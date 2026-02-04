newspaper
Σημαντική είδηση:
04.02.2026 | 15:51
Δεμένα τα πλοία σε Ζάκυνθο και Κεφαλονιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Ψηφιακή εφαρμογή από την ΑΑΔΕ για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για τα ΑμεΑ
Οικονομικές Ειδήσεις 04 Φεβρουαρίου 2026, 18:04

Ψηφιακή εφαρμογή από την ΑΑΔΕ για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για τα ΑμεΑ

Η νέα εφαρμογή της ΑΑΔΕ αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο υποβολής και εξέτασης των σχετικών αιτημάτων από τα Άτομα με Αναπηρία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Γαλακτοκομικά: Μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας;

Γαλακτοκομικά: Μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας;

Spotlight

Νέα ψηφιακή εφαρμογή για τη χορήγηση απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας σε Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), ανακοίνωσε ότι θέτει σε παραγωγική λειτουργία η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στις 4 Φεβρουαρίου 2026.

Η νέα εφαρμογή αλλάζει ουσιαστικά τον τρόπο υποβολής και εξέτασης των σχετικών αιτημάτων. Συγκεκριμένα, αντλεί αυτόματα τις απαραίτητες πληροφορίες από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του e-ΕΦΚΑ για άτομα που αξιολογούνται από αυτά.

Με τον τρόπο αυτό, καταργείται πλέον η υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες, απλοποιώντας σημαντικά τη διαδικασία για τους πολίτες.

Η υποβολή του αιτήματος για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ, ακολουθώντας τη διαδρομή myAADE > Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myCAR.

Το αίτημα μπορεί να υποβληθεί από:

1. τον ίδιο τον φορολογούμενο/δικαιούχο με αναπηρία, ή

2. τον ασκούντα τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία, σε περίπτωση ανήλικου.

Στη δεύτερη περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δήλωση της σχετικής σχέσης στο Μητρώο της ΑΑΔΕ, καθώς και η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ του ατόμου με αναπηρία.

Επιλογή Οχήματος: Κατά την υποβολή του αιτήματος, εμφανίζονται τα επιβατικά ΙΧ για τα οποία πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής και ο δικαιούχος επιλέγει ένα από αυτά.

Επιπλέον επισημαίνονται τα εξής:

– Οι πολίτες για τους οποίους έχουν εκδοθεί ψηφιοποιημένες Γνωστοποιήσεις Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΓΑΠA) από τα ΚΕΠΑ από 16/9/2022 και εφεξής, μπορούν να κάνουν Αίτημα για απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας μέσω της εφαρμογής.

– Οι απαλλαγές χορηγούνται από την έναρξη ισχύος της ΓΑΠA έως και την τυχόν λήξης της, συμπεριλαμβανομένων των ετών έναρξης ισχύος και λήξης της (εφόσον προβλέπεται λήξη).

– Για όσες ΓΑΠΑ δεν είναι ψηφιοποιημένες από τον e-ΕΦΚΑ, οι πολίτες πρέπει να υποβάλουν το αίτημα ψηφιακά μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», της ψηφιακής πύλης myAADE επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Α. 1003/2025), επιλέγοντας την ΔΟΥ/ΚΕΦΟΔΕ που είναι αρμόδια/ο για τη φορολογία εισοδήματος του δικαιούχου προσώπου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

– Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.

– Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Οχημάτων > Απαλλαγές > Προϋποθέσεις > Χορήγηση απαλλαγής τελών κυκλοφορίας λόγω αναπηρίας.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με… φόρα ξεπέρασε και τις 2.400 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με… φόρα ξεπέρασε και τις 2.400 μονάδες

Vita.gr
Γαλακτοκομικά: Μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας;

Γαλακτοκομικά: Μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο άνοιας;

Markets
BofA για ΧΑ: Στις πιο ελκυστικές αγορές – Top pick η ΔΕΗ

BofA για ΧΑ: Στις πιο ελκυστικές αγορές – Top pick η ΔΕΗ

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές
AI 04.02.26

Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές

Η στροφή προς τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις και τις μετοχές με οικονομική μόχλευση κέρδισε δυναμική, καθώς οι ανανεωμένοι φόβοι για αναταραχές λόγω της τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώθηκαν στις αγορές

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Έρχονται πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για χιλιάδες κατόχους οχημάτων
Οικονομικές Ειδήσεις 04.02.26

Έρχονται πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για χιλιάδες κατόχους οχημάτων - Σε ποιες περιπτώσεις αφορούν

Πώς θα ελέγξετε εάν το όχημά σας εντοπίζεται σε παράβαση - Οι περιπτώσεις που τα πρόστιμα διπλασιάζονται και επιβάλλονται περαιτέρω κυρώσεις, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ

