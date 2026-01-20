newspaper
«Παιχνίδια» παγκόσμιας εξουσίας – Ο αποδυναμωμένος ΟΗΕ, η διεθνής αταξία και μια κομβική διαδοχή
Κόσμος 20 Ιανουαρίου 2026 | 12:00

«Παιχνίδια» παγκόσμιας εξουσίας – Ο αποδυναμωμένος ΟΗΕ, η διεθνής αταξία και μια κομβική διαδοχή

Εν μέσω επικίνδυνης παγκόσμιας αστάθειας, ο ΟΗΕ καλείται να εκλέξει νέο επικεφαλής, ισορροπώντας στο χείλος της διπλωματικής ασημαντότητας μεταξύ βέτο, περικοπών και έξαρσης του αναθεωρητισμού

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΚείμενοΜαργαρίτα Βεργολιά
A
A
Spotlight

Διαδεχόμενος τη de facto αναποτελεσματική Κοινωνία των Εθνών, o ΟΗΕ ιδρύθηκε στη σκιά του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, με πρωταρχικό σκοπό τη διασφάλιση της ειρήνης και την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας.

Όμως 80 χρόνια μετά, το διεθνές δίκαιο έχει γίνει «κουρελόχαρτο» και οι πόλεμοι αυξάνονται, πιο επικίνδυνοι και πιο καταστροφικοί εν μέσω μιας νέας, ξέφρενης κούρσας εξοπλισμών.

Τα ψηφίσματά του αγνοούνται επιδεικτικά και αδυνατεί να επιτελέσει τον σκοπό του, παραλυμένος από τα βέτο και τα συμφέροντα των πέντε μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Βρετανία, Γαλλία).

Σήμερα, δύο εξ αυτών παραβιάζουν καταφανώς τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ – η Ρωσία με την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία (που η Κίνα αρνείται να καταδικάσει, με το βλέμμα στραμμένο στην Ταϊβάν) και οι ΗΠΑ με τη στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα και την απαγωγή και σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ενόσω εκτοξεύουν ένθεν κακείθεν απειλές στο όνομα του νέου «δόγματος Ντονρόε».

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, ο μεγαλύτερος και πιο κομβικός σε έναν κατακερματισμένο κόσμο, βυθίζεται στη διπλωματική ασημαντότητα.

Η ικανότητά του να παρέχει ουσιαστικές και αποτελεσματικές λύσεις στα πιο κρίσιμα παγκόσμια προβλήματα έχει μειωθεί ριζικά, εν μέσω υποχρηματοδότησης.

Και δη από τις ΗΠΑ, που συνεισφέρουν το μεγαλύτερο μερίδιο στον βασικό προϋπολογισμό του ΟΗΕ, σε ποσοστό 22%.

Από την επάνοδο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, η αμερικανική χρηματοδότηση έχει μειωθεί δραστικά, το ίδιο και η συμμετοχή της Ουάσιγκτον σε διεθνείς συνθήκες και οργανισμούς, εντός και εκτός των Ηνωμένων Εθνών.

Παρ’ όλα αυτά, η Ουάσιγκτον θα έχει -όπως και τα υπόλοιπα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας- τον πρώτο λόγο στη διαδικασία επιλογής νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Ο διάδοχος του Αντόνιο Γκουτέρες πρέπει να είναι στα μέτρα ταυτοχρόνως της Ουάσιγκτον, της Μόσχας και του Πεκίνου, καθώς οι ανταγωνιστικές μεγάλες δυνάμεις διαμορφώνουν μια νέα παγκόσμια τάξη, βασισμένη στον νόμο του ισχυρού.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες (REUTERS/Lisa Leutner/File Photo)

«Μουσικές καρέκλες»

Στην τελευταία διαδικασία ανάδειξης νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, το 2016, οι υποψήφιοι έπρεπε να προέρχονται από την Ανατολική Ευρώπη -βάσει μιας άτυπης εναλλαγής ανάμεσα σε ηπείρους ή περιφερειακές ομάδες κρατών.

