Η ΑΕΛ Novibet ανακοίνωσε τον Νταβίντ Κρίστιαν Όλαφσον
Η ΑΕΛ Novibet με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε την απόκτηση του Νταβίντ Κρίστιαν Όλαφσον ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ως το φινάλε της τρέχουσας σεζόν.
Ενίσχυση για την ΑΕΛ Novibet που ανακοίνωσε την απόκτηση του 31χρονου φουλ μπακ από την Kρακοβία, Νταβίντ Κρίστιαν Όλαφσον, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ως το τέλος της σεζόν και τίθεται άμεσα στη διάθεση του Σάββα Παντελίδη.
Η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet:
«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει την απόκτηση του 31χρονου αμυντικού από την Kρακοβία Νταβίντ Κρίστιαν Όλαφσον. Ο Ισλανδός αριστερός φουλ μπακ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.
Ο Όλαφσον γεννήθηκε στις 15 Μαΐου 1995, έχει ύψος 1,84 μ. και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από την Μπρέινταμπλικ στην Ισλανδία, όπου κατέγραψε 126 συμμετοχές, με 7 γκολ και 5 ασίστ. Στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Άλεσουντ (Νορβηγία, 75 συμμετοχές, 3 γκολ, 16 ασίστ) και στην Κάλμαρ (Σουηδία, 71 ματς, 2 γκολ).
Ο Όλαφσον ήταν μέλος της Εθνικής ομάδας της Ισλανδίας, πραγματοποιώντας 15 εμφανίσεις, πετυχαίνοντας ένα γκολ (αγωνίστηκε τελευταία φορά τον Μάρτιο του 2023 εναντίον του Λιχτενστάιν σε έναν προκριματικό αγώνα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, σκοράροντας αυτό το γκολ και δίνοντας μία ασίστ).
Στη συνέχεια πήγε στην πολωνική Κρακοβία, όπου έπαιξε από τον Φεβρουάριο του 2024 και έχει συνολικά 52 συμμετοχές, 5 γκολ και 7 ασίστ, ενώ υπήρξε συμπαίκτης του Γιάνι Ατανάσοφ.
Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet καλωσορίζει τον Νταβίντ Κρίστιαν Όλαφσον στην ομάδα και του εύχεται πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας».
