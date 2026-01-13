«Πιθανό να φύγει ως δανεικός από τη Σπαρτάκ ο Λιβάι Γκαρσία»

Δεν έχει καταφέρει να βρει ρόλο στην Σπαρτάκ Μόσχας ο Λιβάι Γκαρσία, με τον προπονητή του να δείχνει πως δεν τον εμπιστεύεται ιδιαίτερα. Ρωσικά δημοσιεύματα αναφέρουν πως δεν ταιριάζει στο αγωνιστικό του πλάνο, με την Σπαρτάκ να εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης του επιθετικού από το Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Ο Λιβάι πωλήθηκε από την ΑΕΚ έναντι 18,7 εκατομμυρίων ευρώ αλλά δεν έχει καταφέρει να πείσει τους ιθύνοντες του ρωσικού κλαμπ με τις επιδόσεις του, μετρώντας έξι γκολ και τρεις ασίστ σε 18 συμμετοχές φέτος.

Πιθανός ο δανεισμός του Λιβάι

Οπως τονίζεται, παραμένει ανοικτό το ενδεχόμενο παραχώρησής του με τη μορφή δανεισμού. Σύμφωνα με το «football24» στα τελευταία παιχνίδια ο Λιβάι έχει αρχίσει πράγματι να βρίσκει σταδιακά ξανά τη φόρμα του. Τη φετινή σεζόν, έχει καταγράψει 918 αγωνιστικά λεπτά με την ομάδα σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό έξι γκολ και δύο ασίστ.

Η Σπαρτάκ προσανατολίζεται να τον πουλήσει περίπου στα 17 εκατομμύρια, προκειμένου να μην έχει ιδιαίτερα μεγάλη «χασούρα» από τον παίκτη.