Αποδείχθηκε ωστόσο δύσκολο να βρεθεί ένα άτομο που θα κέρδιζε την έγκριση της Ρωσίας.

Έτσι η θέση κατέληξε σε έναν διπλωμάτη-πολιτικό από την Πορτογαλία: τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας, Αντόνιο Γκουτέρες.

Είναι επικεφαλής του ΟΗΕ από το 2017.

Έπειτα από δύο πενταετείς θητείες, με ισχνή επιτυχία, θα παραδώσει τα «ηνία» στο τέλος του 2026.

Η διαδικασία για τη διαδοχή του έχει ήδη αρχίσει, με την επίσημη πρόσκληση στα κράτη-μέλη για την υποβολή υποψηφιοτήτων.

Ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών δεν παρέχει καμία καθοδήγηση σχετικά με τα επιθυμητά προσόντα ή την εμπειρία.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν βιογραφικά έως τον Απρίλιο.

Ακολουθούν ακροάσεις από διπλωμάτες στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και μια πολύ πιο κρίσιμη σειρά συνεδριάσεων, προτού το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταλήξει σε έναν υποψήφιο, το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους.

Κατόπιν σύστασής του, η Γενική Συνέλευση καλείται να προχωρήσει στον διορισμό.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας κυριαρχούν στην απόφαση, ένεκα του δικαιώματος βέτο.

Ορισμένοι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη βγει στο προσκήνιο.

Ο Ραφαέλ Γκρόσι, Αργεντίνος διπλωμάτης και γενικός διευθυντής της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας, έχει αρχίσει εκστρατεία για την επιλογή του, αν και οι μέχρι στιγμής παρεμβάσεις του για τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, στην Ουκρανία, και για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχουν υπάρξει το λιγότερο… ατυχείς.

Επίδοξες αντίπαλές του είναι η κεντροαριστερή πρώην πρόεδρος της Χιλής και πρώην Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Μισέλ Μπατσελέτ, και η επίσης κεντροαριστερή Ρεμπέκα Γκρίνσπαν, οικονομολόγος, πρώην αντιπρόεδρος της Κόστα Ρίκα, νυν Γενική Γραμματέας εμπορίου και ανάπτυξης του ΟΗΕ (UNCTAD), με επικριτική στάση στους δασμολογικούς πολέμους του Ντόναλντ Τραμπ.

Εξωτερική άποψη της κύριας έδρας των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη (Shutterstock)

Ασκήσεις παγκόσμιας ισχύος

Δεν είναι τυχαίο ότι, μέχρι στιγμής, οι φανερές και φημολογούμενες υποψηφιότητες είναι σχεδόν όλες από τη Λατινική Αμερική.

Σύμφωνα με τη γενική αντίληψη, αυτή τη φορά είναι η σειρά της να αναλάβει τα «ηνία» του ΟΗΕ.

Συγκυριακά, δε, ενόσω οι ΗΠΑ διακηρύσσουν την κυριαρχία τους κατ’ αρχάς σε όλο το Δυτικό Ημισφαίριο, με το τραμπικό «δόγμα Ντονρόε».

Κι όπως έχουν καταστήσει σαφές, ουδόλως αισθάνονται δεσμευμένες από το διεθνές δίκαιο, πόσο μάλλον από διπλωματικές συμβάσεις.

Σε αυτές περιλαμβάνεται και η έκκληση στην επίσημη πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων «να εξεταστεί σοβαρά το ενδεχόμενο να προταθούν γυναίκες».

Ούτε μια δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα στο «τιμόνι» του ΟΗΕ.

Από τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας (P5), η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν λάβει «ισχυρή» θέση υπέρ.

Η Κίνα, σε μια αξιοσημείωτη εξέλιξη, έχει συμμετάσχει στη συζήτηση, δηλώνοντας ότι «θα χαιρόταν επίσης να δει γυναίκες υποψήφιες να παρουσιάζονται από τα κράτη μέλη».

Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι αντιτίθεται στις σχετικές προσπάθειες.

Το ίδιο και οι ΗΠΑ, όπου η κυβέρνηση Τραμπ έχει επεκτείνει την εγχώρια «σταυροφορία» της κατά της ποικιλομορφίας και στον ΟΗΕ.

Βασικό κριτήριο των Αμερικανών, όπως και των έτερων των P5, παραμένει να μιλούν την ίδια «γλώσσα» με τον ή την διάδοχο του Γκουτέρες, σε έναν ΟΗΕ και έναν κόσμο που θυμίζουν γεωπολιτική «Βαβέλ».

Αυτά, ενώ οι προσδοκίες των υπόλοιπων κρατών από τον επόμενο Γενικό Γραμματέα είναι μεγάλες: μεταρρύθμιση, λογοδοσία και επιστροφή στην βασική εντολή του οργανισμού, εν μέσω αυξανόμενων παγκόσμιων προκλήσεων, με προστιθέμενες την κλιματική κρίση και την τεχνητή νοημοσύνη.

Όμως η πιο θεμελιώδης πια για τη σημασία του ΟΗΕ συνδέεται στενά με τις αντιλήψεις για τη νομιμότητά τους. Κατά πολλούς, αυτή έχει τεθεί σε ανεπανόρθωτο κίνδυνο από τις ίδιες τις μεγάλες δυνάμεις και τα κράτη-«δορυφόρους» τους, που γράφουν εδώ και καιρό το διεθνές δίκαιο στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, ατιμωρητί.

World
Δασμοί Τραμπ: Ο αμερικανός πρόεδρος ανακατεύει ξανά την τράπουλα

Δασμοί Τραμπ: Ο αμερικανός πρόεδρος ανακατεύει ξανά την τράπουλα

Economy
Το σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής για το 2026 – Δείτε live

Το σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής για το 2026 – Δείτε live

inWellness
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Stream newspaper
Τραμπ: «Φίλε δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία» – Ο αμερικανός φέρνει στο φως προσωπικά μηνύματα του Μακρόν
Κόσμος 20.01.26

«Φίλε δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία» – Ο Τραμπ φέρνει στο φως προσωπικά μηνύματα του Μακρόν

Ο Μακρόν λέει στον Τραμπ ότι «συμφωνούμε απόλυτα στο θέμα της Συρίας», «μπορούμε να κάνουμε σημαντικά πράγματα αναφορικά με τον Ιράν», αλλά προσθέτει ότι «δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία».

Σύνταξη
Αμαρτωλός πρόεδρος ο Τραμπ – Δεν εγκρίνουν την βίαιη εξωτερική πολιτική του οι… καθολικοί ιερείς
Πυρά 20.01.26

Αμαρτωλός πρόεδρος ο Τραμπ – Δεν εγκρίνουν την βίαιη εξωτερική πολιτική του οι… καθολικοί ιερείς

«Η εθνική μας συζήτηση για το ηθικό θεμέλιο της αμερικανικής πολιτικής ταλανίζεται από πόλωση, κομματισμό και στενά οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα» σημείωσαν οι καθολικοί ιερείς

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ένας χρόνος Τραμπ 2.0, ένας χρόνος χάος – Το MAGA δόγμα «Πρώτα η Αμερική» ως μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ;
Κόσμος 20.01.26

Ένας χρόνος Τραμπ 2.0, ένας χρόνος χάος – Το MAGA δόγμα «Πρώτα η Αμερική» ως μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ;

Μόλις στον πρώτο χρόνο της δεύτερης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, η αξιοπιστία των ΗΠΑ ως συμμάχου έχει καταβαραθρωθεί, η μεταπολεμική διεθνής τάξη καταρρέει και η επιρροή της Κίνας αυξάνεται

