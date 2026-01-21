Κύπελλο Ελλάδας: Στο Ηράκλειο το Final 8 – Οι ημερομηνίες διεξαγωγής

Οι μέρες περνούν και το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας πλησιάζει. Στο πλαίσιο αυτό η ΕΟΚ ανακοίνωσε πως το μεγάλο ραντεβού, που θα διεξαχθεί από 17 έως 21 Φεβρουαρίου, θα λάβει χώρα στο Ηράκλειο και στο κλειστό «Δύο Αοράκια», για ακόμα μια σεζόν.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ για το Κύπελλο Ελλάδας στο Ηράκλειο:

Το Κύπελλο Ανδρών μπαίνει στην δεύτερη πεντηκονταετία της ζωής του και το Final 8 με την υποστήριξη της Allwyn ανανεώνει το ραντεβού του με το Ηράκλειο και το κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού από τις 17 ως τις 21 Φεβρουαρίου.

Μεγάλος χορηγός και ονοματοδότης της διοργάνωσης είναι η Allwyn. Η Allwyn σηματοδοτεί τη νέα εποχή και συνεχίζει την κληρονομιά του ΟΠΑΠ, ο οποίος αποτέλεσε χορηγό ονοματοδοσίας της τελικής φάσης του Κυπέλλου Μπάσκετ Ανδρών τα τελευταία τρία χρόνια, στηρίζοντας δυναμικά και έμπρακτα τον θεσμό και τον ελληνικό αθλητισμό. Από τη δική της πλευρά η Κρήτη θα φιλοξενήσει εκ νέου ένα πολύ μεγάλο ραντεβού του ελληνικού μπάσκετ, όπως κάνει σταθερά την τελευταία πενταετία.

Οι προημιτελικοί του Allwyn Final 8 θα πραγματοποιηθούν το διήμερο 17-18 Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού AKTOR, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, του Άρη Betsson, του νικητή των αγώνων Ηρακλής-Κολοσσός H Hotels Collection, Μύκονος Betsson-Καρδίτσα Ιαπωνική και Προμηθέας Πάτρας Βίκος Cola-Μαρούσι Chery. Στις 19 Φεβρουαρίου θα ακολουθήσουν οι ημιτελικοί της διοργάνωσης, με το μεγάλο τελικό να διεξάγεται το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026.

‘Έχοντας συμπληρώσει ήδη 50 χρόνια ζωής, η διοργάνωση ανοίγει μια νέα σελίδα στην ιστορία της, έχοντας στο πλευρό της τον Μεγάλο Χορηγό της, που επίσης μπαίνει σε μια νέα εποχή, την εποχή της Allwyn. Με το Κύπελλο Ελλάδας να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο, κοινός στόχος όλων είναι η αναβάθμιση του event σε κάθε επίπεδο, αποβλέποντας παράλληλα στην καλύτερη δυνατή εμπειρία των φιλάθλων!

Προημιτελικά

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Προμηθέας/Μαρούσι – Άρης

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

Ηρακλής/Κολοσσός Ρόδου – Μύκονος/Καρδίτσα

Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου

Ημιτελικοί

Σάββατο 21 Φεβρουαρίου

Τελικός

Αποτελέσματα – Πρόγραμμα

17/1 16.00 Άρης Betsson-Περιστέρι Betsson 93-75

28/1 16.00 Ηρακλής – Κολοσσός Ρ. H Hotels Collection

2/2 14.00 Μύκονος Betsson – Καρδίτσα Ιαπωνική

4/2 18.00 Προμηθέας Π. Βίκος Cola – Μαρούσι Chery