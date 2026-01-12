Ανοιξαν οι εγγραφές για τον Ημιμαραθώνιο Αθήνας με 30.000 θέσεις

Ημιμαραθώνιος Αθήνας: Το άνοιγμα των εγγραφών των τεσσάρων διαδρομών, που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχιακό Μέγαρο από τους επικεφαλής των συνδιοργανωτών, δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα και πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, άναψε το πράσινο φως για να ξεκινήσει η διαδικασία πλήρωσης του αριθμού-ρεκόρ των 30.000 διαθέσιμων θέσεων για το φετινό αγώνα, που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Κυριακή 8 Μαρτίου και είναι, όπως κάθε χρόνο, αφιερωμένος στη μνήμη του Μίκη Θεοδωράκη.

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 20% σε σχέση με τον αγώνα του 2024, γεγονός που φανερώνει τη μεγάλη δυναμική του Ημιμαραθώνιου της Αθήνας, του κορυφαίου δρομικού γεγονότος που διεξάγεται αποκλειστικά εντός των ορίων του Δήμου.

H πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας, Γιώργος Γιατρουδάκης, ο αντιπρόεδρος, Κώστας Κεντέρης και η Διευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας της ERGO, Μαρκέλλα Τσουρουγιάννη, παρέλαβαν τους πρώτους αριθμούς των εγγεγραμένων δρομέων, ανοίγοντας και τυπικά τη διαδικασία.

Οι διαδρομές του Ημιμαραθωνίου

Οι διαθέσιμες θέσεις για τον Ημιμαραθώνιο, ο οποίος έχει ως μεγάλο χορηγό την ERGO, είναι 12.000, αυξημένες κατά 3.000 σε σχέση με το 2025. Οι δρομείς θα ακολουθήσουν μία διαδρομή, η οποία στη συντριπτική πλειοψηφία της περιλαμβάνει δρόμους του κέντρου της Αθήνας, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα άμεσης αποδέσμευσης των οδών πέριξ των κεντρικών αρτηριών.

Στα αγώνα δρόμου 5 χλμ. ΟΠΑΠ, οι 12.000 θέσεις του 2025 γίνονται 15.000 το 2026. Η νέα ελκυστική διαδρομή είναι σχεδιασμένη ώστε να αναδείξει περισσότερο τοπόσημα και να διευκολύνει το έργο των δρομέων. Το μεγαλύτερο τμήμα της περικλείεται στη διαδρομή του Ημιμαραθωνίου εξυπηρετώντας έτσι και αυτός ο αγώνας, την έγκαιρη αποδέσμευση των περιφερειακών οδών.

Στο Family RunΤράπεζα Πειραιώς θα έχουν τη δυνατότητα να τρέξουν από κοινού 2.500 γονείς με τα παιδιά τους, έναντι 2.000 το 2025.

Τέλος, 500 επιπλέον θέσεις θα είναι διαθέσιμες για τον αγώνα Special Olympics Hellas και ΑμεΑ COSMOTE TELEKOM.

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δρομέων και η ERGO Half Marathon Expo της διοργάνωσης, θα φιλοξενηθούν στο Κλειστό Γυμναστήριο Παλαιού Φαλήρου (Taekwondo).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης: www.athinahalfmarathon.gr.