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κρίσιμη η κατάσταση στη Χιλή από τις φονικές πυρκαγιές – Πολλοί νεκροί, δάση και ολόκληρες πόλεις έγιναν στάχτη
Εικόνες και βίντεο 20.01.26

Κρίσιμη η κατάσταση στη Χιλή από τις φονικές πυρκαγιές – Πολλοί νεκροί, δάση και ολόκληρες πόλεις έγιναν στάχτη

Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το Σάββατο κι ενισχύθηκαν από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους σφοδρούς ανέμους, πλήττουν σκληρά τη Χιλή - Ο πρόσφατος απολογισμός των θυμάτων έκανε λόγο για 20 νεκρούς

Σύνταξη
Ισημερινός: Ανταλλαγή πληροφοριών με ευρωπαϊκό κέντρο για την καταπολέμηση των ναρκωτικών
Ανταλλαγή πληροφοριών 20.01.26

Συνεργασία Ισημερινού με ευρωπαϊκό κέντρο στη μάχη κατά των ναρκωτικών

Ο Ισημερινός ξεκινά συνεργασία με το ευρωπαϊκό κέντρο MAOC-N «στις επιχειρήσεις εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών», με έμφαση και στη μείωση των παράνομων ροών προς την Ευρωπαϊκή Eνωση.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Την ανάγκη «σεβασμού της κυριαρχίας της» τονίζει η φον ντερ Λάιεν σε μέλη του Κογκρέσου των ΗΠΑ
Νταβός 20.01.26

Φον ντερ Λάιεν σε μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου: Σεβασμός στη Γροιλανδία

Τον «αδιαμφισβήτητο σεβασμό στην κυριαρχία της Γροιλανδίας» επισήμανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, με την οποία συναντήθηκε στο Νταβός της Ελβετίας.

Σύνταξη
Συρία: Τραμπ και Σάρα συζήτησαν για τις εγγυήσεις των δικαιωμάτων των Κούρδων
Συρία 20.01.26

Επικοινωνία Τραμπ και Σάρα για τα δικαιώματα των Κούρδων

Τραμπ και Σάρα είχαν τηλεφωνική επικοινωνία κατά την οποία συζήτησαν για τα δικαιώματα των Κούρδων και «τόνισαν τη σημασία της προάσπισης της ενότητας και της ανεξαρτησίας του συριακού εδάφους».

Σύνταξη
Τουλάχιστον 1.500 μέλη του Ισλαμικού Κράτους δραπέτευσαν από φυλακές της Συρίας
Κόσμος 20.01.26

Τουλάχιστον 1.500 μέλη του Ισλαμικού Κράτους δραπέτευσαν από φυλακές της Συρίας

Σύμφωνα με τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές, του Συριακού Αραβικού Στρατού και του Συριακού Δημοκρατικού Στρατού τουλάχιστον 1.500 μέλη του Ισλαμικού Κράτους δραπέτευσαν από φυλακές της Συρίας.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Μολδαβία αποχώρησε από την ευρασιατική ομάδα ΚΑΚ της οποία ηγείται η Ρωσία
Κόσμος 20.01.26

Η Μολδαβία αποχώρησε από την ευρασιατική ομάδα ΚΑΚ της οποία ηγείται η Ρωσία

Η Μολδαβία ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών και θεωρείται διπλωματικό χτύπημα για τον οργανισμό του οποίου ηγείται η Ρωσία. και αφορούσε πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Φάμελλος: Απαράδεκτη και σκοταδιστική η δήλωση Καρυστιανού – Μόνο στην τραμπική ιδεολογία παρόμοιες τοποθετήσεις
Για τις αμβλώσεις 20.01.26

Φάμελλος: Απαράδεκτη και σκοταδιστική η δήλωση Καρυστιανού – Μόνο στην τραμπική ιδεολογία παρόμοιες τοποθετήσεις

«Η κ. Καρυστιανού κρίνεται πλέον και για τα σοβαρά ζητήματα διακυβέρνησης και των δικαιωμάτων», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Με συνελεύσεις στα μπλόκα οι αγρότες αποφασίζουν τα επόμενα βήματα – «Απογοητευτική» η συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 20.01.26

