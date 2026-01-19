Η Ιωάννα Καρέλια θα στηρίξει αθλητές για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες

Η Ιωάννα Καρέλια που είναι από μικρή στον αθλητισμό και αγωνίζεται στην ομάδα βόλεϊ του Πανιωνίου ανακοίνωσε την απόφαση της στον Πρόεδρο της ΕΟΕ Ισίδωρο Κούβελο στη συνάντηση που είχαν στα γραφεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

«Είναι πολύ συγκινητικό να έρχονται ιδιώτες και να θέλουν να στηρίξουν τους αθλητές μέσω της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Να υπάρχουν άνθρωποι ευαισθητοποιημένοι όπως είσαι εσύ, που θέλουν να στηρίξουν το αθλητισμό. Και όλο αυτό αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σπουδαιότητα γιατί είσαι κομμάτι του αθλητισμού και θέλω να σε συγχαρώ εκ μέρους της ΕΟΕ και να σε ευχαριστήσω για ότι κάνεις, καθώς είμαι σίγουρος ότι θα αποτελέσεις και το παράδειγμα για άλλους ιδιώτες που θα βοηθήσουν τους πρωταθλητές μας. Εσύ θα επιλέξεις ποιους αθλητές θέλεις να στηρίξεις και θα γίνει αμέσως», είπε ο Ισίδωρος Κούβελος στην Ιωάννα Καρέλια.

Η ίδια με τη σειρά της ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για τα θερμά του λόγια και είπε: «Έχω αποφασίσει να στηρίξω αθλητές και αθλήτριες χωρίς να με ενδιαφέρει το άθλημα τους. Θέλω να βοηθήσω παιδιά που δεν έχουν μεγάλη οικονομική δυνατότητα και αν γίνεται να είναι από την επαρχία και από μέρη που δεν έχουν πολλές ευκαιρίες» ενημέρωσε η Ιωάννα Καρέλια.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της ΕΟΕ ανέλυσε στην αθλήτρια του βόλεϊ το πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν Αθλητή» που έχει δημιουργήσει η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. «Στο πρόγραμμα θέλουμε να εντάξουμε 220 άτομα μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες, ασχέτως εάν τελικά προκριθούν. Από την 1η Ιανουαρίου ξεκίνησε το πρόγραμμα στήριξης στους πρώτους 74 αθλητές και αθλήτριες και θα φτάσουμε στους 220, δηλαδή στο σύνολο της Προολυμπιακής Ομάδας, ώστε όλοι τα μέλη της, να επικεντρωθούν απερίσπαστα στις προπονήσεις και την προετοιμασία τους. Έχει ιδιαίτερη σημασία να προκριθούν πολλοί αθλητές, γιατί η πρόκριση έχει την ίδια αξία με το να πάρεις μετάλλιο, λόγω της δυσκολίας της και των θυσιών που απαιτούνται».

Ο κ. Ισίδωρος Κούβελος έκανε συμβολικό δώρο στην Ιωάννα Καρέλια, ένα αγαλματάκι που αναπαριστά τη Θεά Νίκη και της ευχήθηκε να έχει μόνο νίκες στη ζωή της, ενώ στη συνάντηση παρέστησαν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης και μέλος της ΕΟΕ Γιώργος Καραμπέτσος και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπέιζμπολ Σόφτμπολ και μέλος της ΕΟΕ Κωστής Λιαρομμάτης.