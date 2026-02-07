newspaper
Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Αντί να γκρινιάζετε, αναλάβετε τις ευθύνες σας», λέει ο Λεσκίρ στους εργοδότες
Διεθνής Οικονομία 07 Φεβρουαρίου 2026, 00:50

«Αντί να γκρινιάζετε, αναλάβετε τις ευθύνες σας», λέει ο Λεσκίρ στους εργοδότες

Ο γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ απαντά στους οργισμένους για την «υπερφορολόγηση» εργοδότες

Αλέξανδρος Καψύλης
ΕπιμέλειαΑλέξανδρος Καψύλης
A
A
Vita.gr
Πρώτο ραντεβού: Το «κλειδί» για να υπάρξει & δεύτερο

Πρώτο ραντεβού: Το «κλειδί» για να υπάρξει & δεύτερο

Spotlight

Με δίμηνη καθυστέρηση και δίχως διακομματική συναίνεση (με διαδικασία που παρακάμπτει το Κοινοβούλιο, κάτι που επανειλημμένα ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε υποσχεθεί ότι δεν θα συμβεί) ψηφίστηκε ο νέος προϋπολογισμός της Γαλλίας και, όπως ήταν αναμενόμενο, ουδείς δηλώνει ευχαριστημένος.

Ούτε τα πολιτικά κόμματα, ούτε τα συνδικάτα, αλλά ούτε και οι εργοδότες που με κάθε ευκαιρία επανέρχονται για να διατυπώσουν το πάγιο αίτημά τους: τη μείωση της φορολόγησής τους. Και εσχάτως το διατυπώνουν με ασυνήθιστα επιθετικό τόνο, με το σύνθημα «Φτάνει πια»!

Ο προϋπολογισμός που κατάφερε να περάσει την περασμένη Δευτέρα με προσφυγή στο άρθρο 49,3 του Συντάγματος η κυβέρνηση Λεκορνί, σχεδιάστηκε όντως κατά των επιχειρήσεων; Στο ερώτημα αυτό κλήθηκε την επομένη της τελικής έγκρισης του κειμένου να απαντήσει ο γάλλος υπουργός Οικονομικών Ρολάν Λεσκίρ.

«Εμπλακείτε»

«Είμαι υπέρ των επιχειρήσεων, θέλω να τις υποστηρίξω. Αντιμέτωποι όμως με τον κίνδυνο πολιτικής αστάθειας, που ήταν πραγματικός, αντιμέτωποι με ένα δημόσιο έλλειμμα το οποίο είναι πολύ υψηλό, βρήκαμε έναν συμβιβασμό που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε, αφού μας εξασφαλίζει την απαραίτητη σταθερότητα», εξήγησε μιλώντας στη γαλλική τηλεόραση ο Λεσκίρ.

Στη συνέχεια όμως ο υπουργός πέρασε στην αντεπίθεση: «Άκουσα πολλές φορές τους επικεφαλής των επιχειρήσεων να μου διεκτραγωδούν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Τους συνάντησα επανειλημμένα και τους εξήγησα ότι αντιλαμβάνομαι τις ανησυχίες τους για τα κόστη που ανεβάζουν το τελικό προϊόν και για την ανταγωνιστικότητα της γαλλικής οικονομίας.

Αλλά εν προκειμένω πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η πολιτική σταθερότητα έχει αξία. Οπότε τους κάλεσα να την ενσωματώσουν στο λόγο και στις στρατηγικές τους. Και με την ευκαιρία αυτή τους επαναλαμβάνω: αντί να παραπονιέστε, εμπλακείτε!», είπε ο Λεσκίρ.

Αιχμηρός ο Αρνό

Ώρες νωρίτερα ο διασημότερος (όχι μόνο λόγω πλούτου) Γάλλος επιχειρηματίας, Μπερνάρ Αρνό, είχε κατηγορήσει συλλήβδην την πολιτική ηγεσία της χώρας του ότι «είναι κατά των επιχειρήσεων» καθώς «επιδιώκει να τις φορολογήσει όσο το δυνατόν περισσότερο».

Το μεγάλο αφεντικό της αυτοκρατορίας LVHM, ο οποίος βάσει των υπολογισμών του εξειδικευμένου στους Κροίσους αμερικανικού περιοδικού Forbes είναι σήμερα ο πλουσιότερος άνθρωπος στον πλανήτη με προσωπική περιουσία 165,3 δισ. δολαρίων, φαίνεται πως έφερε το Γάλλο υπουργό στα όρια της αγανάκτησης.

