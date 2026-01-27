Ο «Κύβος» της Ριάντ, γνωστός ως Mukaab, δεν θα υλοποιηθεί προς το παρόν.

Όπως αναφέρει το Reuters σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του, το σχέδιο για τον κολοσσιαίο μεταλλικό ουρανοξύστη, σχεδιασμένο να φιλοξενεί έως και 20 κτίρια τύπου Empire State, παγώνει ενώ οι αρμόδιες αρχές επανεξετάζουν τη χρηματοδότηση και τη βιωσιμότητά του. Η αναβολή αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή στη στρατηγική της Σαουδικής Αραβίας, η οποία αναπροσανατολίζει τα κονδύλια της τεράστιας επενδυτικής της εταιρείας, PIF, προς έργα πιο επικερδή και ρεαλιστικά.

«Μπαίνοντας στο Mukaab, μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο», είχε πει τον Δεκέμβριο ο CEO Michael Dyke σε συνέδριο στη Ριάντ, αναγνωρίζοντας τις τεράστιες δυσκολίες υλοποίησης του έργου. Τώρα, το μέλλον του κύβου παραμένει αβέβαιο, καθώς οι εργασίες πέρα από τις εκσκαφές εδάφους και τα θεμέλια έχουν σταματήσει. Παράλληλα, η ανάπτυξη των γύρω περιοχών θα συνεχιστεί, σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τα σχέδια.

Σαουδική Αραβία: Η στρατηγική στροφή της Vision 2030

Η Σαουδική Αραβία μετατοπίζει το ενδιαφέρον της από φουτουριστικά, δαπανηρά projects, όπως η γραμμική πόλη NEOM «The Line», σε πρωτοβουλίες που θεωρούνται πιο άμεσα επικερδείς και επείγουσες. Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται έργα υποδομής για την Expo 2030, το Παγκόσμιο Κύπελλο 2034, η ζώνη πολιτισμού Diriyah αξίας 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων και το τουριστικό mega project Qiddiya.

Η αλλαγή αυτή αντικατοπτρίζει και τις αυξανόμενες οικονομικές πιέσεις, με τις τιμές του πετρελαίου να παραμένουν χαμηλότερες από τα επίπεδα που θα εξασφάλιζαν την χρηματοδότηση της μετασχηματιστικής ατζέντας της χώρας.

Από τον ουρανοξύστη στην τεχνολογία και τη λογιστική

Ο PIF έχει ήδη ανακοινώσει ότι επικεντρώνεται πλέον σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η εξορυκτική βιομηχανία και η εφοδιαστική αλυσίδα, όπου οι αποδόσεις είναι πιο άμεσες και ασφαλείς. Η αναπροσαρμογή αυτή ακολουθεί μια απώλεια 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από προηγούμενες επενδύσεις σε μεγα-έργα.

Ο υπουργός Οικονομίας Faisal al-Ibrahim δήλωσε πρόσφατα: «Είμαστε πολύ διαφανείς. Δεν θα αποφύγουμε να πούμε ότι έπρεπε να αναθεωρήσουμε, να καθυστερήσουμε ή να επαναπροσδιορίσουμε κάποια έργα». Η αναβολή αυτή συνοδεύεται από την απόφαση να ανασταλούν και οι Χειμερινοί Αγώνες Ασίας 2029 στο Trojena, άλλο ένα φουτουριστικό project του NEOM που αντιμετωπίζει καθυστερήσεις.

Η παύση του Mukaab είναι μια υπενθύμιση ότι ακόμα και τα πιο φιλόδοξα οράματα πρέπει να ισορροπούν με την οικονομική πραγματικότητα και τις προτεραιότητες της χώρας.

Η Ριάντ συνεχίζει να αναζητά τον συνδυασμό φαντασίας και βιωσιμότητας, αφήνοντας όμως το μεγαλύτερο κύβο του κόσμου για αργότερα.