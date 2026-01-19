newspaper
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
H νέα παγκόσμια έκρηξη του… αστροτουρισμού
Κόσμος 19 Ιανουαρίου 2026

H νέα παγκόσμια έκρηξη του… αστροτουρισμού

Η αγορά των ταξιδιών που συνδέονται με την αστρονομία αγγίζει ήδη τα 2,15 δισ. δολάρια και αναμένεται να αυξηθεί κατά 18% έως το 2033

Γεώργιος Μαζιάς
A
A
Spotlight

Το να κοιτάζει κανείς τον ουρανό έχει πάψει να είναι απλώς μια ρομαντική συνήθεια. Σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο ραγδαία αναπτυσσόμενα κομμάτια της παγκόσμιας τουριστικής βιομηχανίας. Ο αστροτουρισμός, δηλαδή τα ταξίδια που έχουν ως κεντρικό θέμα την παρατήρηση άστρων, εκλείψεων ή του Βόρειου Σέλαος, αποτιμάται πλέον σε 2,15 δισ. δολάρια παγκοσμίως, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις της πλατφόρμας Freedome, θα αυξηθεί κατά 18% ως το 2033.
Δεν είναι πια λίγα τα σημεία του πλανήτη που αποτελούν ήδη σημεία αναφοράς, προσελκύοντας χιλιάδες ταξιδιώτες κάθε χρόνο που αναζητούν ουρανούς απαλλαγμένους από φωτορύπανση και εμπειρίες που συνδυάζουν τη φύση, τη γαλήνη και τη γνώση.

Όπως εξηγουν οι αναλυτές της έρευνας «ο αστροτουρισμός έχει πάψει να είναι ένα χόμπι των φίλων της αστρονομίας· έχει εξελιχθεί σε μια από τις σημαντικότερες τάσεις του βιωματικού τουρισμού και των δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο. Το ενδιαφέρον αυτό αντικατοπτρίζει τη μεταστροφή προς έναν πιο συνειδητό, αργό και βιώσιμο τρόπο ταξιδιού, καθώς η παρατήρηση του ουρανού ενθαρρύνει την περιβαλλοντική ευαισθησία και την αποσύνδεση από την υπερδιέγερση της καθημερινότητας.

Η αναζήτηση της ηρεμίας και της απομάκρυνσης από την τεχνολογία αποτελεί βασικό παράγοντα της ανάπτυξης του αστροτουρισμού. Ισως ο κόσμος θέλει να σβήσει το κινητό και να κοιτάξει τον ουρανό. Οι εμπειρίες αστροτουρισμού συνδυάζουν τη σιωπή, τη συγκέντρωση και το δέος, μετατρέποντας την παρατήρηση των άστρων σε μια πολυαισθητηριακή και συναισθηματική εμπειρία.

Οι προορισμοί που “αγγίζουν τα αστέρια”

Οι ξενοδοχειακές αλυσίδες σε περιοχές χωρίς φωτορύπανση επενδύουν ενεργά σε δραστηριότητες που συνδέονται με τον ουρανό.
Στις Μαλδίβες, το Four Seasons Resort Kuda Huraa προσφέρει το τελετουργικό “Secrets of the Sea and Stars”, μια νυχτερινή εμπειρία σπα κάτω από τον έναστρο ουρανό, σχεδιασμένη για χαλάρωση και διαλογισμό μέσω της σύνδεσης με το σύμπαν.
Τα ξενοδοχεία και δημοφιλείς προορισμοί αντιλαμβάνονται πλέον τον αστροτουρισμό ως εμπορικό πόλο έλξης. Το προφίλ του σύγχρονου… αστροτουρίστα είμαι συγκεκριμένο και απλό: Πρόκειται για ερασιτέχνες φωτογράφους, δημιουργούς περιεχομένου στα social media και ταξιδιώτες που αναζητούν κάτι διαφορετικό. Οι περισσότεροι δεν είχαν ποτέ ασχοληθεί με την αστρονομία.

Ο ρόλος των social media και της τεχνολογίας

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παίζουν καθοριστικό ρόλο στη διάδοση της τάσης.
Η φωτογραφία μέσω κινητών και drones έχει επιτρέψει την ευρεία κοινοποίηση εντυπωσιακών ουρανών που μέχρι πρότινος ήταν προνόμιο των αστρονόμων. Η ψηφιακή προβολή, δημιούργησε μια νέα γενιά ταξιδιωτών που κυνηγούν το τέλειο καρέ κάτω από το γαλαξία.

Ίσως έχουμε δει τα πάντα στη Γη και αρχίζουμε να κοιτάζουμε προς τα πάνω. Ζούμε σε πόλεις όπου δεν μπορούμε πια να δούμε ένα έναστρο ουρανό. Το να βρεθείς κάτω από αυτό το θέαμα μέσα στη φύση είναι μια εμπειρία που λίγοι έχουν βιώσει πραγματικά στην πλήρη της ένταση.