Σύνταξη
ΕΡΓΑΝΗ: «Τρέχει» αλλά δεν φτάνει η Ελλάδα τους μισθούς της Ε.Ε. – Παραμένει το μισθολογικό χάσμα
Δύο «ταχύτητες» 04.02.26

«Τρέχει» αλλά δεν φτάνει η Ελλάδα τους μισθούς της Ε.Ε. - Παραμένει το μισθολογικό χάσμα

Τι δείχνουν οι εξελίξεις στην εγχώρια αγορά εργασίας από την ετήσια έκθεση του ΟΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Η «ψαλίδα» ανάμεσα στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση στους μισθούς πλήρους απασχόλησης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ευρωβαρόμετρο: Απαισιοδοξία και ανασφάλεια κυριαρχούν στην ΕΕ – Κορυφαίο πρόβλημα το κόστος διαβίωσης για τους Έλληνες
Διεθνής Οικονομία 04.02.26

Ευρωβαρόμετρο: Απαισιοδοξία και ανασφάλεια κυριαρχούν στην ΕΕ – Κορυφαίο πρόβλημα το κόστος διαβίωσης για τους Έλληνες

Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο ο πληθωρισμός και το κόστος διαβίωσης αναφέρονται ως "κορυφαία προτεραιότητα" που πρέπει να αντιμετωπιστεί, από το 41% των πολιτών στην ΕΕ και από το 53% στην Ελλάδα

Σύνταξη
Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ
Διεθνής Οικονομία 03.02.26

Οι Ευρωπαίοι «καλά θα έκαναν να ακούσουν τον Μάριο Ντράγκι», δηλώνει ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ

Ο επικεφαλής του ΟΟΣΑ δηλώνει ότι το ενδιαφέρον για το πολυμερές εμπόριο παραμένει ισχυρό παρά τους δασμούς και τονίζει πως η Ευρώπη πρέπει να λάβει υπόψη τις συστάσεις του πρώην προέδρου της ΕΚΤ για τη διατήρηση της «επιτυχίας» της ΕΕ

Σύνταξη
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ: Οι αντοχές των νοικοκυριών εξαντλούνται – Τα ανησυχητικά σημάδια και ένα αρνητικό ρεκόρ
Ακρίβεια 03.02.26

Οι αντοχές των νοικοκυριών εξαντλούνται - Τα ανησυχητικά σημάδια και ένα αρνητικό ρεκόρ

Οι πιέσεις στο εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών εντείνονται και επεκτείνονται στα μεσαία εισοδηματικά στρώματα, με αυξημένη αδυναμία κάλυψης του μήνα, περισσότερες περικοπές για την κάλυψη των αναγκαίων και συρρίκνωση της κατηγορίας των νοικοκυριών που τα καταφέρνουν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ρωσική ανάλυση-καμπανάκι για Ιράν: «Ετοιμαστείτε για πόλεμο μέχρι τέλους, ο Τραμπ θα επιτεθεί σίγουρα»
«Μία οδός» 03.02.26

Ρωσική ανάλυση-καμπανάκι για Ιράν: «Ετοιμαστείτε για πόλεμο μέχρι τέλους, ο Τραμπ θα επιτεθεί σίγουρα»

Γνωστός Ρώσος αναλυτής εκτιμά πως παρά τις διαπραγματεύσεις, η Ουάσιγκτον θα εκτελέσει επίθεση στο Ιράν, το οποίο θα πρέπει να τα παίξει όλα για όλα, καθώς δεν έχει τίποτα να χάσει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
LIVE: Aστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 04.02.26

LIVE: Aστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός

LIVE: Aστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Aστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός για τη 17η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρηκτών που «άδειαζαν» σπίτια σε Χερσόνησο και Μαλεβίζι
Ελλάδα 04.02.26

Κρήτη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση διαρρηκτών που «άδειαζαν» σπίτια σε Χερσόνησο και Μαλεβίζι

Μετά τις αλλεπάλληλες καταγγελίες των θυμάτων οι αστυνομικοί ερεύνησαν την υπόθεση και βρέθηκαν στα ίχνη των δραστών με αποτέλεσμα χθες να προχωρήσουν στη σύλληψή τους.

Σύνταξη
Αλλαγή στάσης από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Θέλω να κλείσω την καριέρα μου στους Μπακς!»
Μπάσκετ 04.02.26

Αλλαγή στάσης από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Θέλω να κλείσω την καριέρα μου στους Μπακς!»

Αλλαγή δεδομένων για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς όπως ξεκαθάρισε με δηλώσεις του, επιθυμία του είναι να κλείσει την καριέρα του στους Μιλγουόκι Μπακς.