«Ναι, ακούω τι λένε οι εταιρείες, αλλά είμαι ενάντια σ’ αυτό που μόλις είπε ο Μπερνάρ Αρνό», τόνισε ο Ρολάν Λεσκίρ απορρίπτοντας ταυτόχρονα τον συγκρουσιακό τόνο του συνθήματος «Φτάνει πια», που έχει υιοθετήσει ο πρόεδρος της γαλλικής Ένωσης Εργοδοτών (Medef), Πατρίκ Μαρτέν.

Ιδέες και λύσεις

Αναφερόμενος σε πρόσφατη δημοσκόπηση που έδειξε ότι η πλειονότητα των Γάλλων δεν θα είχε αντίρρηση να διαδεχθεί ένας μεγαλοεπιχειρηματίας τον Εμανουέλ Μακρόν στην προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας το 2027, ο Ρολάν Λεσκίρ είπε ότι πληροφορήθηκε ότι «υπήρχε ένας συγκεκριμένος αριθμός επιχειρηματιών που ήθελαν να γίνουν πρόεδροι της Δημοκρατίας».

«Εδώ στη Γαλλία θεωρούμε ότι οι προεδρικές εκλογές είναι η συνάντηση ενός προέδρου κι ενός λαού. Στην πραγματικότητα είναι η συνάντηση του λαού με μια ομάδα ανθρώπων που είναι αφοσιωμένοι σε ένα σκοπό και σε συγκεκριμένες αξίες», είπε ο Λεσκίρ.

«Δεν θα είναι όλοι οι επιχειρηματίες υποψήφιοι πρόεδροι, αλλά όλοι αν θέλουν μπορούν να εμπλακούν με την πολιτική και τις δημόσιες υποθέσεις γενικότερα, δίνοντάς μας ιδέες και προτείνοντας λύσεις. Το έχω κάνει κι εγώ και δεν το μετανιώνω…», είπε με λεπτή ειρωνεία ο υπουργός, αναφερόμενος στο ότι και ο ίδιος ενεπλάκη σε μεγάλη ηλικία με την πολιτική (το 2017 με την παράταξη του Μακρόν), προερχόμενος από τον χώρο των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα των τραπεζών.

Καχυποψία παντού

Ο Λοράν Λεσκίρ γεννήθηκε το 1966 στο Παρίσι, σπούδασε στο Πολυτεχνείο της γαλλικής πρωτεύουσας και στο London School of Economics, αλλά εργάστηκε επί σειρά ετών στις ΗΠΑ και στον Καναδά, όπου προτού επιστρέψει στην πατρίδα του για να εμπλακεί με την πολιτική, υπήρξε επικεφαλής επενδύσεων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του Κεμπέκ.

Ο Λεσκίρ πολιτεύθηκε στο πλευρό του θεωρούμενου ως «προέδρου των πλουσίων επιχειρηματιών» Εμανουέλ Μακρόν, αλλά λόγω του οικογενειακού του παρελθόντος αντιμετωπίζεται με κάποια καχυποψία από τον επιχειρηματικό κόσμο της Γαλλίας. Ο ίδιος δεν κρύβει εξάλλου ότι μεγάλωσε σε μια οικογένεια αριστερών πολιτικών πεποιθήσεων – ο πατέρας του ήταν δημοσιογράφος στην εφημερίδα «L’Humanité» που απηχούσε τις απόψεις του Κομμουνιστικού Κόμματος της Γαλλίας και η μητέρα του ήταν συνδικαλίστρια στη δημόσια επιχείρηση των συγκοινωνιών του Παρισιού.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι με καχυποψία αντιμωπίζουν και οι ενώσεις πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (οι πρώτες απασχολούν έως 10 εργαζομένους και οι δεύτερες από 10 έως 250) τις απαιτήσεις των μεγάλων ομίλων (σαν τον όμιλο LVHM του Μπερνάρ Αρνό) για ελάφρυνση των φορολογικών βαρών.

Οι μικροί και μικρομεσαίοι, που εκπροσωπούν το 99,9% του γαλλικού επιχειρηματικού κόσμου και απασχολούν περισσότερους από 6,9 εκατ. μισθωτούς υπαλλήλους, θεωρούν ότι εκείνοι είναι τα μεγάλα θύματα της οικονομικής δυσπραγίας στη χώρα και όχι οι φωνασκούντες επιχειρηματικοί γίγαντες που «έχουν τη δυνατότητα να γλιτώνουν φόρους εκατοντάδων εκατομμυρίων χάρη στις διαβόητες φορολογικές βελτιστοποιήσεις».