Ο αστροτουρισμός δεν είναι πια μια περιθωριακή δραστηριότητα, αλλά ένα σύγχρονο ταξιδιωτικό ρεύμα που ενώνει τη βιωσιμότητα, τη συνειδητή εξερεύνηση και τη βαθύτερη σχέση του ανθρώπου με το σύμπαν. Σε μια εποχή υπερκορεσμού πληροφοριών, το να κοιτάζουμε τον ουρανό ίσως είναι το πιο απλό —και ταυτόχρονα το πιο βαθύ— ταξίδι που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό λένε στις διαφημίσεις και μάλλον δεν έχουν άδικο…

Markets
Αγορές: Αναταραχή λόγω των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς στην Ευρώπη

Αγορές: Αναταραχή λόγω των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς στην Ευρώπη

World
Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Γροιλανδία: «Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» – Τι εξετάζει η ΕΕ
Επιμένει ο Τραμπ 18.01.26

«Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» στη Γροιλανδία - Τι εξετάζει η ΕΕ

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν αντίποινα στους δασμούς του Αμερικανού προέδρου - Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής για τη Γροιλανδία θα συγκαλέσει ο Αντόνιο Κόστα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Θα καταφέρει η «Ενεργή Μάχη» να κερδίσει το στοίχημα της πρόληψης των πυρκαγιών;
Ελλάδα 19.01.26

Θα καταφέρει η «Ενεργή Μάχη» να κερδίσει το στοίχημα της πρόληψης των πυρκαγιών;

Τι περιλαμβάνει το φιλόδοξο νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και πόσο εφικτές είναι οι αλλαγές; Μιλούν στο in: Κώστας Λαγουβάρδος, Θοδωρής Μ. Γιάνναρος, Δημήτρης Λιότσιος και Νίκος Γεωργιάδης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τίμοθι Μπάσφιλντ: Η σύζυγός του κατέθεσε επιστολή στήριξης παρά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
Μελίσα Γκίλμπερτ 19.01.26

Τίμοθι Μπάσφιλντ: Η σύζυγός του κατέθεσε επιστολή στήριξης παρά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Η Μελίσα Γκίλμπερτ κατέθεσε επιστολή στο δικαστήριο, δηλώνοντας τη στήριξή της στον σύζυγό της Τίμοθι Μπάσφιλντ, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες και παραμένει κρατούμενος χωρίς εγγύηση

Σύνταξη
Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια
Οικονομία 19.01.26

Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια

Σαφείς ενδείξεις ότι κλείνει σταδιακά ένας 12ετής κύκλος που έφερε επενδύσεις σε ακίνητα και προκάλεσε αλλαγές στο αστικό τοπίο, αλλά και έντονες συγκρούσεις εντός και εκτός Βουλής - Ερωτηματικό αν θα ακολουθήσει η Ελλάδα την Ισπανία στην κατάργηση του θεσμού

Γιώργος ΣχοινάςΠέτρος Κωνσταντινίδης
Εμρέ Γκουνενσάι: Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν ένα βήμα πριν από τη Χάγη
Πολιτική 19.01.26

Εμρέ Γκουνενσάι: Ελλάδα και Τουρκία έφτασαν ένα βήμα πριν από τη Χάγη

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, που ανέλαβε τα καθήκοντά του αμέσως μετά την κρίση, μιλάει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τις διπλωματικές προσπάθειες που ξεκίνησαν μετά το επεισόδιο για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών

Μαρία Βασιλείου
Η αγορά εργασίας πατάει φρένο: Με τον «αραμπά» η αύξηση της απασχόλησης τo 2026
Ευρωζώνη 19.01.26

Η αγορά εργασίας πατάει φρένο: Με τον «αραμπά» η αύξηση της απασχόλησης τo 2026

H αγορά εργασίας στην Ευρωζώνη χάνει τη δυναμική της, υποστηρίζουν αναλυτές. Η ανάπτυξη της απασχόλησης επιβραδύνεται ενώ η οικονομική αβεβαιότητα φρενάρει τις προσλήψεις. Τι προβλέπεται στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Γερμανία ζητά απάντηση από την ΕΕ στους νέους δασμούς του Τραμπ και θέτει θέμα για την εμπορική συμφωνία
Προς σύγκρουση 19.01.26

Απάντηση στους δασμούς Τραμπ ζητά η Γερμανία - Αμφισβητεί την εμπορική συμφωνία

Ζήτημα επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ, θέτει η Γερμανία, η οποία ζητά ευρωπαϊκή απάντηση στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν
Παναθηναϊκός 18.01.26

Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν

Αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει με αυτή την εικόνα και με αυτά τα αποτελέσματα στα ντέρμπι, τότε η υπόμονη και η ανοχή των οπαδών για το νέο εγχείρημα υπό τον Ράφα Μπενίτεθ, θα εξαντληθεί σύντομα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά
Τελικά; 18.01.26

Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν 27 ή 28 ετών [όταν γυρίζαμε την ταινία] και εγώ ήμουν 50 και κάτι, οπότε είναι περίεργο», είπε η Γκουίνεθ Πάλτροου σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου για την ταινία «Marty Supreme».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