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση με 9 συλλήψεις σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Ξηλώθηκε καλώδιο ενός χιλιομέτρου για ρευματοκλοπή
Ελλάδα 04.02.26

Αστυνομική επιχείρηση με 9 συλλήψεις σε οικισμό στον Ασπρόπυργο – Ξηλώθηκε καλώδιο ενός χιλιομέτρου για ρευματοκλοπή

Ειδική αστυνομική επιχείρηση με 9 συλλήψεις πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί σε οικισμό του Ασπροπύργου με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Χρέος να σταθούμε ουσιαστικοί αρωγοί στον αγώνα που δίνουν οι ασθενείς με καρκίνο
ΠΑΣΟΚ 04.02.26

Ανδρουλάκης: Χρέος να σταθούμε ουσιαστικοί αρωγοί στον αγώνα που δίνουν οι ασθενείς με καρκίνο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως «σε μια εποχή μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων είναι ύψιστο χρέος μας να εξασφαλίσουμε και να εγγυηθούμε την ισότιμη πρόσβαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, στις θεραπείες, στη φροντίδα»

Σύνταξη
Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές
AI 04.02.26

Οι φόβοι για αναταραχές στην Τεχνητή Νοημοσύνη σπέρνουν αστάθεια στις αγορές

Η στροφή προς τις μικρές κεφαλαιοποιήσεις και τις μετοχές με οικονομική μόχλευση κέρδισε δυναμική, καθώς οι ανανεωμένοι φόβοι για αναταραχές λόγω της τεχνητής νοημοσύνης εξαπλώθηκαν στις αγορές

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η ακροδεξιά νοοτροπία γίνεται κυβερνητική πολιτική και το κράτος δικαίου υπονομεύεται
Βουλή 04.02.26

Χαρίτσης: Η ακροδεξιά νοοτροπία γίνεται κυβερνητική πολιτική και το κράτος δικαίου υπονομεύεται

Ο Αλέξης Χαρίτσης κάλεσε τον Θάνο Πλεύρη να αλλάξει όνομα στο υπουργείο, από Μεταναστευτικής πολιτικής σε «Αντι-μεταναστευτικής πολιτικής» - Τι είπε για την Συνταγματική Αναθεώρηση

Σύνταξη
F1: To Όσκαρ, ο Μπραντ Πιτ και το χρυσό στοίχημα της Apple TV ανεβάζει γκάζια για σίκουελ
Υπάρχει αντίλογος 04.02.26

F1: To Όσκαρ, ο Μπραντ Πιτ και το χρυσό στοίχημα της Apple TV ανεβάζει γκάζια για σίκουελ

Με τον Μπραντ Πιτ στο τιμόνι, η κινηματογραφική μεταφορά της Formula 1 έγινε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που διεκδικεί Όσκαρ ενώ πλανάρει την επέκταση του franchise στο μέλλον

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τραγωδία στη Χίο: Ο Μαροκινός αναγνωρίστηκε ως διακινητής από τους μετανάστες – Εισαγγελική εντολή για τη σύλληψή του
Ελλάδα 04.02.26

Τραγωδία στη Χίο: Ο Μαροκινός αναγνωρίστηκε ως διακινητής από τους μετανάστες – Εισαγγελική εντολή για τη σύλληψή του

Σύμφωνα τα στοιχεία που έχουν προκύψει μέχρι τώρα ο Μαροκινός μετέφερε περισσότερα από 35 άτομα αφγανικής καταγωγής - Το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας διέταξε τη διενέργεια ΕΔΕ για να διευκρινιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 04.02.26

LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός

LIVE: ΟΦΗ – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΟΦΗ – Λεβαδειακός για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Κυβέρνηση: Απλώνει δίχτυα «συναινέσεων» προς το ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα στους κεντρώους
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Κυβέρνηση: Απλώνει δίχτυα «συναινέσεων» προς το ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα στους κεντρώους

Μετά τη συνταγματική αναθεώρηση, η κυβέρνηση ρίχνει και το εθνικό απολυτήριο στο τραπέζι των κινήσεων τακτικής της απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, με το βλέμμα σε κεντρογενή ακροατήρια που διεκδικεί και η Χαριλάου Τρικούπη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης, ως άλλος Τραμπ, βρήκε στο πρόσωπο του Πλεύρη τον δικό του Μποβίνο
«Καμία εμπιστοσύνη» 04.02.26

Φάμελλος: Ο Μητσοτάκης, ως άλλος Τραμπ, βρήκε στο πρόσωπο του Πλεύρη τον δικό του Μποβίνο

Ο Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε πλήρη διερεύνηση του περιστατικού στην Χίο, ξεκαθαρίζοντας ότι το ζήτημα δεν είναι οι λιμενικοί, αλλά η κυβερνητική πολιτική και οι εντολές που δίνονται

