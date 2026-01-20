Live News: Νέο ρεκόρ σεζόν τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

Νέο ρεκόρ στη φετινή τηλεοπτική σεζόν κατέγραψε το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου.

Η επιτυχημένη ενημερωτική εκπομπή του MEGA σημείωσε 22% στο δυναμικό κοινό 18-54, το υψηλότερο μερίδιό της από τον περασμένο Σεπτέμβριο, διατήρησε το προβάδισμά της έναντι του ανταγωνισμού και επισφράγισε, για πολλοστή φορά, τη θέση της ως κυρίαρχη επιλογή στην απογευματινή ζώνη.

Στο σύνολο του κοινού, το «Live News» διατήρησε τη θέση του στην κορυφή με μερίδιο 20,3%. Με αιχμή την ουσιαστική ανάλυση, την άμεση μεταφορά των εξελίξεων και το πολυεπίπεδο ρεπορτάζ, η εκπομπή προσέλκυσε 588.000 τηλεθεατές, ενώ η συνολική κάλυψη ξεπέρασε το 1,5 εκατομμύριο.

Ο Νίκος Ευαγγελάτος ανεβάζει διαρκώς τον πήχη της καθημερινής ενημέρωσης και το «Live News» αποδεικνύει έμπρακτα γιατί παραμένει σταθερό σημείο αναφοράς για το τηλεοπτικό κοινό.