«Συνεχίζουν να επενδύουν»

Τι γίνεται όμως με τον φόρο στις μεγάλες επιχειρήσεις, που υποτίθεται ότι θα ήταν «εξαιρετικός και έκτακτος» και τελικά θα παραμείνει και το 2026, όπως παρατηρει η ρεπόρτερ της «Les Echos» Πολίν Λαντέ-Μπαρό; Η ρεπόρτερ αναφέρεται στο φόρο που αφορά περίπου 300 ομίλους με ετήσιο τζίρο άνω του 1,5 δισ. ευρώ και προβλέπει την «προσωρινή αύξηση του εταιρικού φόρου» από το 20,6% έως το 41,2% (για τους ομίλους με τζίρο άνω των 3 δισ. ευρώ) που, όπως εκτιμούν οι ειδικοί, μπορεί εφέτος να ανεβάσει τους πραγματικούς συντελεστές φορολόγησης μέχρι το 35,3%.

Ο συγκεκριμένος φόρος, που έχει εξοργίσει τη γαλλική εργοδοσία, προτάθηκε από τον Μισέλ Μπαρνιέ όταν ήταν πρωθυπουργός. Στη συνέχεια υιοθετήθηκε από τον διάδοχό του, Φρανσουά Μπαϊρού, και εν τέλει «θα διατηρηθεί στο επίπεδο όπου εξαρχής καθορίστηκε για τις μεγάλες εταιρείες που κερδίζουν χρήματα διεθνώς», όπως επιβεβαίωσε από τηλεοράσεως ο Ρολάν Λεσκίρ.

Πρόκειται για επιχειρηματικούς ομίλους που, σύμφωνα με τον ίδιο, «συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό το 2025 στην αποκατάσταση των δημοσίων οικονομικών». Εδώ ο υπουργός άλλαξε ύφος και μετά το μαστίγιο έπιασε το καρότο διαβεβαιώνοντας τη Medef ότι «έχει εμπιστοσύνη στις γαλλικές επιχειρήσεις» οι οποίες, «παρά τα όσα ειπώθηκαν, συνέχισαν και την περυσινή χρονιά να επενδύουν και να κάνουν εξαγωγές». Κάτι που «είναι πολύ σημαντικό σε έναν διαταραγμένο κόσμο σαν τον σημερινό».

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ευρώ: Προς τα 1,20 δολ. «βλέπει» το ευρωπαϊκό νόμισμα η HSBC – Αστερίσκος για ισχυρότερο ρόλο

Ευρώ: Προς τα 1,20 δολ. «βλέπει» το ευρωπαϊκό νόμισμα η HSBC – Αστερίσκος για ισχυρότερο ρόλο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πρώτο ραντεβού: Το «κλειδί» για να υπάρξει & δεύτερο

Πρώτο ραντεβού: Το «κλειδί» για να υπάρξει & δεύτερο

World
Bank of America: Δύο νέες μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ το 2027

Bank of America: Δύο νέες μειώσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ το 2027

inWellness
inTown
Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές
inTickets 05.02.26

Κόντρα ρόλος: Η Κρινιώ Νικολάου σε ένα μουσικοθεατρικό ταξίδι γεμάτο χιούμορ, συγκίνηση και ανατροπές

Την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, η Κρινιώ Νικολάου ανεβαίνει στη σκηνή του Stage 7, μαζί με τον Θάνο Πανουργιά, για την μουσικοθεατρική παράσταση Κόντρα ρόλος.

Σύνταξη
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Stream newspaper
Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία – Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης
Στοιχεία Eurostat 06.02.26

Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία - Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τη μεταπανδημική ανάκαμψη στα εισοδήματα στην Ευρώπη και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;
Κόσμος 05.02.26

ΕΕ: Δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ για την Ουκρανία – Πώς θα βοηθήσει;

Η ΕΕ εγκρίνει πακέτο 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία για την άμυνα και τις δημόσιες υπηρεσίες, με εξαιρέσεις, πρόσβαση «pay to play» για βρετανικές εταιρείες και ταχεία ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο

Σύνταξη
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βγάζει από τον «πάγο» την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ
Διεθνής Οικονομία 04.02.26

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βγάζει από τον «πάγο» την εμπορική συμφωνία ΕΕ – ΗΠΑ