Σύνταξη
Γεωργιάδης: «Θερμή»… υποδοχή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων από υγειονομικούς
«Λεφτά για την υγεία» 04.02.26

«Θερμή»... υποδοχή Γεωργιάδη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων από υγειονομικούς

Μπροστά σε κινητοποιήσεις υγειονομικών, σωματείων και φορέων της πόλης των Ιωαννίνων βρέθηκε ο Άδωνις Γεωργιάδης που επισκέφθηκε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της πόλης

Σύνταξη
«Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω, είμαι παιδί σου» – Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για τα γενέθλια του πατέρα της
Φάμιλι 04.02.26

«Προσπάθησα πολύ να σε αγαπήσω, είμαι παιδί σου» - Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου για τα γενέθλια του πατέρα της

«Πολλές κόντρες μεταξύ μας. Πολλά που ενστερνίζεσαι και πιστεύεις δεν τα ενστερνίζομαι ούτε τα πιστεύω! Προσπάθησα πάρα πολλά χρόνια να συμφιλιωθώ με αυτό! Είμαι παιδί σου... Νομίζω το έχω καταφέρει» γράφει η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου στην ανάρτησή της στο Instagram για τα 92α γενέθλια του Αλέξανδρου Λυκουρέζου.

Σύνταξη
Υπέγραψε και το Μαρούσι την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες
Κοινωνική πολιτική 04.02.26

Υπέγραψε και το Μαρούσι την αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου υπογράφοντας την Ευρωπαϊκή Χάρτα, δήλωσε ότι «αποδέχεται τη διευρυμένη μορφή της και δεσμεύεται για την εφαρμογή των επικαιροποιημένων διατάξεών της».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Βαθιά αντιλαϊκή απόφαση οι αυξήσεις του κόστους νερού στους Δήμους της Αττικής
«Νερό - εμπόρευμα» 04.02.26

ΠΑΣΟΚ: Βαθιά αντιλαϊκή απόφαση οι αυξήσεις του κόστους νερού στους Δήμους της Αττικής

«Μια ακόμη απόδειξη της κυβερνητικής αδιαφορίας για το κόστος ζωής, την τοπική αυτοδιοίκηση και το δημόσιο συμφέρον» οι πρόσφατες αυξήξεις στο νερό για τους ΟΤΑ, λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Λακαφώσης για δυστύχημα στα Τέμπη: Τα καθίσματα λειτούργησαν ως προσάναμμα, ήταν σκέτο πανί
Σοβαρά ερωτήματα 04.02.26

Λακαφώσης για δυστύχημα στα Τέμπη: Τα καθίσματα λειτούργησαν ως προσάναμμα, ήταν σκέτο πανί

Ταυτόχρονα, έντονη κριτική στις ανακριτικές αρχές άσκησε ο πατέρας της αδικοχαμένης Μάρθης, Ανδρέας Ψαρόπουλος, κάνοντας λόγο για «απροθυμία» να διερευνηθεί σε βάθος το ζήτημα της πυρασφάλειας

Σύνταξη
Ανοιχτή εκδήλωση για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 04.02.26

Ανοιχτή εκδήλωση για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Πειραιά

Το τελικό Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο να αποτελέσει ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο ανάπτυξης, προς όφελος των κατοίκων, των επαγγελματιών και των επόμενων γενεών, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Πειραιά.

Σύνταξη
Το Grok εξακολουθεί να παράγει σεξουαλικές εικόνες – Ακόμη και όταν γνωρίζει ότι τα υποκείμενα δεν συναινούν
Έρευνα Reuters 04.02.26

Το Grok εξακολουθεί να παράγει σεξουαλικές εικόνες – Ακόμη και όταν γνωρίζει ότι τα υποκείμενα δεν συναινούν

Δημοσιογράφοι του Reuters υπέβαλαν στο Grok 55 αιτήματα να δημιουργήσει γυμνές και σεξουαλικές εικόνες ατόμων. Στις 47 περιπτώσεις ανταποκρίθηκε, παρότι είχε ενημερωθεί ότι αυτό θα μπορούσε να ταπεινώσει τα υποκείμενα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι πλαστικοί χειρουργοί στις ΗΠΑ τάσσονται κατά των επεμβάσεων φυλομετάβασης σε ανηλίκους 
Αναβολή μέχρι τα 19 04.02.26

Οι πλαστικοί χειρουργοί στις ΗΠΑ τάσσονται κατά των επεμβάσεων φυλομετάβασης σε ανηλίκους 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ότι το όφελος των επεμβάσεων φυλομετάβασης δικαιολογεί το ρίσκο, λέει η Αμερικανική Ένωση Πλαστικών Χειρουργών.

Σύνταξη
