Αγνοούνται οκτώ ορειβάτες στον Ταΰγετο – Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση διάσωσης οκτώ ορειβατών στον Ταΰγετο. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οκτώ άτομα γλίστρησαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και κατέληξαν σε χαράδρα, όπου παραμένουν εγκλωβισμένα. Περισσότερα σε λίγο…
Περισσότερα σε λίγο…