Οι νομοθέτες της ΕΕ συμφώνησαν την Τετάρτη να επαναλάβουν την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Οι συνομιλίες θα συνεχιστούν για το πώς θα μπορούσε να ανασταλεί η συμφωνία στο μέλλον, αλλά οι ευρωβουλευτές θα μπορούν να ψηφίσουν για τη συμφωνία ήδη από τον Μάρτιο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Στα άκρα η κόντρα Κίνας – Παναμά για τα λιμάνια της διώρυγας
Κόσμος 04.02.26

Στα άκρα η κόντρα Κίνας – Παναμά για τα λιμάνια της διώρυγας

Το Πεκίνο προειδοποιεί ότι η χώρα της Κεντρικής Αμερικής θα πληρώσει «βαρύ τίμημα» μετά την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου να αποβάλει τον όμιλο από τους τερματικούς σταθμούς στην Διώρυγα του Παναμά

Σύνταξη
Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές
AI 04.02.26

Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές

Η στροφή προς τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις και τις μετοχές με οικονομική μόχλευση κέρδισε δυναμική, καθώς οι ανανεωμένοι φόβοι για αναταραχές λόγω της τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώθηκαν στις αγορές

Σύνταξη
Ευρωβαρόμετρο: Απαισιοδοξία και ανασφάλεια κυριαρχούν στην ΕΕ – Κορυφαίο πρόβλημα το κόστος διαβίωσης για τους Έλληνες
Διεθνής Οικονομία 04.02.26

Ευρωβαρόμετρο: Απαισιοδοξία και ανασφάλεια κυριαρχούν στην ΕΕ – Κορυφαίο πρόβλημα το κόστος διαβίωσης για τους Έλληνες

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο ο πληθωρισμός και το κόστος διαβίωσης αναφέρονται ως "κορυφαία προτεραιότητα" που πρέπει να αντιμετωπιστεί, από το 41% των πολιτών στην ΕΕ και από το 53% στην Ελλάδα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Κουαμέ
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Κουαμέ

Ο Άρης γνωστοποίησε την απόκτηση του 28χρονου, διεθνή Ιβοριανού επιθετικού ως δανεικό για 1,5 έτος από τη Φιορεντίνα. αφού πρώτα ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις.

Σύνταξη
«Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;»: Αιχμηρή απάντηση Αποστολόπουλου σε Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο
«Να ανασκευάσετε» 06.02.26

«Είναι αυτά τα παιδιά εισβολείς;»: Αιχμηρή απάντηση Αποστολόπουλου σε Καρυστιανού για την τραγωδία στη Χίο

Ο Ιάσονας Αποστολόπουλος αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν να χαρακτηρίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο μικρά, σοβαρά τραυματισμένα μεταναστόπουλα. Η ανάρτησή του για την επίμαχη δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού.

Σύνταξη
Κρήτη: Το σπαρακτικό αντίο της κόρης στη μητέρα της που χάθηκε στο φονικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ
Ελλάδα 06.02.26

Κρήτη: Το σπαρακτικό αντίο της κόρης στη μητέρα της που χάθηκε στο φονικό τροχαίο στον ΒΟΑΚ

Η 59χρονη γυναίκα σκοτώθηκε χθες ενώ τρεις ακόμη τραυματίστηκαν μετά τη σφοδρή σύγκρουση τριών ΙΧ αυτοκινήτων στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης κοντά στον κόμβο του Πλατανιά.

Σύνταξη
Έξι νεκροί σε Ισπανία – Πορτογαλία από την καταιγίδα Λεονάρντο – Τεράστιες ζημιές στο Μαρόκο
Ακραία φαινόμενα 06.02.26

Έξι νεκροί σε Ισπανία – Πορτογαλία από την καταιγίδα Λεονάρντο – Τεράστιες ζημιές στο Μαρόκο

Η καταιγίδα Λεονάρντο σαρώνει Ισπανία και Πορτογαλία αφήνοντας πίσω της 6 νεκρούς, ενώ απειλεί το Μαρόκο και την Γαλλία, τεράστιες υλικές ζημιές στην Ιβηρική

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 109-77: Καταιγιστικός, με ασταμάτητους Βεζένκοφ – Ντόρσεϊ!
Μπάσκετ 06.02.26

Ολυμπιακός – Βίρτους 109-77: Καταιγιστικός, με ασταμάτητους Βεζένκοφ - Ντόρσεϊ!