Με συνελεύσεις στα μπλόκα οι αγρότες αποφασίζουν τα επόμενα βήματα – «Απογοητευτική» η συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες έφυγαν από το Μαξίμου δηλώνοντας ότι τα αποτελέσματα από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό δεν τους ικανοποιούν - Σήμερα στα μπλόκα αποφασίζουν το πως θα συνεχίσουν - «Αυτά που δόθηκαν ήταν κάτω από την πίεση των μπλόκων» τονίζουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η «Ιθάκη» ξυπνά τη «μνήμη χρυσόψαρου»: Στόχος της Καρυστιανού ο Τσίπρας – Χτυπά από… δεξιά (μόνο)
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

Η «Ιθάκη» ξυπνά τη «μνήμη χρυσόψαρου»: Στόχος της Καρυστιανού ο Τσίπρας – Χτυπά από… δεξιά (μόνο)

Το μέτωπο πρόοδος – συντήρηση επανήλθε μέσω… αμβλώσεων και τα «όρια» των ΛΟΑΤΚΙ, στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα η απάντηση για το 3ο μνημόνιο

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Μητσοτάκης: Να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ
Συνάντηση με Τασούλα 20.01.26

Μητσοτάκης: Να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ

«Σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους

Σύνταξη
Ο Κωστούλας έχει σηκώσει στο… πόδι τα social media: «Η Ελλάδα αξίζει να πάρει πίσω τα Ελγίνεια Μάρμαρα»
Ποδόσφαιρο 20.01.26

Ο Κωστούλας έχει σηκώσει στο… πόδι τα social media: «Η Ελλάδα αξίζει να πάρει πίσω τα Ελγίνεια Μάρμαρα»

«Χαμός» επικρατεί στο X με το απίθανο ψαλιδάκι του Κωστούλα και μία σελίδα της Μπράιτον δημοσίευσε ένα επικό tweet για τα Ελγίνεια Μάρμαρα και το γκολ του Έλληνα φορ.

Σύνταξη
«Εκθεση ιδεών» και κατηγορίες για «διαστρέβλωση» από την Καρυστιανού μετά τις επικίνδυνες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις
Ελλάδα 20.01.26

«Εκθεση ιδεών» και κατηγορίες για «διαστρέβλωση» από την Καρυστιανού μετά τις επικίνδυνες δηλώσεις της για τις αμβλώσεις

Να μαζέψει προσπαθεί -ανεπιτυχώς- τις αδιανόητες δηλώσεις για τις αμβλώσεις η Μαρία Καρυστιανού, μιλώντας για διαστρέβλωση και σχέδιο αποδόμησής της. Εκθεση ιδεών αλιεύοντας νέα επιχειρήματα ακροδεξιάς προέλευσης.

Σύνταξη
Κακομαθημένο πλούσιο μωρό – Το διαδίκτυο «σφάζει» τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για την απίστευτη online επίθεση στους γονείς του
Free Brooklyn 20.01.26

Κακομαθημένο πλούσιο μωρό – Το διαδίκτυο «σφάζει» τον Μπρούκλιν Μπέκαμ για την απίστευτη online επίθεση στους γονείς του

Όσοι θεωρούσαν ότι το 2026 θα έφερνε την ειρήνη στην (δεύτερη) πιο αγαπημένη οικογένεια της Αγγλίας, διαψεύστηκαν. Ο πόλεμος ανάμεσα στους Μπέκαμ βρίσκεται στη χειρότερή του φάση, με τον Μπρούκλιν να απασφαλίζει και το διαδίκτυο να τον «σφάζει».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη: Μεγάλη μελέτη καταρρίπτει τους ισχυρισμούς Τραμπ
Υγεία 20.01.26

