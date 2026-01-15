Ντραγκόφσκι: «Έφυγα από τον Παναθηναϊκό, λόγω του χάους στην ομάδα»

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι άφησε τον Παναθηναϊκό στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και έριξε… βόμβες σε δηλώσεις του για την κατάσταση που επικρατεί στο τριφύλλι.

Ο «Ντράγκο» επέστρεψε στην πατρίδα του για να φορέσει τη φανέλα της Βίτζεβ Λοτζ, με τον Παναθηναϊκό να καρπώνεται ένα ποσό που θα φτάσει συνολικά τις 800.000 ευρώ, όμως ο Πολωνός αναφέρθηκε στα όσα συμβαίνουν στους «πράσινους».

Ο Ντραγκόφσκι φιλοξενήθηκε στο στούντιο του «Meczyki», όπου μίλησε για το παρασκήνιο της μεταγραφής του, αλλά και για τους λόγους που αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντραγκόφσκι

«Ήμουν αποφασισμένος για τη μεταγραφή από την αρχή. Στο εξωτερικό βρίσκομαι ήδη δέκα χρόνια και μου έλειπε λίγο η Πολωνία. Δεν εξέτασα άλλους προορισμούς στο εξωτερικό. Απομένουν ακόμη κάποια οργανωτικά ζητήματα. Την Κυριακή πέταξα από την Αθήνα για τις ιατρικές εξετάσεις και την Τρίτη βρέθηκα ήδη εδώ, στο Μπελέκ», ανέφερε ο Ντραγκόφσκι ο οποίος στη συνέχεια αναφέρθηκε στους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό.

«Λόγω του χάους στον Παναθηναϊκό, δεν είχα κανένα πρόβλημα να φύγω. Από όσο γνωρίζω, υπήρξε ένα ή δύο ερωτήματα από άλλες πολωνικές ομάδες, αλλά εγώ ήξερα από την αρχή τι θέλω, οπότε δεν κοίταξα κάτι άλλο. (…) Είμαι θετικά έκπληκτος από την ποιότητα στη Βίντζεβ και χαίρομαι πολύ γι’ αυτό. Υπάρχουν εδώ αρκετοί ποδοσφαιριστές που είναι πολύ καλοί τεχνικά και θα μπορούσαν να σταθούν και στο εξωτερικό», κατέληξε ο 28χρονος.