξάντρε καθώς τον Ιανουάριο του 2024 τραυματίστηκε σοβαρά και παραλίγο να μείνει τετραπληγικός όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.
Τότε είχε υποστεί τραυματική σπονδυλολίσθηση και του είχαν τοποθετήσει τέσσερις βίδες και μια πλάκα πάνω από τους σπασμένους σπονδύλους ενώ είχε υποβληθεί σε χειρουργείο για πνευμοθώρακα.
