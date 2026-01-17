H Κομισιόν θέλει την Ουκρανία μέλος της ΕΕ χωρίς πλήρη δικαιώματα σε περίπτωση ειρήνης

Η Κομισιόν εξετάζει τρόπους για να επιτρέψει την ταχεία ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, χωρίς όμως να παραχωρήσει στο Κίεβο πλήρη δικαιώματα μέλους, τα οποία θα «κερδίσει» μόνο μετά από μεταβατικές περιόδους, σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ.

Η ιδέα, η οποία βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο, προορίζεται ως πιθανή χειρονομία προς τους Ουκρανούς που επιδιώκουν την ένταξη στην ΕΕ ως μέρος μιας μεταπολεμικής εγγύησης ασφάλειας από την Ευρώπη και οι οποίοι, μετά από τέσσερα χρόνια μάχης κατά της ρωσικής εισβολής, θέλουν μια αξιόπιστη υπόσχεση ότι βρίσκονται στο δρόμο προς την οικονομική σταθερότητα και την ενσωμάτωση με τη Δύση.

Η ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ το 2027 συμπεριλήφθηκε σε ένα σχέδιο ειρήνης 20 σημείων που συζητήθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με διπλωμάτες, ως μέτρο για τη διασφάλιση της οικονομικής ευημερίας της Ουκρανίας μετά το τέλος του πολέμου, σύμφωνα με το Reuters.

Ωστόσο, πολλές κυβερνήσεις της ΕΕ πιστεύουν ότι η ημερομηνία αυτή, ή οποιαδήποτε άλλη καθορισμένη ημερομηνία, είναι εντελώς μη ρεαλιστική, επειδή η ένταξη στην ΕΕ είναι επί του παρόντος μια διαδικασία που βασίζεται στην αξία, η οποία προχωρά μόνο όταν υπάρχει πρόοδος στην προσαρμογή των νόμων μιας χώρας στα πρότυπα της ΕΕ. Η ένταξη στην Ένωση απαιτεί επίσης την έγκριση των εθνικών κοινοβουλίων των 27 κρατών μελών της ΕΕ.

Ποια είναι η διαδικασία για την ένταξη στην ΕΕ που θέλει να παρακάμψει η Κομισιόν

Η ιδέα που διατυπώθηκε από αξιωματούχους της ΕΕ θα ανέτρεπε την παραδοσιακή διαδικασία, αν και ακόμη και η περιορισμένη ένταξη θα απαιτούσε τη συγκατάθεση των κυβερνήσεων της ΕΕ και των εθνικών κοινοβουλίων.

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ διαφορετική πραγματικότητα από εκείνη που επικρατούσε όταν καταρτίστηκαν για πρώτη φορά οι κανόνες (προσχώρησης)», δήλωσε ένας αξιωματούχος της ΕΕ.

Η Ουκρανία – και ενδεχομένως και άλλες υποψήφιες χώρες – θα προσχωρήσουν γρήγορα στην ΕΕ και στη συνέχεια θα αποκτήσουν «σταδιακή πρόσβαση» στα δικαιώματα ψήφου, ανάλογα με την πρόοδό τους στην εκπλήρωση των κριτηρίων πλήρους ένταξης, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Η Ουκρανία μάχεται ενάντια στη Ρωσία από τον Φεβρουάριο του 2022 και έγινε υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ τον Ιούνιο του ίδιου έτους, με τις διαπραγματεύσεις να ξεκινούν στα τέλη του 2023.

Η ένταξη ως δέλεαρ στους Ουκρανούς για να αποδεχτούν την παραχώρηση εδαφών

Κανονικά, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις διαρκούν χρόνια: η Πολωνία, με πληθυσμό παρόμοιο με αυτόν της Ουκρανίας, χρειάστηκε 10 χρόνια, χωρίς να βρίσκεται σε πόλεμο, για να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις και όλες τις απαραίτητες νομικές αλλαγές ώστε να μπορέσει να ενταχθεί το 2004 μαζί με εννέα άλλες χώρες.

Ωστόσο, ορισμένοι στην Επιτροπή υποστηρίζουν ότι, από πολιτική άποψη, η Ουκρανία δεν έχει τόσο πολύ χρόνο, επειδή μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας θα μπορούσε να συνεπάγεται εδαφικές απώλειες για το Κίεβο και να είναι δύσκολο να γίνει αποδεκτή από τους Ουκρανούς σε ένα πιθανό δημοψήφισμα.

Η ένταξη στην ΕΕ, ακόμη και αν είναι περιορισμένη, θα μπορούσε να την καταστήσει πιο αποδεκτή και να δημιουργήσει τη σταθερότητα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων για την απόκτηση πλήρων δικαιωμάτων στην ΕΕ, ανέφεραν αξιωματούχοι.

«Είναι προς το συμφέρον της Ευρώπης να έχει την Ουκρανία στην ΕΕ, για λόγους ασφάλειας», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ.

«Γι’ αυτό πρέπει να αναζητήσουμε δημιουργικές λύσεις – πώς να εντάξουμε γρήγορα την Ουκρανία στην ΕΕ. Η αντίστροφη έννοια της ένταξης αντικατοπτρίζει αυτή την ιδέα – να ενταχθεί η Ουκρανία στην ΕΕ πολιτικά και στη συνέχεια να αποκτήσει πλήρη δικαιώματα και πλήρη ιδιότητα μέλους μόλις πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις», δήλωσε ο διπλωμάτης.

Η ένταξη χωρίς πλήρη δικαιώματα την πρώτη ημέρα της προσχώρησης δεν είναι κάτι καινούργιο – οι περισσότερες χώρες από τη διεύρυνση του 2004 και μετά αντιμετώπισαν μακρές μεταβατικές περιόδους για να επιτύχουν, για παράδειγμα, το δικαίωμα των πολιτών τους να εργάζονται σε ολόκληρη την Ένωση.