Παρακεταμόλη στην εγκυμοσύνη: Μεγάλη μελέτη καταρρίπτει τους ισχυρισμούς Τραμπ

Η μετα-ανάλυση προηγούμενων ερευνών υψηλής ποιότητας που περιελάμβαναν εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά δεν έδειξε καμία συσχέτιση ανάμεσα στην παρακεταμόλη και τον αυτισμό.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Meteo: 294 νεκροί από ακραία καιρικά φαινόμενα σε 25 χρόνια – 633 επεισόδια με κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις
Σε 25 χρόνια 20.01.26

Στοιχεία σοκ: 294 νεκροί από ακραία καιρικά φαινόμενα - 633 επεισόδια με κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία του meteo, την περίοδο 2000-2025 καταγράφηκαν 633 καιρικά επεισόδια με κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις και 294 ανθρώπινες απώλειες, με έναν ετήσιο μέσο όρο περίπου 11 απωλειών

Σύνταξη
Τραμπ: «Φίλε δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία» – Ο αμερικανός φέρνει στο φως προσωπικά μηνύματα του Μακρόν
Κόσμος 20.01.26

«Φίλε δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία» – Ο Τραμπ φέρνει στο φως προσωπικά μηνύματα του Μακρόν

Ο Μακρόν λέει στον Τραμπ ότι «συμφωνούμε απόλυτα στο θέμα της Συρίας», «μπορούμε να κάνουμε σημαντικά πράγματα αναφορικά με τον Ιράν», αλλά προσθέτει ότι «δεν καταλαβαίνω τι κάνεις με τη Γροιλανδία».

Σύνταξη
Σάμος: Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης επιβλήθηκε στον 47χρονο εκπαιδευτικό για διακεκριμένη προσβολή ανηλίκων
Στο Εφετείο 20.01.26

Εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης επιβλήθηκε στον 47χρονο εκπαιδευτικό για διακεκριμένη προσβολή ανηλίκων στη Σάμο

Το θέμα είχαν φέρει στη δημοσιότητα δύο μητέρες 13χρονων μαθητών σχολείου της Σάμου οι οποίες προχώρησαν σε επώνυμες καταγγελίες στην τοπική διεύθυνση αστυνομίας

Σύνταξη
Μαρούσι: Τηλεφώνημα για βόμβα σε δημοσιογραφικό όμιλο
Συναγερμός 20.01.26

Τηλεφώνημα για βόμβα σε δημοσιογραφικό όμιλο

Συναγερμός μετά το τηλεφώνημα για βόμβα σε δημοσιογραφικό όμιλο στο Μαρούσι - Κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ έχει σπεύσει στο σημείο για να προχωρήσει στους απαραίτητους ελέγχους

Σύνταξη
Αμαρτωλός πρόεδρος ο Τραμπ – Δεν εγκρίνουν την βίαιη εξωτερική πολιτική του οι… καθολικοί ιερείς
Πυρά 20.01.26

Αμαρτωλός πρόεδρος ο Τραμπ – Δεν εγκρίνουν την βίαιη εξωτερική πολιτική του οι… καθολικοί ιερείς

«Η εθνική μας συζήτηση για το ηθικό θεμέλιο της αμερικανικής πολιτικής ταλανίζεται από πόλωση, κομματισμό και στενά οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα» σημείωσαν οι καθολικοί ιερείς

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ταυτοποιήθηκε με τη βοήθεια ΑΙ ο ναζί μιας από τις πιο ανατριχιαστικές φωτογραφίες του Ολοκαυτώματος
Γιάκομπους Όνεν 20.01.26

Ταυτοποιήθηκε με τη βοήθεια ΑΙ ο ναζί μιας από τις πιο ανατριχιαστικές φωτογραφίες του Ολοκαυτώματος

Ύστερα από 80 χρόνια, ιστορικός ταυτοποίησε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης τον ναζί που απεικονίζεται να εκτελεί έναν Εβραίο στη φωτογραφία «The Last Jew in Vinnitsa». Το θύμα παραμένει άγνωστο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
