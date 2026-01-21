ΣΥΡΙΖΑ: Άβολες αλήθειες για τις επιδόσεις Μητσοτάκη στο ζήτημα του κόστους ζωής των Ελλήνων από το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

«Η ενδιάμεση έκθεση 2025 του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ) καταγράφει ορισμένες άβολες αλήθειες για τις επιδόσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ζήτημα της αγοραστικής δύναμης και του κόστους ζωής των Ελλήνων», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Επισημαίνει ότι «οι μισθοί και οι εργατικές αμοιβές παραμένουν δραματικά χαμηλοί: το μέσο ετήσιο εισόδημα σε όρους αγοραστικής δύναμης είναι μόλις στο 59,1% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, με σημαντικές ανισότητες μεταξύ των εισοδηματικών ομάδων».

Για τα νοικοκυριά με τα χαμηλότερα εισοδήματα, προσθέτει η Κουμουνδούρου, «η επιβάρυνση από τις δαπάνες στέγασης είναι υπερβολική, βάση του διαθέσιμου εισοδήματος, ενώ για τις υψηλότερες εισοδηματικές ομάδες είναι αμελητέα δείχνοντας το μέγεθος των ανισοτήτων», για να σημειώσει χαρακτηριστικά πως «η εικόνα αυτή δεν ανατρέπεται ούτε με στατιστικά τρικ ούτε με αποσπασματικές πολιτικές».

«Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής για ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματος των εργαζομένων, πραγματική στήριξη των νοικοκυριών, μέριμνα για την στέγαση και αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας των καρτέλ», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Χάσμα» στο επίπεδο ευημερίας Ελλάδας-ΕΕ

Σύμφωνα με την έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, το χάσμα στο επίπεδο ευημερίας μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ παραμένει εξαιρετικά υψηλό.

Το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα ανήλθε το 2019 σε 17.210 ευρώ, έναντι 32.270 ευρώ στην ΕΕ, ενώ το 2024 η απόκλιση παραμένει περίπου στις 14.600 ευρώ.

Παρά την ανάκαμψη που σημειώθηκε μετά το 2021, η απόσταση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο δεν περιορίζεται, γεγονός που δείχνει ότι οι ρυθμοί μεγέθυνσης δεν επαρκούν για ουσιαστική σύγκλιση του βιοτικού επιπέδου.