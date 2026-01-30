LIVE: Η κλήρωση Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ για τα play offs του Europa League
Παρακολουθήστε live στις 14:00 τη διαδικασία της κλήρωσης των play offs του Europa League όπου συμμετέχουν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.
