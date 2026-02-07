Davis Cup: Νίκησε ο Τσιτσιπάς, 1-1 η Εθνική μας με το Μεξικό στην πρεμιέρα

Μία νίκη για την Ελλάδα με τον Στέφανο Τσιτσιπά και μία για το Μεξικό επί του Στέφανου Σακελλαρίδη ήταν ο απολογισμός της πρώτης ημέρας του Davis Cup για τα play-offs του World Group 1, το οποίο διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Tae Kwon Do.

Στο παιχνίδια που «άνοιξε» την αυλαία, ο Σακελλαρίδης πάλεψε απέναντι στον Ροντρίγκο Πασέκο Μέντες, όμως εν τέλει ηττήθηκε στα τρία σετ (6-2, 4-6, 6-3), με τη λατινοαμερικανική ομάδα να κάνει το 1-0 κόντρα στην Ελλάδα.

Λίγο αργότερα όμως ήταν η σειρά της Ενικής μας να πανηγυρίσει νίκη, καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος αν και δυσκολεύθηκε (ειδικά στο 2ο σετ) επικράτησε του Αλαν Μαγκαντάν με 6-3, 7-6(1) κι έτσι η χώρα μας ισοφάρισε σε 1-1 το tie με το Μεξικό.

Θυμίζουμε πως νικήτρια θα είναι η ομάδα που θα φτάσει στις 3 νίκες.

Το Davis Cup συνεχίζεται την Κυριακή (8/2) με το πρόγραμμα να ανοίγει στις 17:00 με το διπλό, όπου οι Στέφανος Τσιτσιπάς και Στέφανος Σακελλαρίδης θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους Ροντρίγκο Πασέκο Μέντες και Αλεξ Ερνάντες. Θα ακολουθήσει η αναμέτρηση του Τσιτσιπά με τον Ροντρίγκο Πατσέκο Μέντες και, αν χρειαστεί, ο Σακελλαρίδης θα αντιμετωπίσει τον Μαγκαντάν.