Με τους Βεζένκοφ και Ντόρσεϊ να έχουν 20 και 18 πόντους αντίστοιχα, ακόμη τρεις παίκτες διψήφιους και με εξαιρετικά ποσοστά, ο Ολυμπιακός συνέτριψε τη Βίρτους Μπολόνια την οποία «φιλοδώρησε» με 109 πόντους!

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας θέλει να απελάσει τον 5χρονο Λίαμ που συνελήφθη στη Μινεσότα
Κόσμος 06.02.26

ΗΠΑ: Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας θέλει να απελάσει τον 5χρονο Λίαμ που συνελήφθη στη Μινεσότα

Η υπόθεση του 5χρονου, ο οποίος φωτογραφήθηκε συνοφρυωμένος, φορώντας ένα σκουφάκι με αυτιά και κρατώντας μια σχολική τσάντα έξω από το σπίτι του, με τους ομοσπονδιακούς πράκτορες που τον συνέλαβαν, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις σε όλες τις ΗΠΑ και έστρεψε την προσοχή στις επιχειρήσεις της ICE στη Μινεσότα

Σύνταξη
Σκάνδαλο στη Ρέιντζερς: Παίκτες χρησιμοποιούσαν δωμάτια φυσικοθεραπείας για τα ερωτικά ραντεβού τους!
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Σκάνδαλο στη Ρέιντζερς: Παίκτες χρησιμοποιούσαν δωμάτια φυσικοθεραπείας για τα ερωτικά ραντεβού τους!

Αντί για συνεδριάσεις φυσικοθεραπείας όπως έλεγαν, παίκτες του σκωτσέζικου συλλόγου χρησιμοποιούσαν δωμάτια ξενοδοχείου προκειμένου να πραγματοποιούν τα ερωτικά ραντεβού τους!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τους υπουργούς Εργασίας της ΝΔ δίνει η Στρατινάκη σε απάντησή της – Την τελική απόφαση και υπογραφή για τα κονδύλια είχε ο εκάστοτε υπουργός
«Εγώ έκανα για δύο» 06.02.26

Τους υπουργούς Εργασίας της ΝΔ δίνει η Στρατινάκη σε απάντησή της – Την τελική απόφαση και υπογραφή για τα κονδύλια είχε ο εκάστοτε υπουργός

Η πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας τονίζει ότι την αποκλειστική αρμοδιότητα για τις τελικές αποφάσεις και την υπογραφή των σχετικών πράξεων είχαν οι εκάστοτε Υπουργοί Εργασίας.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα – Παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα
Επικαιρότητα 06.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Predator: Απειλή για το δημοκρατικό πολίτευμα – Παραβιάζει βάναυσα προσωπικά δεδομένα

«Ο κ. Μητσοτάκης φρόντισε να μπαζώσει τις προφανείς ευθύνες του για αυτή τη δυσώδη υπόθεση. Ωστόσο, ό,τι κι αν κάνει, η αλήθεια δεν πρόκειται να κρυφτεί», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Βιολάντα: Τραντάχτηκε χωριό 5 χιλιόμετρα μακριά – Στο «σημείο μηδέν» της φονικής έκρηξης εστιάζουν οι Αρχές
Ελλάδα 06.02.26

Βιολάντα: Τραντάχτηκε χωριό 5 χιλιόμετρα μακριά – Στο «σημείο μηδέν» της φονικής έκρηξης εστιάζουν οι Αρχές

Σε νέο βίντεο από το χωριό Αγναντερό, σε απόσταση σχεδόν 5 χιλιομέτρων από το σημείο της φονικής έκρηξης, καταγράφεται η δόνηση από κάμερα ασφαλείας κλειστού καταστήματος.

Σύνταξη
Κατασκοπεία: Πώς στρατολογήθηκε ο σμήναρχος – Τα βιογραφικά στα social media και το ταξίδι στην Κίνα
Ελλάδα 06.02.26

Κατασκοπεία: Πώς στρατολογήθηκε ο σμήναρχος – Τα βιογραφικά στα social media και το ταξίδι στην Κίνα

Εκτός από την ποινική δίωξη που έχει ασκήσει ο εισαγγελέας και τη διαθεσιμότητα στην οποία έχει τεθεί ο σμήναρχος, έχει διαταχθεί ΕΔΕ και είναι σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθεί η έκταση και η βαρύτητα των πληροφοριών που είχε μεταδώσει προς την Κίνα.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 07 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο