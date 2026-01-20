Live News: Νέο ρεκόρ σεζόν τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου
Η ενημερωτική εκπομπή Live News με τον Νίκο Ευαγγελάτο έκανε στις 19 Ιανουαρίου νέο ρεκόρ τηλεθέασης για τη φετινή σεζόν.
- Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή η 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι
- Φωτιά σε θάλαμο ανηλίκων στις φυλακές Κασσαβέτειας – Έρευνες για κρούσματα φυματίωσης
- Στην εξέδρα εκτόξευσης ο υπερπύραυλος της NASA για τον ιστορικό γύρο της Σελήνης
- Λιγότερος φόρος για πέντε κατηγορίες φορολογουμένων – Για τα εισοδήματα του 2025
Νέο ρεκόρ στη φετινή τηλεοπτική σεζόν κατέγραψε το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου.
Η επιτυχημένη ενημερωτική εκπομπή του MEGA σημείωσε 22% στο δυναμικό κοινό 18-54, το υψηλότερο μερίδιό της από τον περασμένο Σεπτέμβριο, διατήρησε το προβάδισμά της έναντι του ανταγωνισμού και επισφράγισε, για πολλοστή φορά, τη θέση της ως κυρίαρχη επιλογή στην απογευματινή ζώνη.
Στο σύνολο του κοινού, το «Live News» διατήρησε τη θέση του στην κορυφή με μερίδιο 20,3%. Με αιχμή την ουσιαστική ανάλυση, την άμεση μεταφορά των εξελίξεων και το πολυεπίπεδο ρεπορτάζ, η εκπομπή προσέλκυσε 588.000 τηλεθεατές, ενώ η συνολική κάλυψη ξεπέρασε το 1,5 εκατομμύριο.
Ο Νίκος Ευαγγελάτος ανεβάζει διαρκώς τον πήχη της καθημερινής ενημέρωσης και το «Live News» αποδεικνύει έμπρακτα γιατί παραμένει σταθερό σημείο αναφοράς για το τηλεοπτικό κοινό.
#LiveNews
- Live News: Νέο ρεκόρ σεζόν τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου
- Θα συγκρουστεί, αλήθεια, η Ελλάδα και οι άλλοι με τον Τραμπ για τη Γροιλανδία;
- ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ απέρριψε την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Οργανωμένη συγκάλυψη του σκανδάλου
- Γιόκιτς και Αντετοκούνμπο στην κορυφή του All-Star 2026
- Θεσσαλονίκη: Νεκρή η 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι
- Ο Νομπελίστας Λάσλο Κρασναχορκάι στην Αθήνα
- ΣΥΡΙΖΑ: Ανίκανη και αδιάφορη για λύσεις στον πρωτογενή τομέα η κυβέρνηση
- Η ΚΕΔΕ στο Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας και Πάσης Αφρικής
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις