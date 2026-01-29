Χρυσή χρονιά για το ταμείο-γίγαντα της Νορβηγίας

Σε μια χρονιά έντονων διακυμάνσεων για τις διεθνείς αγορές, η Νορβηγία κατάφερε να μετατρέψει την παγκόσμια χρηματιστηριακή δυναμική σε εντυπωσιακό οικονομικό αποτέλεσμα.

Το κρατικό επενδυτικό της ταμείο, το Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας, που θεωρείται σημείο αναφοράς για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, κατέγραψε την υψηλότερη απόδοση στην ιστορία του, επιβεβαιώνοντας ότι η στρατηγική διασποράς και η έμφαση σε ισχυρούς κλάδους αποδίδουν καρπούς.

Ιστορικό ρεκόρ αποδόσεων για το Επενδυτικό Ταμείο Νορβηγίας

Όπως αναφέρει το CNBC, το νορβηγικό κρατικό ταμείο, με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια που προσεγγίζουν τα 2 τρισ. δολάρια, ανακοίνωσε για το 2025 ετήσια κέρδη ύψους περίπου 1,4 τρισ. νορβηγικών κορωνών, επίδοση-ορόσημο από την ίδρυσή του τη δεκαετία του 1990. Στο τέλος της χρονιάς, η συνολική αξία του χαρτοφυλακίου ανήλθε στα 21,27 τρισ. κορώνες, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως του μεγαλύτερου κρατικού επενδυτικού ταμείου παγκοσμίως.

Παρότι η συνολική απόδοση υπολείφθηκε οριακά του δείκτη αναφοράς κατά 0,28 ποσοστιαίες μονάδες, τα απόλυτα μεγέθη καταγράφουν μια εξαιρετικά κερδοφόρα χρονιά.

Τράπεζες και ορυχεία στο προσκήνιο

Ιδιαίτερη ώθηση προήλθε από τον τραπεζικό κλάδο, όπου το ταμείο διατηρεί σημαντικές συμμετοχές σε αμερικανικούς κολοσσούς όπως οι JPMorgan Chase, Bank of America και Goldman Sachs, αλλά και σε ευρωπαϊκές τράπεζες, μεταξύ των οποίων οι Santander, UBS, HSBC και UniCredit. Η ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά έχει εξελιχθεί σε σημαντική πηγή αποδόσεων τα τελευταία χρόνια.

Παράλληλα, ο τομέας των βασικών υλικών ενισχύθηκε θεαματικά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη μεταλλευτική Fresnillo, η οποία κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο χάρη στην έκρηξη της τιμής του ασημιού.

Ανθεκτικότητα μέσα από διαφοροποίηση

Καθοριστικό ρόλο στη φετινή επίδοση έπαιξε και η ευρεία γεωγραφική και κλαδική διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου. Με επενδύσεις κατανεμημένες σε δεκάδες αγορές και τομείς, το ταμείο κατάφερε να απορροφήσει πιέσεις από επιμέρους περιοχές και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δημιούργησε το παγκόσμιο ράλι.

Η συνύπαρξη μετοχών υψηλής ανάπτυξης, τραπεζών, πρώτων υλών και εναλλακτικών επενδύσεων ενίσχυσε τη σταθερότητα των αποδόσεων. Έτσι, το νορβηγικό μοντέλο επιβεβαίωσε ότι η ισορροπία μεταξύ ρίσκου και μακροπρόθεσμου ορίζοντα αποτελεί βασικό συστατικό της επιτυχίας του.

Πέρα από τις μετοχές

Οι επενδύσεις σταθερού εισοδήματος απέφεραν 5,4%, τα μη εισηγμένα ακίνητα 4,4%, ενώ οι υποδομές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σημείωσαν εντυπωσιακή απόδοση 18,1%.

Συνολικά, η αξία του ταμείου αυξήθηκε μέσα στο 2025 κατά 1,53 τρισ. κορώνες, επιβεβαιώνοντας ότι το νορβηγικό μοντέλο μακροπρόθεσμης διαχείρισης πλούτου εξακολουθεί να αποτελεί παγκόσμιο πρότυπο.

Πηγή: ot.gr