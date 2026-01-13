Παίρνει Φιζέλ για αντί – Σίλβα η ΑΕΚ (vid)

Μετά την αποχώρηση του Κρις Σίλβα για τη Φενέρμπαχτσε, η ΑΕΚ βρίσκεται σε αναζήτηση παίκτη που θα καλύψει το κενό του. Και όπως φαίνεται, ο παίκτης αυτός βρέθηκε και είναι ο Κισόν Φιζέλ της Νίμπουρκ.

Ο Αμερικανός ήταν ο πρώτος στόχος του Ντράγκαν Σάκοτα και μετά από διαπραγματεύσεις η Ένωση είναι κοντά σε συμφωνία για την απόκτησή του. Ο 27χρονος σέντερ έχει ύψος 2.06, κάνει καλή σεζόν με τη Νίμπουρκ ενώ πέρσι έπαιξε στη Γερμανία με τη φανέλα της Μπάμπεργκ.

Την φετινή σεζόν έχει 10.7 πόντους και 6.3 ριμπάουντ σε 21 λεπτά συμμετοχής στο BCL, ενώ στο τσεχικό πρωτάθλημα έχει 11.2 πόντους και 5.6 ριμπάουντ. Η ΑΕΚ αναμένεται να πληρώσει το buy out που υπάρχει στο συμβόλαιό του και να τον κάνει δικό της.

Δείτε τον Φιζέλ εν δράσει:

«Ψάχνουμε ψηλό, όλοι το ξέρουν, Αυτές τις μέρες θα τελειώσουμε. Στα γκαρντ λείπουν Κατσίβελης και Νάναλι που πρέπει να είναι βασικοί», είχε δηλώσει ο Ντράγκαν Σάκοτα μετά το παιχνίδι με την Μύκονο Betsson, ενώ για την αναμέτρηση είχε δηλώσει:

«Όπως είναι η κατάσταση, ζήτησα μόνο νίκη. Στο δεύτερο ημίχρονο μειώσαμε τα λάθη, κάναμε πιο έξυπνες επιλογές στην επίθεση. Η Μύκονος είναι πολύ καλή ομάδα, έχουν ένα ροτέισον, δεν άντεξαν. Είχαμε ενέργεια στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ξεκουράσαμε παίκτες. Σημαντική νίκη για την συνέχεια».